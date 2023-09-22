WhatsApp Avatarları ile Video Görüşme Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz yıl Meta tarafından Whatsapp üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda Whatsapp’ın görüntülü konuşma özelliğindeki yeniliklerden söz edilmişti.

Bu yeniliklerden bir tanesi ise kullanıcıların kendi görüntüleri yerine avatarlarını kullanarak görüntülü konuşma yapabilecek olmasıydı. Bazı Android kullanıcılarında ‘beta’ olarak test edilmeye başlanan bu özellik yakında kullanılabilir hale gelecek gibi gözüküyor.

Peki, WhatsApp avatarları ile video görüşme özelliği kullanıcılara nasıl bir deneyim vadediyor? Bu özelliği kullanmak için yapmanız gerekenler neler? Bu yazımızda WhatsApp’ın avatarlı video görüşme özelliği hakkındaki detayları ele alıyoruz. İşte, WhasApp’ın yeni özelliği!

WhatsApp Avatarları ile Video Görüşme Özelliği Nedir?

WABetaInfo tarafından keşfedilen bir özellik olarak WhatsApp’ın en son çıkan beta sürümünde avatarlar ile görüntülü konuşma yapılabileceği belirlendi. Artık bu uygulama ile görüntülü konuşma yaparken avatarlarınızı kullanabileceksiniz.

Bununla ilgili daha detaylı bilgi uygulamanın banner’ında yazan ‘aramalarda avatarınızı kullanma’ başlığının içinde yer alıyor.

Bu bilgilere göre avatar seçeneğini tercih ettiğinizde yaptığınız mimikler ve yüz ifadeniz avatara yansıyor. Yani sizi temsil etmesi için önceden oluşturmuş olduğunuz animasyon formatındaki dijital karakter eş zamanlı olarak sizin hareketlerinizi taklit ediyor.

WhatsApp Avatarları ile Video Görüşme Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp avatarları ile video görüşme özelliği şu an için test aşamasında. Yakın bir gelecekse bütün kullanıcıların aktif olarak kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Peki WhatsApp avatarları ile görüntülü konuşma nasıl yapılır?

İşte, izlenecek adımlar:

WhatsApp’ta görüntülü konuşma yapmak istediğiniz kişi ile konuşma pencerenizi açmanız gerekiyor.

Bu kısımda görüntülü konuşma başlat seçeneğine bastıktan sonra iki farklı seçenek sunulduğunu göreceksiniz.

Kendi görüntünüzle kamerayı açıp konuşmaya başlayabilirsiniz. Ancak yeni özellikten yararlanmak için ikinci bir seçenek olarak sunulan ‘avatar ile görüşme başlatma’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Bunun için görüntülü konuşma ekranında yer alan banner’daki ‘Avatar’a geç’ butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer henüz avatar kullanmaya hazır değilseniz ‘şimdi değil’ seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Görüşme sırasında avatar görünümünden çıkıp normal kamera görüntüsüne geçme imkânınız da bulunuyor. İstediğiniz zaman normal görüntü ile görüşmenize devam edebilirsiniz.

WhatsApp’ta avatar ile görüşme ekranının nasıl gözükeceği ve tam anlamıyla nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair görseller henüz paylaşılmadı. Ancak, Meta’nın diğer uygulamaları olan Instagram ve Facebook’ta avatarlı video görüşmeleri aktif bir şekilde kullanılıyor.

Siz de bu uygulamalarda avatar ile görüşme yaptıysanız, bu deneyime benzer bir beklentiye sahip olabilirsiniz. WhatsApp’ın avatarlı video görüşmelerini ne zaman kullanıma açacağı tam olarak bilinmiyor. Kullanıcılar ise bu özelliğin birkaç hafta içinde aktif olarak kullanılabilir hale gelmesini umut ediyor.