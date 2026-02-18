WhatsApp Açıklama Tarihinin 20 Ocak 1970 Olması Nedir, Ne Anlama Gelir?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta zaman zaman profil detaylarında veya açıklama alanında “20 Ocak 1970” ifadesiyle karşılaşılabiliyor. Çoğu kullanıcı ise bu tarihi görünce kafa karışıklığı yaşıyor çünkü WhatsApp çok eski bir uygulama değil. En azından 1970'te yoktu. Bu nedenle tam olarak ne olduğu merak ediliyor. Peki WhatsApp'ta çıkan "20 Ocak 1970" ifadesi nedir, ne için gösteriliyor?

WhatsApp'ta "20 Ocak 1970" İfadesi Ne Anlama Geliyor?

Aslına bakacak olursak bu ve buna benzer bir tarih yalnızca WhatsApp değil; Google, Facebook ve Instagram gibi birçok popüler uygulamada da görülebiliyor. Bunun nedeni ise yazılımsal bir hata. Yazılım dünyasında tarihler genellikle timestamp (Unix epoch) olarak tutulur ve bu sistem 1 Ocak 1970’i başlangıç noktası kabul eder. Yani tarih bilgisi başlangıç noktasından bu yana geçen süre olarak tutulur.

WhatsApp’ta görülen “20 Ocak 1970” ifadesi ise geçerli bir tarih bilgisi bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. Normalde veri yoksa "0" olarak kabul edilir ve bu sayıysa 1 Ocak 1970'e denk gelir. Peki buna rağmen neden 20 Ocak 1970 gösteriliyor? Bunun sebebinin eğer bilgi yoksa 20 Ocak tarihine denk gelecek şekilde daha yüksek bir sayı üzerinden hesaplama yapılması olarak tahmin ediliyor.

Yani WhatsApp'ta "20 Ocak 1970" gösterilmesi karşıdaki kişinin sizi engellediği anlamına gelmez. Bu nedenle ciddiye alınacak bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Fakat sorunu çözebilmek için deneyebileceğiniz bazı yöntemler var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

WhatsApp'ı ve cihazınızı güncelleyebilirsiniz.

Uygulamayı yeniden başlatabilir veya önbelleği temizleyebilirsiniz.

Bilgi profil veya grup açıklamasında gösteriliyorsa bu alanları güncelleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp'ta daha önce "20 Ocak 1970" tarihiyle karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.