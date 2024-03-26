Kitap okuma ve yazma uygulaması olarak karşımıza çıkan Wattpad APK'da, klasik eserlerden kullanıcıların yazdığı hikayelere kadar her türlü içeriği okuyabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bir şekilde kitap okuyabileceğiniz Wattpad APK uygulaması, kullanıcıları yazarlarla buluşturuyor. Uygulama içerisinde sadece klasik eserleri okumakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların yazdığı hikayeleri de okuyabilirsiniz. Uygulama, klasik eserlerden daha çok kullanıcıların yazdığı hikayelerle ön plana çıkmaktadır.

Anlatacak hikayeniz varsa ücretsiz bir şekilde kayıt olarak yazmaya başlayabilirsiniz. Özgün hikayenizi yazarken karşılaştığınız zorlukları ve hatalı kısımları, diğer kullanıcılarla paylaşarak hem fikir alabilir hem de diğer eserlerinizde daha iyi performans verebilirsiniz.

Aradığınız her tür kitabı Wattpad sayesinde bulabilirsiniz. Romantizm, aksiyon, korku, gerilim, macera ve aklınıza gelebilecek her türden kitabı okuyabilir veya diğer kullanıcıların yazdığı hikayelere göz atabilirsiniz. Dünyanın en sevilen hikaye anlatma ve e-kitap programı olan Wattpad APK'da, seçtiğiniz hikayeleri kendi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Gittiğiniz her yerde kitap okumak istiyorsanız, en sevdiğiniz hikayeleri telefonunuzdan kolayca okuyabilirsiniz. Sevdiğiniz veya okumaya devam etmek istediğiniz eserleri seçerek, kendinize bir online kütüphane oluşturun ve hikayeleri yanınızda saklayın.

Wattpad APK İndir

En sevdiğiniz yazarlardan çaylak yazarlara kadar her türlü içeriğe kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Uygulamanın kullanıcı dostu arayüzü, kullanımı da oldukça kolaylaştırmaktadır. Eser arama konusunda iyi olduğu kadar, hikayeleri okurken sunduğu özelliklerle de iyi bir deneyim sunuyor. Özelleştirilebilir okuma özellikleri sayesinde kendinizi gerçek bir kitap okuyormuşçasına hissedebilirsiniz. Otomatik kaydırmadan özelleştirilebilen harf büyüklüklerine kadar ayarlayabilirsiniz.

Eğer siz de online e-kitap serüvenine adım atmak istiyorsanız, Wattpad APK indirebilirsiniz. İster klasik eserleri okuyun isterseniz de kullanıcıların yazdığı hikayeleri okuyun. Tabii tüm bunların yanı sıra kendi hikayelerinizi de istediğiniz gibi yazıp, paylaşabilirsiniz.

Wattpad Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri