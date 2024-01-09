CES 2024: Neler Tanıtıldı? (Canlı Blog)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan verici ürünler tanıtılıyor. Bunlar arasında taşınabilir oyun bilgisayarından sanal gerçelik cihazına kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Peki, CES 2024 fuarında tanıtılan ürünler neler?

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MSI, El Konsolu Claw'ı Tanıttı

Steam Deck ve ASUS ROG Ally rakibi olan MSI Claw'da birden fazla sürüme sahip. Bir sürümde Intel Core Ultra 7 155H yer alırken diğer versiyonda ise Intel Core Ultra 5 işlemcisi yer alıyor. Windows 11 işletim sistemi ile beraber gelen cihazda 512 GB depolama alanı mevcut. El konsolunun fiyatları 699 dolar ila 799 dolar olacak.

Sony'den Yeni Akıllı Sanal Gerçeklik Cihazı Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, etkinlik esnasında bir çift kontrolcüye sahip sanal gerçeklik başlığı tanıttı. Gücünü Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciden alan cihaz 4K OLED ekranlar bulunuyor. Yeni cihazın 3 boyutlu ortamda çalışması gereken profesyonel kişiler için üretildiği açıklandı.

ChatGPT Desteğine Sahip Solos AirGo 3 Akıllı Gözlük Tanıtıldı

ChatGPT desteği ile dikkatleri üzerinde toplayan Solos AirGo 3 isimli akıllı gözlük modeli gerçek zamanlı ve doğru çeviriler yapabilmek için gelişmiş doğal dil işleme sistemi kullanıyor. Dinleme, grup ve metin gibi çeşitli modların yer aldığı gözlüğün 10 saate kadar pil ömrü sunduğu ve IP67 sertifikaya sahip olduğu belirtiliyor.

DualSense ile Kontrol Edilebilen Araba Tanıtıldı

Sony Honda Mobility, Afeela isimli yeni sedan otomobil modelini tanıttı. Etkinlik esnasında araç, DualSense ile kontrol edildi. 91 kWh lityum iyon batarya kapasitesine sahip olan araba 241 HP (180kW / 245 PS) güç üreten çift elektrik motoruna sahip.

CES 2024 fuarında tanıtılan en başarılı ürün sizce hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.