WhatsApp Çeviri Nedir? Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta üçüncü bir yazılıma ihtiyaç duymadan anında mesajlarınızı farklı bir dile çevirebilirsiniz. Sohbet esnasında başka bir dilde konuşmak istediğiniz pratiklik sağlayan bu özellik, çok sayıda farklı dil desteğine sahip. Yani, Türkçe yazdığınız herhangi bir metni saniyeler içinde İngilizce, Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca gibi çok sayıda farklı dile çevirebilirsiniz.

Yabancı dilde mesaj göndermek için WhatsApp’ın çeviri özelliğinden yararlanmak istiyorsanız, izlemeniz gereken adımları bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz. İşte, WhatsApp çeviri özelliği ile ilgili detaylar!

WhatsApp Çeviri Nedir?

WhatsApp’te aktif olarak sohbet ettiğiniz kişilere farklı bir dilde mesaj göndermenizi sağlayan bir kısayoldur. Mesajınızı yazdıktan sonra izleyeceğiniz birkaç basit adımda neredeyse her dilde mesaj göndermenize imkân tanıyan bir özelliktir.

Kısacası, artık birine farklı bir dilde derdinizi anlatmak için Google Translate’e veya diğer yardımcı yazılımlara başvurmanıza gerek yok. WhatsApp’tan çıkmadan uygulamanın kendi içindeki çeviri özelliğinden yararlanabilirsiniz.

WhatsApp Çeviri Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta mesajlarınızı başka bir dile çevirmek için öncelikle herhangi bir sohbeti açın.

Metin kutucuğuna istediğiniz mesajı yazın.

Yazdığınız mesajı üstüne basılı tutarak seçili hale getirin.

Seçimin kapsadığı alanda kalan cümleleri başka bir dile çevirmek için seçim yapma aracında en sağda yer alan ok butonuna tıklayın.

Açılan seçenekler arasında ‘çeviri’ butonunu bulup, bu butona basın.

Karşınıza çıkan ekranda çeviri yapmak istediğiniz hedef dili seçebilirsiniz.

Aynı menüde yer alan diğer seçenekler arasında ‘çeviriyi kopyala’ veya ‘çeviriyi değiştir’ butonlarını bulabilirsiniz.

Ayrıca ‘favorilere ekle’ ve ‘çeviride aç’ seçeneklerine de tıklayabilirsiniz.

Çevrilen metni dinlemek için çeviri kutucuğunda metnin sağ tarafında bulunan ‘oynat’ butonuna basmanız yeterli.

Bu sayede yazmış olduğunuz metnin çevirisini sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Sağ üst köşedeki çarpı butonuna bastığınızda yazmış olduğunuz mesaj istediğiniz dile çevrilmiş olacak.

Dilerseniz bu mesajı gönderebilir, daha fazla seçim yaparak uzun bir metni çevirmek için aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Aktif diyalog halindeyken mesajlarınızı başka bir dile çevirmek için kullandığınız diğer uygulamalar hangileri? Düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!