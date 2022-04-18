WhatsApp, kullanıcılarına sohbetlerin arka planlarını tek seferde veya sohbet yoluyla özelleştirme olanağı sunar. Arka planınızı işlevsel bir amaçla (mesajların daha kolay okunmasını sağlamak için düz bir arka plan) veya estetik amaçlarla (tatil partisi planlaması için bir grup sohbetinde şenlikli bir arka plan) değiştirmek istiyorsanız, bu sadece birkaç adımda yapılabilir. Tüm sohbetler ve hem iPhone hem de Android'deki belirli sohbetler için WhatsApp duvar kağıdınızı nasıl değiştireceğinizi bu yazımızda adım adım anlatıyoruz.

WhatsApp Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ı açın. Bir iPhone'unuz varsa, ekranın sağ alt kısmındaki Ayarlar sekmesine dokunun. Android cihazınız varsa ekranın sağ üst köşesindeki üç dikey noktaya dokunun ve ardından Ayarlar'a dokunun.

Sohbetler'e dokunun.

Sohbet Duvar Kağıdı'na dokunun.

Seçenekler listesinden bir Duvar Kağıdı seçmek veya telefonunuzdan bir fotoğraf yüklemek için dokunun.

Önizleme sayfasında, göz atmaya devam etmek için İptal'e veya tüm sohbetler için arka planınız olarak duvar kağıdını seçmek için Ayarla'ya dokunun.

Tüm işlem bu kadar! Artık yeni duvar kağıdınızın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Farklı sohbetler için farklı duvar kağıtlarına sahip olarak WhatsApp deneyiminizi daha da özelleştirebilirsiniz.

Android'de:

WhatsApp'ta, duvar kağıdını değiştirmek istediğiniz sohbeti açın.

Sohbetin üst kısmındaki üç nokta simgesine dokunun. Duvar Kağıdı'na dokunun.

Seçenekler listesinden bir duvar kağıdı seçmek veya telefonunuzdan bir fotoğraf yüklemek için dokunun.

iPhone'da:

WhatsApp'ta, duvar kağıdını değiştirmek istediğiniz sohbeti açın.

Sohbetin üst kısmında grup adına dokunun.

Duvar Kağıdı ve Ses'e dokunun.

Seçenekler listesinden bir duvar kağıdı seçmek veya telefonunuzdan bir fotoğraf yüklemek için dokunun.

Uygulamanın en son sürümünü indirdiyseniz, sohbetlerinizin her birine daha belirgin bir tat vermek için yukarıdaki adımları uygulayarak kolaylıkla duvar kağıdınızı değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, bu özelliğin tüm bölgelerde uygulanmadığını unutmayın - örneğin, şu anda Birleşik Krallık'ta iOS'ta sohbet başına duvar kağıdınızı değiştiremezsiniz.

WhatsApp Karanlık Mod Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Android'de:

Cihaz ayarlarından (Android 10 veya üstüyse) veya WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema'dan (Android 9 veya altıysa) karanlık modu açın.

Ardından duvar kağıdınızı değiştirmek için yukarıdaki adımları izleyin

iOS'ta:

Cihaz ayarlarınızdan karanlık modu açın

Yukarıdaki adımları kullanarak duvar kağıdınızı değiştirin

Yine, aydınlık ve karanlık mod seçimleriniz kaydedilmelidir.

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