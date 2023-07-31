Sıcaklara Karşı Giyilebilir Klima: Wearcool Klima Özellikleri

Hava sıcaklığının maksimum seviyelere ulaşması ile birlikte yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Yaz aylarında sıcağın etkisinden kurtulmak isteyenler soluğu klimanın yanında alıyor. Artık gelişen teknoloji sayesinde sizin klimanın yanınıza gitmenize de gerek kalmıyor. Çünkü klima siz nereye gitseniz, oraya geliyor. Nasıl mı? Giyilebilir klima ile!

Giyilebilir klima çözümlerinde boyna ve kola takılabilen alternatiflerin ardından geliştirilen yeni bir teknoloji mevcut. Wearcool adı verilen bu teknoloji ile artık kemer gibi takıp kullanabileceğiniz bir giyilebilir klima bulunuyor. Bu yazımızda diğer giyilebilir klima çözümleri ile birlikte Wearcool’un özelliklerini irdeliyoruz!

Giyilebilir Klima Modelleri

Reon Pocket: Boyuna takılabilen klima

Silent Cicada: Saat gibi kola takılabilen klima

Wear Cool: Kemer gibi takılabilen klima

1. Reon Pocket: Boyun Takılabilen Klima

Sony’nin girişimiyle üretilen Reon Pocket 2 yıl süresince geliştirilmiş, hem ısınma hem de soğutma amaçlı kullanılabilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarında vücut sıcaklığını 8 dereceye kadar arttırabilen Reon Pocket, yazın ise vücudunuzun 13 dereceye kadar daha düşük bir ısıya sahip hale gelmesini sağlıyor.

85 gramlık ağırlığa sahip olan giyilebilir klima Bluetooth ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Bu sayede ilgili cihazlar üzerinden sıcaklık ayarı yapılabiliyor. USB Type-C ile kolayca şarj edilebilen cihazın şarjı ise 24 saat boyunca kullanılabiliyor.

2. Silent Cicada: Saat Gibi Giyilebilen Klima

Bulunduğunuz ortamdaki havadan bağımsız olarak çalışan bu sistemde direkt olarak vücudunuzda akan kanın sıcaklığının düşürülmesi hedefleniyor.

Böylece çevreye rahatsızlık vermeden kendi halinizde serinlemenize imkân tanıyor. Sürdürülebilirliği ile öne çıkan Silent Cicada, bileğe takılabilen bir soğutma yastığı olarak değerlendiriliyor.

3. Wearcool: Kemer Olarak Giyilebilen Klima

Unisex bir ürün olan Wear Cool, bel bölgesinde 5 farklı noktadan hava akışı sağlayarak vücudunuzu soğutabiliyor. Kemer şeklinde giyilebilen Wearcool’u diğer giyilebilir klima modellerinden ayıran en önemli özellik kullanım şekli olarak karşımıza çıkıyor.

Kayış bölümünde kullanılan PCM sayesinde vücut ısısını emme özelliğine sahip. Esnek bel bandının 70 – 105 cm aralığında genişleyebiliyor olması ise kullanışlılık açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Farklı vücut ölçülerine kolayca uyum sağlayabilen Wearcool’un 488 gram ağırlığa sahip olması ise vücudunuzda fazladan bir yük oluşturmasına engel oluyor.

Kolayca taşıyabileceğiniz Wearcool, kendine özel mobil uygulaması aracılığıyla basit bir şekilde yönetilebiliyor. Hem sıcaklık hem de faz ayarları bu uygulama üzerinden yapılabiliyor.