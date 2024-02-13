WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Nedir? Nasıl Çalışır?
WhatsApp'ta sohbet deneyiminizi iyileştirmek için 'favori kişiler' özelliğinden yararlanın! İşte, bu özellik hakkında bilmeniz gerekenler!
WhatsApp, sevdiklerinizle iletişiminizi kolaylaştırmak için yepyeni bir özellik sundu: Favori Kişiler. Bu yenilik ile en sık iletişim kurduğunuz kişileri favori olarak belirleyerek, onlarla olan sohbetlerinize hızlı ve kolay erişim sağlayabileceksiniz.
Peki, WhatsApp favori kişiler özelliği tam olarak ne işe yarıyor?
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WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Nedir?
Henüz test aşamasında olan bu özellik kapsamında rehberinizde bulunan kişilerden istediklerinizi ‘favori’ olarak etiketleyebileceksiniz. Böylece yeni bir sohbet başlatmak veya bu kişilerle geçmiş konuşmalarınızı görüntülemek istediğinizde daha kolay erişim sağlayabileceksiniz.
WABetaInfo’nun yaptığı paylaşımlara göre şimdilik bu özellik sadece iOS işletim sistemine sahip olan cihazlardaki WhatsApp beta uygulamalarında kullanılabiliyor. Android’de ne zaman kullanıma açılacağına ilişkin henüz net bir veri yok.
Peki, "Bu özellik ne işimize yarayacak?" diyorsanız, şunu belirtmiş olalım: Öncelikle favori kişiler otomatik olarak aramalarda öne çıkarılacağı için gelen önemli arama ve bildirimleri daha yakından takip etme şansınız olacak.
Ayrıca favori kişilere kolayca ulaşabileceğiniz için hızlı bir şekilde kendileriyle iletişime geçebileceksiniz.WhatsApp Favori Kişiler Özelliği Nasıl Kullanılır?
- WhatsApp’ta en sık konuştuğunuz kişileri ‘favori’ olarak etiketledikten sonra onları ayrı bir sekmede liste halinde görüntüleyebileceksiniz.
- Bunun için uygulamayı kullanırken öncelikle ‘aramalar’ sekmesine gitmelisiniz.
- Bu sekmede bulunan ‘favori kişiler’ bölümüne tıklayıp ‘ekle’ butonuna basarak seçeceğiniz kişileri favori listenize eklemeniz mümkün.
- Aramalar başlığında en üst sırada hızlı erişim sağlamak istediğiniz favorilerin öncelikli olarak sıralandığını görebilirsiniz.
- Bu bölümden istediğiniz kişiyi seçip sesli, görüntülü veya yazılı olarak görüşme başlatabilirsiniz.
- Favori kişilerinizden gelen bildirimleri özelleştirmenizi sağlayacak yenilikler de bu özellik kapsamında sunulacak.
- Örneğin, bu kişilerden gelen mesaj ve aramalar için özel olarak belirlediğiniz bir bildirim sesi seçebileceksiniz.
- İlk aşamada oluşturduğunuz kişi listesine istediğiniz zaman yeni eklemeler yapabilirsiniz.
- Bunun için en başta olduğu gibi ‘ekle’ butonunu kullanabilirsiniz.
- Benzer şekilde bu kişileri düzenleyebilir, gerektiğinde listeden kaldırabilirsiniz. Bu işlem için de ‘düzenle’ ve ‘sil’ butonlarına basabilirsiniz.
- Favori listenizdeki kişiler için özel bir bildirim sesi ayarlamak için ise ‘Ayarlar’ menüsünde bulunan ‘Bildirimler’ seçeneğine gidip ‘Arama Sesi’ sekmesine girmelisiniz.
- Bu sekmede Favori Kişiler’i seçtikten sonra istediğiniz sesi tanımlayabilirsiniz.
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