Samsung'un Yapay Zekalı Akıllı Ev Robotu Ballie Neler Yapabiliyor?

Dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2024'te Samsung açılış konuşması sırasında, yapay zeka ile donatılmış “Ballie” adındaki ilginç yeteneklere sahip kişisel asistan robotunu tanıttı.

Aslında robot Ballie, şirket tarafından birkaç yıl önce bahsedilmişti, fakat daha erken aşamadaydı. Şimdi ise güncellenmiş ve çeşitli özellikler eklenmiş olarak duyuruldu. Teknoloji ve robot tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Yapay Zekalı Akıllı Ev Robotu: Ballie

Bowling topu büyüklüğündeki yapay zeka destekli Ballie, gelişmiş sensörlerleri sayesinde çarpışmalardan kaçınmak için LiDAR ile komutları yerine getirebilmek için kızılötesi sensörler bulunuyor.

Sesli veya mesajlaşma yoluyla kontrol edilebilen robot, birçok basit komutları yerine getirebiliyor.

Ballie, yeni güncellenmiş halinde bir projeksiyon desteği bulunuyor. Bu sayede akıllı telefonlardan video aktarımı, görüntülü ya da sesli telefon görüşmelerini ve herhangi bir zemine görüntü yansıtma gibi birçok uygulamayı gerçekleştiriyor.

Ayrıca sensörleri sayesinde, ortamda çalışan diğer cihazları kontrol edebilmeyi sağlıyor. Örneğin eve geldiğinizde Ballie'ye seslenip, ışıkları açmasını isteyebileceksiniz.

Yani Ballie yerleşik bir kamerası, mikrofonu ve hoparlörü sayesinde evin her alanında aktif şekilde ihtiyaçlara karşılık verebiliyor. Ayrıca, aydınlatma koşuluna ve duvardan uzaklığa bağlı olarak projeksiyonu otomatik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırdığını söyleniyor.

Ek olarak, Ballie, projeksiyonun konumunu sadece kendine göre değil, çevredeki insanların konumuna ve yüz açılarına uygun olacak şekilde ayarlıyor.

Çocukların ve evcil hayvanların bakımında yardımcı olacak özelliklere sahip Ballie, evcil hayvanları besleyip temizliyor.

Bir güvenlik robotu görevini üstlenen Billie, kamerası ile sürekli evi gözlemliyor ve gerekli durumlarda kişisel bir sağlık asistanı olabiliyor. Samsung Electronics genel müdür yardımcısı Sebastian Seung, robotun yapay zekası sayesinde kişisel bilgileri güvende tutabildiğini de belirtiyor.

Üstelik her yaptığı eylemi size mesaj olarak bildiriyor, evin içinde sizi takip edebiliyor ve sizin dışarıdan eve geldiğinizi görüp yanınıza gelerek selamlıyor.

Şirket, bu ürünü piyasaya sürüp sürmeyeceğine ilişkin bir şey söylemedi. Ayrıca piyasaya sürülmesi durumunda bir fiyat bilgisi de verilmedi. Ama Samsung, bu robot ile yapay zekâ birleştirildiğinde neler yapılabileceğini gösterdi.

Yapay zekalı Ballie'nin yapabildiklerini yazımızda paylaştık. Sizce gündelik basit işlerimizi kolaylaştıracak kadar geliştirilmiş mi? Düşüncelerinizi paylaşın!