Galaksi tehlikede. Tüm dünyalar tehlike altında. Imperium'un sana ihtiyacı var. Warhammer 40,000: Space Marine 2 indirin ve aksiyonun içine dalın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2011 yılında çıkan Warhammer 40,000: Space Marine’in devamı niteliğinde olan bu oyun 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak. Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Warhammer 40,000: Space Marine 2, TPS bakış açısına sahip bir aksiyon ve macera oyunudur.

Imperium'un en güçlü donanması olan Space Marine’leri oynayacağımız bu oyunda amacımız Tyranid ordularını yok etmek. Sadece savaşın olduğu bu oyunda bizleri durmak bilmeyen bir aksiyon bekliyor.

İlk oyundan tam 12 yıl sonra çıkış yapacak olan Warhammer 40,000: Space Marine 2 bizlere fantastik bir uzay savaşı tecrübesi sunacak. Oldukça vahşi bir oyun olan Warhammer 40,000: Space Marine 2’de bol miktarda kan, kemik, balta ve testere görmeye hazır olun.

Savaş çağrısına kulak verin.

Çünkü sadece savaş var.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 İndir

İnsanlık tehlikede. Imperium'un sana ihtiyacı var. Hemen Warhammer 40,000: Space Marine 2 indirin ve Imperium'un savaşçılarının en büyüğü olan Space Marine'in insanüstü yeteneklerini kullanarak Tyranid ordularını yok edin.