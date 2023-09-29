Instagram’daki kanallar özelliğinin ardından WhatsApp’ın kanallar özelliği dünya çapında erişime açılıyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu 150 ülkede daha bu özellik kullanılabilecek.

İlk olarak sadece Kolombiya ve Singapur’da erişilebilir olan özellik kapsamında WhatsApp kullanıcıları kendi kanallarını oluşturabiliyor olacak. Türkiye’deki WhatsApp kullanıcılarının bir kısmında aktif olan bu özellik yavaş yavaş herkesin kullanımına açılıyor.

Yıl sonunda tüm WhatsApp kullanıcılarının bu özellikten faydalanabiliyor olması hedefleniyor. Peki, WhatsApp kanallar özelliği nasıl açılır? İstediğiniz zaman kanalınızı kapatabilir misiniz? WhatsApp kanal kapatma işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp Kanalı Nasıl Açılır?

WhatsApp kanal özelliği açma işlemi için birkaç basit adımı izlemeniz gerekiyor. Bunun için bireysel olarak yapmanız gerekenler şu şekilde:

WhatsApp uygulamasının son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olmak için güncellemeleri kontrol edin. Eğer yeni bir güncelleme bulunuyorsa uygulamayı en son sürüme güncelleyin.

Uygulamaya girdiğinizde üst kısımda görebileceğiniz ‘güncellemeler’ menüsüne girin.

Kanallar seçeneğinin yanında bulunan + butonuna tıklayın.

Bu kısımda ‘kanal oluştur’ seçeneği karşınıza çıkacak.

‘Kanal oluştur’ butonuna bastıktan sonra kanalınızla ilgili bilgileri girmeniz gerekiyor.

Kanal adı ve açıklamasını yazdıktan sonra dilerseniz bu kanal için bir profil fotoğrafı ekleyebilirsiniz.

Bu adımları tamamladıktan sonra ‘devam’ seçeneğine basarak kanal oluşturma sürecini tamamlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz WhatsApp kanalında çeşitli metinler, görseller, videolar, bağlantı ve çıkartmalar paylaşabilirsiniz.

WhatsApp Kanal Bulma Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta ilginizi çekecek kanalları aşağıdaki adımları izleyerek bulup bu kanallara katılım sağlayabilirsiniz:

WhatsApp’a giriş yaptıktan sonra ‘güncellemeler’ seçeneğine tıklayın.

Bu kısımda yer alan + butonuna basın.

‘Kanal ara’ seçeneğine tıklayıp açılan sayfada çıkan çeşitli kanal önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Dilerseniz arama bölümünden kanal isimleri ile arama yapabilirsiniz.

Adının yanında yeşil onay işareti bulunan kanallar WhatsApp’tan onay almış, güvenli kanalları temsil eder.

Bu adımları izleyerek istediğiniz kanalı bulup, katılabilir; dilediğiniz zaman bu kanallardan ayrılabilirsiniz.

Hem bireysel hem de kurumsal kullanıma uygun bir özellik olan ‘WhatsApp Kanallar’ ile çeşitli topluluklar oluşturma imkânınız var. Eğer kurumsal bir hesaptan kanal oluşturuyorsanız bu kanal aracılığıyla müşterilerinize / danışanlarınıza toplu mesaj gönderimi yapabilirsiniz.

Daha akıcı bir bilgi paylaşımı ve müşterilerle bağ kurma gibi olanaklar sunduğu için WhatsApp kanallar özelliğinden dijital pazarlama anlamında büyük yararlar sağlayabilirsiniz.

WhatsApp Kanallar Nasıl Kapatılır?

WhatsApp kanalı açtığınızda bu kanalın işletme hedeflerinizi desteklemediğini düşünür veya herhangi bir sebepten kanalınızı kapatmak isterseniz yapmanız gerekenler oldukça basit. WhatsApp kanalınızı kapatmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

WhatsApp uygulamasına girin.

Sağ üst bölümde yer alan üç nokta şeklindeki butona tıklayın.

Kanallar sekmesine girin.

WhatsApp kanal kapatma işlemini yapmak istediğiniz kanalı seçin.

Yine sağ üst bölümde bulunan üç nokta butonuna basın.

‘Kanalı sil’ seçeneğine tıkladıktan sonra bu işleme onay verdiğinizde WhatsApp kanallar kapatma adımlarını tamamlamış olacaksınız.

Dilerseniz bu özelliği tamamen sahip olduğunuz WhatsApp uygulamasından kaldırabilirsiniz. WhatsApp kanallar özelliği kapatma işlemi için yapmanız gerekenler ise şunlar: