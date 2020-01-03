WhatsApp Hesabınızı Sildiğinizde Ne Olur?

WhatsApp kullanıcıları olarak birçoğumuz hesabımızı sildikten sonra sohbet geçmişine, alınan mesajlara, içinde yer aldığımız grubun, profil fotoğrafımıza ve hakkımızda kısmına ve daha birçok şeye ne olacağını merak ediyoruz. Bu yazıda bir WhatsApp hesabı silindiğinde neler olacağını öğreneceğiz. İşte, WhatsApp hesabınızı sildiğinizde olacaklar!

1. Mevcut Sohbet Geçmişine Ne Olur?

WhatsApp hesabınızı sildiğinizde tüm sohbet geçmişi silinir. WhatsApp silindiğinde telefonunuzdaki tüm sohbet kayıtları da silinir. WhatsApp'ı açamayacak ve daha önce alınan mesajlara erişemeyeceksiniz. iCloud (iPhone için) ve Google Drive'daki (Android) yedeklemeleriniz bile silinecek ve hesabınızı yeniden etkinleştirdiğinizde bunları geri yükleyemeyeceksiniz.

2. Alınan Mesajlara Ne Olur?

WhatsApp hesabınız silindiğinden dolayı kullanıcılar size mesaj gönderemez ancak bazı kullanıcıların WhatsApp’ında sohbet geçmişi varsa size mesaj gönderebilirler. Bu mesajlarda tek tik işareti görünür ama hesabınızı sildiğinizden dolayı bu mesajlar size ulaşmayacaktır.

3. WhatsApp Gruplarına Ne Olur?

WhatsApp hesabınızı sildiğiniz takdirde yer aldığınız tüm gruplardan otomatik olarak çıkarılırsınız. Yöneticisi olduğunuz WhatsApp gruplarındaki yöneticilik hakkını kaybedersiniz ve grupta başka bir yönetici yok ise rastgele olarak bir kişi seçilir.

WhatsApp hesabınızı yeniden etkinleştirdiğinizde önceden yer aldığınız gruplara tekrar katılmanız gerekir. WhatsApp'a geri döndüğünüzde bu gruplar duruyor ise grup bağlantısı vasıtası ile bu gruplara katılabilir ya da grubun yöneticisinden sizi tekrar eklemesini isteyebilirsiniz.

4. Profil Fotoğrafınıza ve Hakkında Kısmına Ne Olur?

Profil fotoğrafı ve hakkında kısmı, WhatsApp sunucularında saklandığından dolayı hakkında kısmındaki yazı ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan kaldırılacaktır. Bu, profilinizde yer alan fotoğrafın akıllı telefonunuzdan silineceği anlamına gelmez. WhatsApp profil fotoğrafınız sadece WhatsApp’tan silinecektir.

5. WhatsApp Ayarlarına Ne Olur?

WhatsApp hesabı artık mevcut olmadığından dolayı WhatsApp ayarları da silinecektir. WhatsApp hesabınızda yaptığınız tüm değişiklikler, hesabınızı yeniden etkinleştirdiğinizde varsayılan ayarlar geçerli olur.

6. WhatsApp’tan Alınan Görsellere ve Videolara Ne Olur?

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda görseller ve videolar otomatik olarak akıllı telefonunuza kaydedilir. Dolayısıyla WhatsApp hesabınızı sildiğinizde WhatsApp üzerinden aldığınız görseller ve videolar akıllı telefonunuzda yer almaya devam eder. Akıllı telefonunuzda yer alan herhangi bir galeri uygulaması üzerinden bu görüntülere ulaşabilirsiniz.

7. WhatsApp Hesabınızı Sildiğiniz Nasıl Anlaşılır?

Sohbet geçmişinizin olduğu arkadaşlarınız, ilk olarak profil fotoğrafınızın kalktığını fark ederler. Sohbetler, arkadaşlarınızın WhatsApp sohbet geçmişinde kalmaya devam eder. Sohbet geçmişinin olmaması durumunda arkadaşınızın cihazı Android işletim sistemine sahip ise arkadaşınız isminizin yanında "Davet et" butonunu görür. iPhone'da ise kişilerin WhatsApp kişi listesinde yer almazsınız.

8. WhatsApp Hesabınızı Sildiğinizde Arkadaşlarınıza Bildirim Gider mi?

Hesabınızı sildiğinizde WhatsApp rehberinizdeki kişilere otomatik olarak bildirim göndermemektedir.