WhatsApp’ta ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Günümüzde WhatsApp, hepimizin bildiği üzere işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurmasında önemli bir araç haline geldi. Global kullanıcı sayısı 2 milyardan fazla olan WhatsApp, ürün ve hizmet satışlarını artırmada etkin rol oynuyor.

Ancak işletmeler WhatsApp’ta, birden çok sohbet penceredeki yüksek hacme sahip mesajları yönetmekte problem yaşayabiliyor. Özellikle mesajların manuel şekilde yapılması çok zorlayıcıdır. Tüm bu sebeplerden dolayı işletmeler, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’den destek alabilirler.

Son dönemlerde müşteri hizmetlerinde çok öne çıkan ChatGPT, insan gibi verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Farklı konuları hemen anlama yetenekleriyle öne çıkan ChatGPT’i birkaç yöntem sayesinde WhatsApp’ta kullanılabilirsiniz. İşte WhatsApp’ta ChatGPT kullanımı!

WhatsApp’ta ChatGPT Kullanmanın En İyi 5 Yöntemi

WhatsApp’ta ChatGPT kullanmak için en iyi yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Yapay Zeka Tabanlı Bir Chatbot Oluşturma

WhatsApp’ta ChatGPT’i kullanmak için en iyi yöntemler arasında chatbot oluşturma geliyor. Chatbot’lar sayesinde yanıtlar otomatikleştirilebiliyor. Aynı zamanda sık sorulan müşteri soruları da 7/24 yanıtlanmaktadır. Telefona çeşitli uygulamalar yüklenerek ChatGPT API’sı WhatsApp’a entegre edilir. Akıllı chatbot oluşturularak müşteri sorunları anlanarak insan müdahalesi olmadan detaylı şekilde yanıtlanabilir.

WhatsApp’ta ChatGPT kullanımıyla şu hususlar ve daha fazlası halledilebilir;

Ödeme problemleri

Sipariş durum talepleri

Hesap değişiklikleri

Geri ödemeler

Karmaşık müşteri sorunları vb.

Yapay zeka sohbet robotu, doğal konuşmalar için iş verilerine dair eğitilir. Geniş müşteri sorguları için daima bilgi düzeyi yükseltilir.

2. Kişiselleştirilmiş Öneriler Sunar

ChatGPT, geçmiş konuşma ve müşteri verilerine uygun olarak da kişiselleştirilmiş öneriler sunuluyor. Bu duruma örnek olarak e-ticaret mağazalarının WhatsApp’ta ChatGPT’i tüm müşterilere özel satın alma önerileri sunması şeklinde programlanması gösterilebilir.

Kişiselleştirilebilir öneriler sayesinde müşteriler kendilerini daha özel hissetmeye başlar. Özellikle genel reklamların yayınlanması yerine kişiselleştirilmiş öneriler sunmak marka için daha büyük avantajdır.

3. Müşteri Duyarlılığı Analizi

ChatGPT, müşterilerin her mesajını çeşitli parametrelere göre değerlendirebilir. Acil, memnuniyet vb. gibi parametrelerden yararlanılır. Kullanıcı deneyimlerini geliştirir ve toplanan duyarlılık verilerinin analizinde de çok etkilidir.

4. Yararlı Makaleler Paylaşma

WhatsApp’ta ChatGPT kullanımı ile yararlı makaleler paylaşılabilir. ChatGPT, doğal dil yetenekleri bakımından çok gelişmiştir. WhatsApp üzerinden yararlı makalelerin ve satın alma kılavuzlarının sunulması için ChatGPT kullanılır. ChatGPT, müşteri sorguları doğrultusunda kısa sürede makaleleri oluşturur. Yararlı kılavuzlar sayesinde müşterilerin satın alma kararları bilinçli oluşturulmuş olur.

5. Konuşmaların Tercüme Edilmesi

Global olarak genişleyen işletmeler, ChatGPT’den konuşmaların tercüme edilmesi noktasında yardım alabilir. ChatGPT, bölgesel dillerde oluşturulan mesajları kolayca anlayabiliyor. Otomatik olarak mesajları tercüme edebiliyor. Müşterileri ilgili satış temsilciklerine bağlama özelliği de vardır. Aynı zaman içerisinde birden çok ülkede ürün lansmanları ve kampanyalarda yürütebiliyor.

WhatsApp’ta ChatGPT’i Kullanmayı Sağlayan Uygulamalar

WhatsApp’ta ChatGPT kullanımı için şu uygulamalardan yararlanılır:

1. Shmooz Al

WhatsApp’ta ChatGPT’i kullanmak için Shmooz Al uygulamasından yararlanılabilir. Telefona Shmooz Al yüklenerek ChatGPT direkt WhatsApp’ta kullanılabilir. Bunun için Shmooz Al’in web sitesinden WhatsApp’a giriş yapılmalıdır.

2. BuddyGPT

WhatsApp’ta ChatGPT, BuddyGPT ile de kullanılabilir. BuddyGPT, ücretli ve ücretsiz seçeneklerden oluşuyor. BuddyGPT, doğal dil işleme özelliğine sahip. Mesajları uygun şekilde yanıtlayabilmek için yapay zeka algoritmalarından yararlanmaktadır. BuddyGPT, OpenAl teknolojisinden yararlanmaktadır. BuddyGPT, iletişim verimliliğini artırma ve kullanıcı deneyimi geliştirmeyi de sağlıyor.