WhatsApp İstenmeyen Aramalar Nasıl Engellenir?

WhatsApp’ta aramasını ve mesaj atmasını istemediğiniz kişileri engelleme olanağınız var. Aynı zamanda istenmeyen ve sorunlu içerikleri de şikayet edebilirsiniz. Milyonlarca aktif kullanıcısı olan WhatsApp’ta istenmeyen aramaları ve mesajları engelleyerek uygulamayı daha güvenli şekilde kullanabilirsiniz.

Biz de bu yazımızda WhatsApp istenmeyen aramaları engelleme tekniklerinden bahsedeceğiz.

WhatsApp İstenmeyen Aramaları Engelleme

Seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler > Yeni Ekle seçenekleri takip edilir.

Engellenmek istenen kişi aratılıp bulunur ve seçilir.

En son adımda “Engelle” tuşuna tıklanır.

Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra telefon numaranızı değiştirseniz dahi aynı WhatsApp hesabını kullanmaya devam ederseniz engelli kişilerde değişme olmaz. Eğer yeni WhatsApp hesabı oluşturursanız o zaman yeniden aynı kişileri engellemek zorunda kalacaksınız.

WhatsApp’ta istenmeyen aramaları engellemek için şu yöntemleri de kullanabilirsiniz:

Engellenmek istenen kişiyle sohbet açıp daha sonra “Seçenekler > Kişiyi Göster > Engelle > Engelle’ye tıklayın.

Sohbetler listesinden engellenmek istenen kişiyle sohbet açılıp sonrasında şu adımlar takip edilmelidir: “Seçenekler > Kişiyi Göster > Engelle > Engelle’ye basılır.

Sıraladığımız adımlarla aynı zamanda bilinmeyen numaraları da hızlıca engelleyebilirsiniz.

Engelleme işleminden sonra o kişiler artık size ulaşamaz. Arayamaz ve mesaj gönderemezler. Engelleme işlemiyle birlikte profil fotoğrafı, son görülme zamanı ve çevrimiçi durumu da görüntülenemez.

WhatsApp’ta arama ve mesajları engellenen kişiler, telefon rehberinden silinmez. Bu noktaya da özellikle çok dikkat edilmelidir.

WhatsApp istenmeyen numaraları otomatik olarak engellemez. Yalnızca istenmeyen numaraları engelleyerek onlar tarafından aranmayı durdurabilirsiniz. Ayrıca uygunsuz içerik aldığınızda da numarayı şikayet edebilirsiniz.

WhatsApp’ta İstenmeyen Aramaları Şikayet Etme

Şikayet edilmek istenen kişinin sohbet sayfasına girilir.

“Seçenekler” daha sonra “Kişiyi Göster” alanına tıklanır.

“Şikayet Et ve Engelle” ya da “Sadece Şikayet Et” alanına tıklanır.

Şikayet edilen grup ya da kullanıcının gönderdiği son 5 mesajı görüntüleyebilirsiniz. Grup ve kişiye şikayet edildiği bilgisi kesinlikle verilmez.

WhatsApp’a grup ve kişiyi şikayet ederken; mesajın gönderilme zamanı, kullanıcının kimliği, içerik türü gibi konularla ilgili bilgilerde mutlaka verilmelidir.