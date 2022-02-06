WhatsApp Çıkartma (Sticker) Yapma ve Çıkartma Atma (Gönderme) Nasıl Yapılır?

WhatsApp çıkartma yapma işlemini kolaylaştıracak uygulama arayışında olanlar için hazırlanan bu nasıl yapılır rehberinde sizlere en kısa yoldan nasıl ücretsiz sticker yapabileceğinizi öğretiyoruz.

Diğer mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilir olan çıkartmalar ya da bilinen diğer adı ile stickerlar, uzun bir süre önce WhatsApp'a da geldi. Sohbet ekranında tek dokunuşla çıkartmalara erişebiliyor ve karşı tarafa gönderebiliyorsunuz.

Ne yazık ki sohbetlere renk katan bu çıkartmaların sayısı bir hayli az ve küçüklere yönelik tasarlanmış çizgi film karakterlerini andıran çizimler gibi duruyor. Neyse ki farklı geliştiricilerin WhatsApp çıkartma paketlerini indirerek çıkartma yelpazesini genişletebiliyorsunuz. Daha da iyisi, kendi WhatsApp çıkartmalarınızı hazırlama şansına sahipsiniz.

WhatsApp Çıkartma Yapma Yolları

WhatsApp için çıkartma oluşturma sayfasında WhatsApp çıkartma yapımına dair oldukça detaylı bir çıkartma rehberi var. Hatta Github üzerinden iOS için Whatsapp çıkartma yapma, Android için WhatsApp çıkartma oluşturma olarak ayrı ayrı paylaşılmış.

Maalesef ki buradaki anlatım fazlasıyla detaylı ve karmaşık. Herkese hitap edecek şekilde yazılmamış. Kullanıcılar da bu nedenle işlerini kolaylaştıracak WhatsApp sticker yapma uygulaması arayışına giriyor.

iOS tarafında Sticker Maker Studio, Android tarafında Sticker Maker da bu uygulamalara örnek olarak verilebilir. Android’de Sticker Maker, iOS’ta Sticker Maker Studio adıyla yer alan WhatsApp için sticker yapma uygulamalarının sadece isimleri farklıdır.

Biz, WhatsApp çıkartma nasıl yapılır sorusunu Sticker Maker üzerinden yanıtlayacağız. iOS’te de aynı adımları takip ederek WhatsApp çıkartma paketinizi sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Android/iOS'te WhatsApp Çıkartma Nasıl Yapılır?

İlk olarak çıkartma yapacağınız görseli hazırlayın.

Sticker Maker ya da Sticker Maker Studio'yu indirin.

Çıkartma paketi oluşturmak için "Create a new stickerpack" seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Çıkartma paketiniz için bir isim belirleyin.

Create'e dokunarak onaylayın.

Çıkartma paket isminin üzerine dokunun.

Daha önce indirdiğiniz görselleri kutucuklara dokunarak ekleyin.

Düzenleme işlemi bittiğinde "Select All" butonuna dokunun.

"Yes, Save Sticker" butonuna basın.

Diğer görseller için de aynı işlemi tekrarlayın.

Son olarak "Tray Icon" seçeneğine dokunarak kapak görselini seçin.

"Add to WhatsApp" butonuna basarak çıkartma paketini WhatsApp'a ekleyin.

Anlamayanlar için yukarıdaki adımları bir de resimli olarak anlatalım.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra "Create a new stickerpack" seçeneğine dokunun. Açılan pencrede sticker paketiniz için isim belirleyin. En son "Create" butonuna tıklayarak koymak istediğiniz ismi onaylayın.

Çıkartma paket isminin üzerine dokunun, ardından az önce indirdiğiniz görselleri kutucuklara dokunarak ekleyin.

Görselde kesme, biçme işlemi yapmayacaksanız “Select All”, arka planı yok etme işlemi yapacaksanız Freehand (Serbest Kesim), Cut Square (Kare Kesim), Cut Circle (Yuvarlak Kesim) araçlarından birini seçerek görselin dışına çiziminizi yapın.

Tamamladığınız Select All ardından Yes, Save Sticker’a dokunarak görseli çıkartma paketine ekleyin. Diğer görseller için de bu işlemi tekrarlayın. Son olarak Tray Icon’a dokunarak çıkartma paketinizin kapak görselini seçin.

Add to WhatsApp’a dokunduğunuz çıkartma paketiniz WhatsApp’a eklenecektir.

WhatsApp Çıkartma Atma/Gönderme Nasıl Yapılır?

Metin giriş alanının yanındaki gülen yüz simgesine dokunun.

Çıkartma paketinizi bulup üzerine basın.

Paketinizdeki herhangi bir çıkartmanın üzerine basıp karşı tarafa gönderin.

WhatsApp'ta çıkartma nasıl gönderilir sorusunun yanıtı da bu kadar kısaydı. Peki, siz WhatsApp'ta sticker kullanır mısınız? Çok sevdiğiniz bir sticker paketi var mı? Diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.