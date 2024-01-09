CES 2024: Neler Tanıtıldı? (Canlı Blog)
Dünyanın en büyük fuarlarından biri olan CES 2024 etkinliğinde hangi ürünler tanıtıldı? Bu rehberde etkinlikte ön plana çıkan ürünleri sıraladık.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan verici ürünler tanıtılıyor. Bunlar arasında taşınabilir oyun bilgisayarından sanal gerçelik cihazına kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Peki, CES 2024 fuarında tanıtılan ürünler neler?
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MSI, El Konsolu Claw'ı Tanıttı
Steam Deck ve ASUS ROG Ally rakibi olan MSI Claw'da birden fazla sürüme sahip. Bir sürümde Intel Core Ultra 7 155H yer alırken diğer versiyonda ise Intel Core Ultra 5 işlemcisi yer alıyor. Windows 11 işletim sistemi ile beraber gelen cihazda 512 GB depolama alanı mevcut. El konsolunun fiyatları 699 dolar ila 799 dolar olacak.
El Konsolu Sektörüne MSI da Giriş Yapıyor: MSI Claw Tanıtıldı!
MSI, CES'te duyurduğu yeni Windows tabanlı oyun el bilgisayarı Claw ile Valve'ın Steam Deck'ine rakip olan en son bilgisayar üreticisi oldu.
Sony'den Yeni Akıllı Sanal Gerçeklik Cihazı Geliyor
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, etkinlik esnasında bir çift kontrolcüye sahip sanal gerçeklik başlığı tanıttı. Gücünü Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciden alan cihaz 4K OLED ekranlar bulunuyor. Yeni cihazın 3 boyutlu ortamda çalışması gereken profesyonel kişiler için üretildiği açıklandı.
Sony Yeni Akıllı Sanal Gerçeklik Başlığını Tanıttı!
Sony, kullanıcıların bir sanal gerçeklik başlığı takarken 3D modelleri düzenlemelerine ve şekillendirmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmış yeni bir "uzamsal içerik oluşturma" teknolojisinin ön gösterimini gerçekleştirdi.
ChatGPT Desteğine Sahip Solos AirGo 3 Akıllı Gözlük Tanıtıldı
ChatGPT desteği ile dikkatleri üzerinde toplayan Solos AirGo 3 isimli akıllı gözlük modeli gerçek zamanlı ve doğru çeviriler yapabilmek için gelişmiş doğal dil işleme sistemi kullanıyor. Dinleme, grup ve metin gibi çeşitli modların yer aldığı gözlüğün 10 saate kadar pil ömrü sunduğu ve IP67 sertifikaya sahip olduğu belirtiliyor.
İkinci Jenerasyon Ray-Ban Akıllı Gözlük Özellikleri ve Fiyatı
İkinci jenerasyon Ray-Ban akıllı gözlük özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Önceki jenerasyona kıyasla donanım tarafında çeşitli iyileştirmeler içeren akıllı gözlük, şık görünümüyle dikkatleri üzerinde topluyor Meta Connect 2023 isimli etkinlik sırasında
DualSense ile Kontrol Edilebilen Araba Tanıtıldı
Sony Honda Mobility, Afeela isimli yeni sedan otomobil modelini tanıttı. Etkinlik esnasında araç, DualSense ile kontrol edildi. 91 kWh lityum iyon batarya kapasitesine sahip olan araba 241 HP (180kW / 245 PS) güç üreten çift elektrik motoruna sahip.
PlayStation 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
2020 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5’in ardından PlayStation 6 da çok merak edilmeye başladı. Resmi olarak henüz duyurulmayan PlayStation 6’nın güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor.
CES 2024 fuarında tanıtılan en başarılı ürün sizce hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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