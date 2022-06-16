Wattpad Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Wattpad, hesap silme işleminin çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Peki, oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Wattpad hesabı nasıl silinir? Bu yazıda çok sayıda internet kullanıcısı tarafından tercih edilen platformda bulunan hesapların nasıl kapatılabileceğini açıkladık.

Kanada merkezli Wattpad, dünya genelinde uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran bir e-kitap okuma ve yayımlama hizmetidir. Türkçe dil desteğinin yer aldığı platformda ister diğer kişilerin yazdığı hikâyeleri okuyabilir isterseniz kendiniz bir hikâye yazabilirsiniz.

Yazdığınız hikâyeler, Wattpad Stüdyoları tarafından keşfedilebilir. Bu, hikâyenizin bir dizi ya da film projesine dönüştürülme ihtimali olduğu anlamına gelir. Wattpad Books ise Wattpad hikâyelerinin kitap olarak basılmasına olanak tanır. Böylelikle adınızı çok daha fazla kişiye duyurabilirsiniz.

Hikâye yazma konusunda yetenekli olduğunu düşünen kişiler için harika bir platform olan Wattpad üzerinden keşfedilen birçok hikâye mevcut. Platformda yer alan hikâyelere erişebilmek ve kendi hikâyenizi yazabilmek için hesap oluşturmanız gerekir.

Platforma üye olduktan bir süre sonra kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Böyle bir durumda daha önce oluşturduğunuz hesabı silmek isteyebilirsiniz. Peki, Wattpad hesabı silme işlemi nasıl yapılır? Hazırladığımız rehberde bulunan adımları sırasıyla uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra Wattpad benzeri uygulamalar ile hayatınıza devam edebilirsiniz.

Wattpad Hesap Silme Adımları Neler?

Wattpad’in sitesine girin.

"Oturumu başlat" seçeneğini seçin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede bulunan kullanıcı adınıza tıklayın.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

"Hesabı Kapat" butonuna basın.

Zorunlu bilgileri yazın.

"Evet, eminim. Lütfen hesabımı kapatın" seçeneğini seçin.

Hesabınızın şifresini yazın.

"Hesabı kapat" butonuna tıklayın.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan platformda mevcut hesabınızı çok kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Bu işlemi zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmek, zamandan önemli ölçüde tasarruf yapılabilmesine olanak tanıyor.

Sosyal hikâye anlatma platformunda yer alan hesabınızı silebilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden hizmetin resmî internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Platformun sitesini ziyaret ettikten sonra sağ üst köşede yer alan "Oturumu başlat" seçeneğini seçin.

"Oturumu başlat" seçeneğini seçtikten sonra küçük bir pencere açılacak. Pencerenin üzerinde "Facebook ile giriş yap", "Google ile giriş yap" ve "Oturumu başlat" olmak üzere üç farklı buton yer alacak. Hesabınızı Google ya da Facebook aracılığıyla oluşturmadıysanız, "Oturumu başlat" butonuna basın.

Söz konusu botuna tıkladıktan sonra kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi yazın. Daha sonra şifrenizi yazarak bir kez daha "Oturumu başlat" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde hesabınıza giriş yapılacak ve otomatik olarak platformun ana sayfası görüntülenecek.

Platformun ana sayfasının sağ üst köşesinde yer alan kullanıcı adınızın üzerine tıklamanız gerekiyor. Bu adımı uygulamanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencerenin üzerinde Bildirimler, Gelen Kutusu, Yardım ve Ayarlar dahil olmak üzere birçok menü yer alacak. Bu menüler arasından "Ayarlar" menüsüne tıklayın.

Ayarlar menüsüne tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfanın alt kısmında konumlanan "Hesabı Kapat" butonuna basın. Bu aşamada ekranda yer alan zorunlu bilgileri girmeniz gerekiyor. Daha sonra "Evet, eminim. Lütfen hesabımı kapatın" seçeneğini seçin. Bu adımları uygulamadığınız takdirde diğer aşamaya geçemezsiniz.

İşlemi tamamlayabilmek için hesabınızın şifresini yazmanız ve hemen ardından "Hesabı kapat" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu adımı uyguladığınız takdirde hesabınız kapatılacak. Böylelikle Wattpad hesabı kapatma işlemi tamamlanmış olacak.

Çok sayıda kişi tarafından kullanılan platformda yer alan hesabınızı Wattpad’in iOS uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün. iOS uygulamasındaki kapatma işlemi, yukarıda anlattığımız web sürümüne oldukça benziyor. Dolayısıyla yukarıdaki adımları takip ederek iOS cihazınız üzerinden de hesabınızı kapatabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden Wattpad hesabınızı kapatabilmeniz şu anda mümkün değil. Platformun Android uygulamasına henüz kapatma işlevi eklenmedi. Bu işlevin ilerleyen zamanlarda Android uygulamasına da eklenmesi bekleniyor.

Hesap kapatma konusunda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Hesabınızı sildikten sonra kütüphaneler veya okuma listeleri, kullanıcı adı ve yorumlar dahil olmak üzere birçok ögeye erişiminizi kaybedersiniz. Bu sebepten ötürü hesap kapatma işlemini emin olmadan yapmamanız gerekir.

Hesabınızı kapattığınız takdirde kullanıcı adınızdan feragat etmiş olursunuz. Başka bir kişi, sizin kullanıcı adınız ile bir hesap oluşturması hâlinde hesabınızı artık geri getirebilmeniz mümkün değildir. Kapanan Wattpad hesabı, birkaç hafta boyunca Google arama sonuçlarında yer alabilir.

Hesabınızın kapanıp kapanmadığını öğrenmek için "www.wattpad.com/user/kullanıcı adı" sayfasını ziyaret edebilirsiniz. "Kullanıcı adı" kısmına kendi kullanıcı isminizi yazmanız gerekiyor. Eğer hesabınız kapandıysa "Kullanıcı bulunamadı" uyarısı ile karşılaşırsınız.

Wattpad hesabınız 6 aydan daha uzun süre boyunca kapalı kalırsa kalıcı silme işlemi gerçekleşir. Bu nedenden dolayı hesabınız tamamen silinene kadar oturum açarsanız hesabınız yeniden aktif hâle gelecektir.

Söz konusu süre zarfında hesabınızı yeniden aktif hâle getirebilmek için şifrenin yanı sıra kullanıcı adınızı ya da hesabınıza kayıtlı e-posta adresinizi bilmeniz yeterlidir. Bu bilgileri girerek hesabınızı tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal hikâye anlatma platformunda yer alan hesabınızı nasıl kapatabileceğinizi detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.