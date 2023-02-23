Web Site Kurarak Ne Kadar Para Kazanılır?

Bildiğiniz üzere son 10 yıldır. YouTube, TikTok gibi platformlar üzerinde milyonlarca insan para kazanıyor. Ancak birçok insanın unuttuğu şeylerden biri de web sitesi kurarak para kazanmak. Son 5 yıldır popüler olan mesleklerden bir diğeri ise stoksuz e ticaret. Fakat birçok insan ve işletme dijital pazarlamada bilgili olmadığından dolayı veya yanlış pazarlama yaptıklarından dolayı piyasaya girmeden çekiliyorlar. Web sitesi kurup para kazanmak da bu meslekler arasında yer alıyor. Peki web sitesinden ne kadar para kazanabilirsiniz?

Web Sitesi Ne Kadar Para Kazandırır?

YouTube kanalı sahiplerinin birçok videosunda YouTube’dan ne kadar para kazandım? başlıklı bir video görmüştürsünüz. Birçok kişinin birbirinden farklı ücret kazandığını da bu videolarda görmüş ve kafanız karışmış olabilir. Aslında bu durum tamamen bölgelere ve YouTube kanallarının farklı konularda video çekmesine dayalı olarak değişiklik göstermektedir.

Web sitelerinin birbirinden farklı para kazanması da bu durumda olağanüstüdür. Fakat, Google Adsense size bir fikir verebilir. Örneğin, Türkiye’de aylık 50 bin görüntülenmesi olan bir web sitesi yıllık 2 bin dolardan fazla para kazanır.

Bir diğer örnek ise aylık 10 milyon ziyaretçisi olan bir web sitesi Türkiye’de bilim hakkında bilgilendirme yapıyorsa 457.200 dolar tahmini kazanç elde eder. Tabi ki devlete verilen vergiler gibi işlemler çıkarıldığında ele geçen net miktar biraz daha az olabilir.

Aynı şekilde Amerika da bilim hakkında bilgilendirmeler yapan bir web sitesi aylık 10 milyon ziyaretçisi bulunuyorsa yıllık 885.600 dolar tahmini kazanç elde ediyor.

Web sitesinin kazandırdığı para konuya bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Fakat, ülkemizdeki tahmini fiyatlar yukarıdaki gibidir. Web sitesi açarak para kazanmak istiyorsanız ortalama maliyetiniz 2 bin veya 3 bin TL arasındadır. Tabi ki bu fiyatlandırma WordPress ya da hosting firmalarına göre değişkenlik gösterir.

Kısaca web sitesi açarak çok fazla para kazanabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir web sitesine ziyaretçi almak çok zor bir iştir. Bu nedenle web sitesi açmak sanıldığı kadar kolay değildir. Örneğin, editör, SEO uzmanı gibi masraflar bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde web sitesi üzerinden ne kadar para kazanılır? Sizler için açıklamış olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.