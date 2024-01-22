Havadan Su Üreten Watercube Nedir? Nasıl Çalışır?

Consumer Electronics Show isimli fuarda yepyeni teknolojik ürünler tanıtıldı. Kısaltması CES, Türkçesi ‘Tüketici Elektroniği Fuarı’ olan bu etkinliğe dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı.

Ev elektroniği anlamında fuarın en çok konuşulan ürünlerinden biri ise ‘WaterCube (WC-100)’ oldu. Bu cihazın havadan su üretebilme özelliği sürdürülebilirlik konusunda umut vadeden bir girişim olduğu için büyük bir heyecan uyandırdı.

İşte, küp biçimindeki cihazın özellikleri ve çalışma sistemi!

Watercube (WC-100) Nedir?

Genesis Systems’in belirttiğine göre bu cihaz belli iklim ve nem koşullarında faaliyet gösterebilecek. Bu koşullar arasında nem için %40 – 100 arası bir oran verilmiş. %40’tan daha düşük nem seviyesine sahip olan mekânlarda cihazın işlevini sürdüremediğini anlıyoruz.

Sıcaklık olarak ise 15 derecenin üstündeki sıcaklıklarda performans sağladığı paylaşılmış. Yani, standart oda sıcaklığında bu cihazı kullanabileceksiniz.

Bağıl nem oranının ise %26 – 60 aralığında olması gerekiyor. Bu verilere baktığımızda Türkiye’nin hemen her yerinde kullanım uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Küresel sorunlardan biri olan susuzluk ve kuraklığa çözüm sunabileceği düşünülen bu cihaz belediyelerdeki su sistemlerine duyulan gereksinimi bile ortadan kaldırabilecek bir kapasiteye sahip.

Watercube (WC-100) Nasıl Çalışır?

Portatif bir cihaz olarak tasarlanan ürün şebekeden uzakta konumlanan yaşam alanları, normal evler ve taşıması kolay bir su kaynağına ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanıma uygun. Bütün gün çalışabilme özelliğine sahip.

Toplamda 450 litrelik bir üretim kapasitesi mevcut. Bu kapasite, günlük olarak belirlenmiş. Yani 24 saat içinde toplamda 450 litre saf suyu bu cihazdan elde edebiliyorsunuz.

Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen ürünün şu ana kadar geliştirilmiş bir rakibi de yok. Direkt olarak saf ve içilebilir su üretimi sağlıyor. Bu cihazdan alınacak suyun içilebilmesi için ekstra bir işleme tabi tutulması gerekmediği belirtiliyor.

Havadaki nemi saf suya dönüştürülebilen bu cihazdan birkaç tane kullanılarak daha geniş alanlara yönelik su üretimi gerçekleştirilebiliyor. Yani birkaç tane Watercube’u birleştirerek bir apartmanın günlük su ihtiyacını karşılama fikri denenebilir.

Suyun kalitesinin ABD, NSF gibi uluslararası standartlarda istenilen kriterleri sağladığı paylaşılmış. 0.01 mikrometre değiştirilebilen su filtresine, UV su arıtma, özel filtrasyon sistemi ve Merv 13 hava filtresine sahip.

Cihazın çalışması için 240 V değerinde AC akıma ihtiyaç duyuluyor. 30 amperlik bir elektrik kaynağı gerekli. 12 kW’lik tüketimle günde 100 kWh’lik bir harcama yapılıyor. Güneş panelleri ile elektrik elde edilen bir yaşam alanında bu cihazı kullanarak tamamen bağımsız bir su kaynağına sahipsiz olmanız mümkün.

Watercube (WC-100) Fiyatı

Şu anda cihaz ön siparişe açılmış durumda. Belirtilen fiyat ise 20.000 dolar yani yaklaşık 600.000 TL’ye denk geliyor. Kübik ve modern tasarımlı cihazın bir de WC-1000 sürümü bulunuyor. Büyük ölçekli projelerde ve ticari faaliyet gösteren kurumlarda bu versiyonu tercih edilebilir.