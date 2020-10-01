VPN Hızı Nasıl Artırılır? - Günümüzde internet trafiğiniz gizlemekten, ülkemizde erişime kapalı olan istelere erişmeye kadar pek çok sebepten VPN kullanıyor olabilirsiniz. Öte taraftan bu ağlarda internet hızınız normalden çok daha yavaş olabilir. Biz de bu yazımızda VPN Hızını Artırmak için 4 Öneri ile karşınızdayız.

VPN (Virtual Private Network) ya da Sanal Özel Ağ Sistemi, belirli ağlara uzaktan erişim sağlamamıza yarıyor. Böylece o ağa gerçekten bağlıymışız gibi internette dolaşabiliyor, yüzleştiğimiz bir engel ya da kısıtlama varsa bunlardan kaçabiliyoruz. Farklı ülkelerde yer alan sunucular üzerinden kendi sanal özel ağımızı oluşturabileceğimiz gibi daha kolay şekilde bunu bizim için yapan uygulamaları da kullanabiliyoruz.

VPN Hızı Nasıl Artırılır?

1- Doğru Bölgedeki Sunucuyu Seçin

Yukarıda da biraz anlattığımız gibi VPN uygulamaları, bizi başka bir ağ üzerinden internete yönlendiriyor. Fakat internete bağlantığımız yerel sunucu ile bağlanmak istediğimiz VPN arasındaki mesafe arttıkça, hızımızda da büyük düşüler görünüyor. Bunun için kendimize en yakın sunucuyu tercih etmemiz gerekiyor.

Yakınlıkla birlikte, internet sağlayıcımızın Avrupa'da ya da başka bir noktada internet çıkışı sağladığı ülkelerden bir tanesini de seçmek yararlı olabiliyor. Örneğin; Almanya sunucuları ile bağlantı kurmak, her zaman Türkiye'den VPN bağlantısı yapmak isteyenler için avantajlı oluyor.

Tüm bunlarla birlikte, kullandığımız programa sunucuyu otomatik seçmesini söylerseniz bütün bu adımları hızlıca geçmiş de olabilirsiniz. Yine de bağlanmak istediğiniz ülkeyi her zaman kontrol etmekte yarar var.

2- Şifreleme Seviyesini Düşürün

VPN servisleri, kullanıcıların bağlantılarını sağlarken sunucular arasında gerçekleşen veri alışverişlerini şifreliyorlar. Böylece VPN kullanan kişilerin ziyaret ettikleri siteler, gönderdikleri mesajlar ya da şifreleri gibi şeyler, sunuculara kayıtlanmıyor. Bilgisayarınızdan gönderilen her bit verinin şifrelenip, yine sizin bilgisayarınıza gelen her bir verinin şifresinin çözüldüğü bir ortamda, eğer kullanılan şifrelemeler çok güçlüyse, hızınız bir hayli yavaşlayabiliyor. Bu tür yüksek güvenlikli şifreleme sistemlerinde, bilgisayarınızın işlemcisi de bir hayli yoruluyor.

Şifreleme sistemleri arasındaki bağlantı da teorik olarak şöyle sıralanıyor: PPTP > L2TP/IPSec > OpenVPN > SSTP > IKEv2/IPSec. Eğer kullandığınız uygulama, şifreleme sisteminde size bir seçenek sunuyorsa hız kazanmak için şifreleme seviyesini değiştirebilirsiniz.

3- Modeminize VPN Kurmayın

Artık evlerde modeme bağlanan sadece bir cihaz bulunmuyor. Telefonlar, tabletler, televizyonlar ve daha birçok şey internet bağlantısı isteyebiliyor. Bu durumlarda tüm cihazlarınızda VPN kullanmak için yapabileceğiniz en iyi yöntem, modeminizi otomatik olarak VPN sunucusuna atamak. Fakat bunu yaptığınızda işlerin tamamen sarpa sardığını görebilirsiniz. Her cihaz aynı anda tek modemdem bağlantı kurmaya çalıştığı için zaten yavaşlamış olan bağlantı hızı, dipleri görebilir.

4- TCP ve UDP Protokollerini Deneyin

"İnternet protokol takımı, bilgisayarlar ve ağ cihazları arasında iletişimi sağlamak amacıyla standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir. Bu kurallar dizisi temel olarak verinin ağ üzerinden ne şekilde paketleneceğini ve iletilen veride hata olup olmadığının nasıl denetleneceğini belirlemektedir."

Bunun için kullanılan protokollerden TCP/IP, bir internet sitesi ile sizin aranızda uçtan uca bir iletişim kurar ve iki nokta arasında bağlantının kurulup kurulmadığını her zaman kontrol eder. Fakat UDP/IP, bilgisayarınızdan veriyi öylece internet alemine salar ve verinin ulaşıp ulaşmadığıyla ilgilenmez.

Genel olarak konuşmak gerekirse, UDP her zaman TCP'den daha hızlı bir VPN bağlantı alt yapısı oluşturur; ancak bulunduğunuz noktaya ve kullandığınız sunucuya göre bunlar değişebilir. Bunun için kendinizin açtığı bir VPN'de bu iki protokolü de deneyerek en iyisini bulabilirsiniz.

Yine bir uygulama aracılığıyla sunucuya bağlanıyorsanız, kullandığınız uygulamada böylesine bir ayar varsa, bunu değiştirmek yoluyla testler de yapabilirsiniz.