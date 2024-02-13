WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Nedir? Nasıl Çalışır?

WhatsApp, sevdiklerinizle iletişiminizi kolaylaştırmak için yepyeni bir özellik sundu: Favori Kişiler. Bu yenilik ile en sık iletişim kurduğunuz kişileri favori olarak belirleyerek, onlarla olan sohbetlerinize hızlı ve kolay erişim sağlayabileceksiniz.

Peki, WhatsApp favori kişiler özelliği tam olarak ne işe yarıyor?

WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Nedir?

Henüz test aşamasında olan bu özellik kapsamında rehberinizde bulunan kişilerden istediklerinizi ‘favori’ olarak etiketleyebileceksiniz. Böylece yeni bir sohbet başlatmak veya bu kişilerle geçmiş konuşmalarınızı görüntülemek istediğinizde daha kolay erişim sağlayabileceksiniz.

WABetaInfo’nun yaptığı paylaşımlara göre şimdilik bu özellik sadece iOS işletim sistemine sahip olan cihazlardaki WhatsApp beta uygulamalarında kullanılabiliyor. Android’de ne zaman kullanıma açılacağına ilişkin henüz net bir veri yok.

Peki, "Bu özellik ne işimize yarayacak?" diyorsanız, şunu belirtmiş olalım: Öncelikle favori kişiler otomatik olarak aramalarda öne çıkarılacağı için gelen önemli arama ve bildirimleri daha yakından takip etme şansınız olacak.

Ayrıca favori kişilere kolayca ulaşabileceğiniz için hızlı bir şekilde kendileriyle iletişime geçebileceksiniz.WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Nasıl Kullanılır?