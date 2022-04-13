Warcraft III: Reforged PC Blizzard Battle.net'de! Warcraft Dünyasının kaderini şekillendirin!

Erkan Calp - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warcraft III: Reforged, 2002 yılında çıkış yapan Warcraft 3: Reign of Chaos ve ardından çıkan ek paketi Warcraft III: The Frozen Throne oyunlarının yeniden yapılmış sürümü. Warcraft III: Reforged oyununda oyuncular Warcraft’ın destansı köklü hikayelerini hiç olmadığı kadar çarpıcı bir şekilde deneyimleyecek. Warcraft III: Reforged Blizzard’ın oyun mağazası Battlenet’de! Hemen yukarıdaki Warcraft III: Reforged İndir butonuna tıklayın, yenilenen Warcraft 3 oyununu bilgisayarınızda oynamaya başlayın. Yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Warcraft III: Reforged İndir

Warcraft III: Reforged, Azeroth’un en destansı hikayelerinin temelini atan devrim niteliğinde gerçek zamanlı strateji oyununun yeniden canlandırılmasıdır. Kapsamlı görsel revizyon, modern sosyal ve eşleşme özellikleri ve fazlasını içeren gerçek anlamda bir yeniden yapımdır. Bu zamansız gerçek zamanlı strateji oyununda ittifaklar değiştirirken ve ordularla çarpışırken gece elfleri, ölümsüzler, orklar ve insanlara komuta edin.

Warcraft lll: Reforged Özellikleri

Destansı bir hikaye yaşayın: Orgrimmar’ın kuruluşu. Lordaeron’un düşüşü. Burning Legion’ın saltanatı. Lich King’in yükselişi. Hem kıdemliler hem de yeni gelenler Azeroth tarihindeki bu önemli olayları daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyecekler.

Savaş alanı bekliyor: Dört farklı grubun bakış açısıyla oynayın: Güçlü orklar, asil insanlar, eski gece elfleri ve sinsi ölümsüzler. Kaynakları toplayın, üssünüzü kurun ve ordu toplayın. Kuvvetlerinize liderlik etmek için güçlü kahramanlar toplayın ve savaşta düşmanlarınızla tanışın. Oyunu kazanmak için düşman üssünü yok edin!

Büyük hikaye: Warcraft 3: Reign of Chaos ve The Frozen Throne olaylarını yeniden yaşayın. Kalimdor, Northrend, Lordaeron ve ötesini kapsayan 60’dan fazla tek oyunculu görevde Azeroth’un en eski yorumlarına yeni bir soluk getiren dört saatten fazla yeniden çekilmiş ara sahneler ve güncellenmiş seslendirmelerle yeniden anlatılan destansı bir destanın keyfini çıkarın.

Yeniden tasarlanan görseller: Her karakter, birim ve çevre bu kaba yontulmuş fantastik dünyasının derinliğini, boyutunu ve kişiliğini vurgulamak için yeniden oluşturuldu. Warcraft III’ün klasik birimlerini görkemli 4K kalitede daha önce hiç görmediğiniz şekilde hayata geçiren güncellenmiş animasyonlarla görün.

PC dünyası düzenleyicisi ve Özel haritalar: Her şeyi başlatan oyuna geri dönün. Kule savunma, MOBA’lar, RPG’ler, hayatta kalma oyunları ve fazlası dahil oyuncular tarafından oluşturulan geniş bir oyun evrenini keşfedin veya yükseltilmiş PC World Editor ile kendi oyununuzu oluşturun.

Çok oyunculu eşleşme: Modern çok oyunculu eşleşme ile rakiplere meydan okuyun, özel oyun lobileri arayın ve Blizzard Battlenet uygulaması üzerinden arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Güncellenen kullanıcı arayüzü ve sayısız yaşam kalitesi iyileştirmeleri ile Warcraft 3’e girmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Warcraft III: Reforged: Çok oyunculu kahraman skin’leri - Horde Thrall Şampiyonu, Denizlerin Kızı Proudmoore, Düşmüş Kral Arthas ve Emerald Nightmare Cenarius ile savaşa katılın!

Blizzard’dan hediyeler: Spoils of War sürümü birkaç Blizzard oyunu için dijital eşyalarla dolu bir hazine sandığı içerir! Diablo III’te Mal’ganis evcil hayvanını alın. Heroes of the Storm’da Jaina, Thrall, Anub’arak ve Tyrande kahramanlarının kilidini açın. StarCraft II’de Alliance, Horde, Sentinels ve Scourge konsol görünümlerini edinin. StarCraft Remastered’da Spoils of War konsol görünümüne sahip olun. Hearthstone’da Üçüncü Savaş kartının kilidini açın. Overwatch’da dört animasyonlu sprey ve beş oyuncu ikonu alın.

Warcraft III: Reforged Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Warcraft III: Reforged oyununu kaldırır mı? Warcraft III: Reforged PC’de akıcı oynamak için ne kadar güçlü bir sisteme sahip olmam gerekiyor? İşte Warcraft III: Reforged PC sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD Athlon Phenom II X4 910 veya daha iyi

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5750 veya daha iyi

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 30 GB boş alan

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