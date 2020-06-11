Wattpad Benzeri Uygulamalar Nelerdir?

Wattpad, okurların amatör yazarların kaleminden çıkan kitapları keşfedebileceği ve kitabını okurlarla buluşturmak isteyen kişilerin e-kitap biçiminde kitap yayımlayabileceği çevrim içi bir servistir. Web, iOS ve Android gibi işletim sistemlerinin tamamı ile uyumlu olduğu için milyonlarca kullanıcısı vardır. Wattpad benzeri uygulamalar, bu serviste yer alan kitaplardan hoşnut değilseniz veya istediğiniz kullanıcı kitlesine sahip değilseniz size yardımcı olabilir.

Wattpad Benzeri Uygulamalar Listesi

Wattpad günümüzde dünya genelinde popüler bir e-kitap okuma ve yayımlama servisidir. Ücretli hikâyeler gibi özelliklerle yazdığınız hikâyelerden para kazanma gibi olanaklar sağlar. Özel mesajlaşma, Facebook gibi sosyal ağlarda gönderi paylaşma ve kullanıcıların gönderilerine yorum yapma gibi özellikler içerdiği için sosyal medya platformu olarak sayılabilir.

Wattpad'in sağladığı imkânlara genel olarak bakıldığında platformu kullanmamak için ortada herhangi bir sebep görülmüyor ancak elbette ki tercihlerinize bağlı olarak Wattpad alternatiflerine yönelebilirsiniz. Bu listede Wattpad alternatifi olarak kullanılabilecek en iyi uygulamaları ve internet sitelerini sıralayacağız. İşte Wattpad benzeri uygulamalar!

1. Sweek (Web, Android ve iOS)

Sweek diğer tüm e-kitap okuma ve yazma platformlarına göre daha sade bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Kendi hikâyelerinizi ve şiirlerinizi yayımlamanız için diğer e-kitap okuma ve yazma servislerinde yer alan temel özelliklerin tamamını içerir. Bu uygulama ile binlerce okur sizi keşfedebilir. Okurlarınızın olumlu veya olumsuz her türlü görüşünü alarak yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Mobil uygulamasının çevrim dışı olarak okuma ve yazma seçeneği de mevcuttur.

2. Penana (Web, Android ve iOS)

Penana, Wattpad ile aynı amaçta hizmet veren başka bir ücretsiz e-kitap servisidir. Bu internet sitesinde yarışma düzenleme, hikâye yayımlama ve kişisel blog içerikleri oluşturma gibi seçenekleriniz vardır. Ayrıca, internet sitesinde yer alan hikâyelere ve blog yazılarına bir okur olarak göz atabilirsiniz. Penana tıpkı Wattpad gibi düzenleme araçlarına sahiptir.

Hikâyelerin okuma süresi, okurların değerlendirmesi, hikâye tanıtımı gibi temel özellikleri içerir. Penana hem web sürümünde hem de Android ve iOS işletim sistemli telefonlardan kullanılabilen bir e-kitap servisidir.

3. Movellas (Web, Android ve iOS)

Movellas'ın kullanıcıları daha çok genç olma eğilimindedir. Bu internet sitesinde genç yazarların yayımladığı binlerce hikâyenin arasından birini seçebilir ve okumaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında, kendi hikâyenizi yayımlayarak platformda yer alan onlarca yazardan biri olabilirsiniz. Bu platformda istediğiniz kitabı okumak için oturum açmanız gerekmez ancak hikâye yazmak ve yayımlamak için hesabınızın olması zorunludur. Trendler bölümünden insanların son zamanlarda en çok okuduğu kitapları görebilir ve okumaya başlayabilirsiniz.

Wattpad'de olduğu gibi, Movellas'te de insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Size ilham veren yazarlarla düşüncelerinizi ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yazarları takip edebilir, çalışmalarını daha yakından takip edebilirsiniz.