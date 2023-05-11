Boyuna Takılan Klima: Coolify 2S Satışta!

Teknoloji firmalarının belirli zamanlarda oldukça farklı ve yenilikçi tasarımlar yapması belki de hala tam olarak alıştığımız bir durum değil. Yapılan tasarımlar ve çıkarılan cihazlar, günümüz teknolojisi içinde değerlendirildiğinde oldukça dikkat çekiyor.

Yaz aylarına yavaştan giriş yaptığımız günlerde, her sene daha fazla sıcaklaşan havalara karşı sitem etmek yakında son bulabilir. Sony'nin, portatif giyilebilir klimasının ardından yeni bir cihaz geliştirmesi yapan Shenzhen merkezli Torras Global, Bluetooth kulaklık benzeri tasarıma sahip portatif klima tasarladı.

Sıcak Havalara Karşı Koruma: Coolify 2S

Başta yüksek sıcaklıklara karşı korunmak için tercih edilebilecek olan Coolify 2S adlı giyilebilir klima, hafif dış mekan aktivitelerinde de serinleme çözümü sunuyor. Hareket halinde de kolay bir şekilde kullanılabilen cihaz, tüm vücut tiplerine uygun bir şekilde üretiliyor.

Üç farklı soğutma seviyesi bulunuyor. Tasarımı ile kablosuz kulaklık ve seyahat boyun yastığı karışımı gibi duruyor. Giyilebilir klima, iç mekanlarda da yüksek performans sergiliyor. Telefon üzerinden kontrol edilebilir olması da fan ayarı yapma, soğutma plakası yoğunluğu gibi durumlarda avantaj sağlıyor.

Giyilebilir Klima Coolify 2S Özellikleri

Surround HyperVortex Soğutma

Gelişmiş rüzgar tüneli teknolojisi

Açık havada 0.008 metrekarelik alanı soğutuyor

Yarı iletken soğutma teknolojisi

5.000 mAh pil

11 saate kadar süren şarj

Torros'ın web sitesinde satışa çıkan gitilebilir klima, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü ve iF Tasarım Ödülü'ne sahip.