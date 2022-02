Bir Sitenin Wordpress Olup Olmadığı Nasıl Anlarsınız?

Bir sitenin Wordpress olduğunu nasıl anlarız? Bir web sitesinin WordPress kullanıp kullanmadığını öğrenmenizi sağlamak için birbirinden etkili site altyapısı öğrenme yöntemlerini bir arada topladık. Bu yöntemlerle bir web sitenin hangi altyapıyı kullandığını öğrenebilirsiniz.

WordPress sistemi, başlangıçta her ne kadar blog odaklı bir sistem olsa da zaman içinde haber, kurumsal, e-ticaret ve daha birçok projede kullanılan bir sisteme dönüştü. WordPress, işleri artık oldukça kolaylaştırıyor.

Bazı web sitelerini gördüğümüzde acaba hangi altyapıyı kullanıyor, WordPress'le mi yapılmış diye merak ediyoruz. Bunu anlamanın birkaç farklı yolu var. İsterseniz bunları sırayla incelemeye başlayalım.

Bir Sitenin WodPress Olduğunu Nasıl Anlarız? Yöntemleri Neler?

"/wp-admin" yolunu kontrol edin.

yolunu kontrol edin. Giriş paneline girmeyi deneyin.

Kaynak kodlarını inceleyin.

WordPress kullanan siteleri öğrenmeyi sağlayan isitwp'i kullanın.

Bir sitenin WordPress olduğu nasıl anlaşılır, site altyapısı öğrenme nasıl yapılır diyorsanız bunun üç yöntemi var. Dilerseniz gelin, bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını detaylı şekilde ele alalım.

1. "/wp-admin" Yolunu Kontrol Etme

WordPress altyapısını kullanan web sitelerinde, eğer değiştirilmemişse yönetici paneline erişim linki standart hepsinde aynı oluyor.

"websitesi.com/wp-admin" şeklinde kontrol ettiğinizde panel erişim sayfası açılıyorsa, sitenin WordPress olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak geliştiriciler güvenlik nedeniyle bu erişim linkini değiştirebiliyorlar. Bu durumla karşılaştıysanız, diğer yöntemlere geçebilirsiniz.

2. Giriş Paneline Girme

Giriş paneli her WordPress sitede bulunan sayfalardan bir tanesi. Kullanıcı girişi ya da yönetici girişinin yapıldığı bu sayfaya ulaşmak için sitenin sonuna "/wp-login.php" ekleyip adrese gidiniz. Eğer sayfa açılıyorsa, sitenin WordPress olduğundan emin olabilirsiniz. (Örneğin; www.siteniz.com/wp-login.php)

3. Kaynak Kodlarını İnceleme

Bir web sitesinin WordPress olup olmadığı anlamanın bir başka yolu da, sitenin kaynak kodlarını kontrol etmekten geçiyor. Hoşunuza giden web sitesi açıkken sağ tıklayıp “Sayfa Kaynağını Görüntüle” seçeneğine tıklıyoruz.

Bunun ardından CTRL + F kısayolunu kullanarak çeşitli aramalar gerçekleştireceğiz. Wp-content, wordpress, wp-includes terimlerinden herhangi birini aradığınızda sonuca ulaşıyorsanız, sitenin WordPress olduğunu anlayabilirsiniz.

4. Web Sitesini isitwp.com'dan Kontrol Etme

Yukarıda anlattığımız yöntemleri denemek size uğraştırıcı geliyorsa, bunu sizin yerinize yapacak olan isitwp.com’u kullanabilirsiniz. Siteye giriş yaptığınızda, "Enter Domain Name" alanına merak ettiğiniz siteyi yazıp, "Click To Find Out" butonuna bastığınızda kolayca sonuca ulaşabilirsiniz.

Aratılan site eğer WordPress ise "Good news everyone, this website is on WordPress", WordPress değilse "Bad news everyone, this website is not using" mesajı ile karşılaşacaksınız.