watchOS 7 Beta'dan watchOS 6'ya Geri Dönüş: Downgrade Nasıl Yapılır?

Apple uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde watchOS 7 Public Beta sürümünü yayınladı. Bu sayede isteyen kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümünü herkesten önce deneyimleyebilme şansını elde ediyor. Peki yeni sürümü yüklediyseniz ve beğenmediyseniz neler yapabilirsiniz? watchOS 7'den watchOS 6'ya sürüm düşürme mümkün mü?

watchOS 7'den watchOS 6'ya Downgrade Yapılabilir mi?

watchOS 7 başta uyku takibi ve çeşitli komplikasyonlar olmak üzere pek çok yenilikle birlikte geliyor. Muhtemelen önümüzdeki ay itibarıyla herkese açık şekilde yayınlanacak güncellemeyi herkesten önce deneyimleyebilmek istiyorsanız watchOS 7 Public Beta sürümüne göz atabilirsiniz. Tabii bu güncellemeyi cihazınıza yüklemek için aşağıdaki modellerden birisini kullanıyor olmanız gerekmekte:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Öte taraftan pek çok kullanıcı, adı üstünde 'beta' olan bu sürümün gündelik kullanımda pek performanslı olmadığını düşünerek geri dönmeyi isteyecektir. Buna karşın bazı kötü haberlerimiz var.

Eğer watchOS 7 Public Beta'yı cihazınıza henüz indirmediyseniz bir kez daha düşünmenizde fayda var çünkü diğer ürün gruplarının aksine Apple Watch modellerinde downgrade şansınız bulunmuyor. Bunun en temel nedeni ise bu işlemleri sağlayabilecek bir konnektörün, Apple Watch'larda yer almıyor olması.

watchOS 7 Beta Performans Artırma

Eğer geri dönüş seçeneğinin olmadığını kabullenip neler yapabileceğimize dönersek sizlere bazı tavsiyelerimiz bulunuyor.

- Apple, kararlı sürüme geçiş öncesi belirli periyotlarda beta sürüm güncellemeleri yayınlıyor. Her bir güncelleme hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile geldiği için bunları takip etmenizde ve cihazınızı güncel tutmanızda fayda olacaktır.

- Yeni sürüme geçişin ardından performansla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorsanız, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Yeni bir başlangıç, daha temiz kullanım imkanı sunabilir.