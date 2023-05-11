WhatsApp’ta Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının karşısına sürekli yeni güncellemelerle çıkıyor. Bu güncellemelerden biri de karanlık mod, diğer bir ifadeyle Dark Mode’dur. Karanlık mod özelliği isminden anlaşılacağı üzere uygulama ekranının beyaz değil de siyah görünmesidir. Belirttiğimiz bu bilgiler ışığında bizde WhatsApp’ta karanlık mod yapma ile ilgili bir rehber hazırladık.

WhatsApp’ta Karanlık Mod Kullanma Yöntemleri

WhatsApp’ta karanlık Mod; Android ve iOS cihazlarında farklı şekilde kullanılıyor.

1. WhatsApp Android Cihazlarda Karanlık Mod Yapma

İlk olarak WhatsApp uygulaması açılır.

Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklanır.

Ayarlar menüsü açılarak “Görüntüleme” başlığından “Tema” seçilir.

Açılan pencere üzerinden “Koyu” tema seçilir.

2. WhatsApp iPhone - iOS Cihazlarda Karanlık Mod Yapma

iPhone ana ekran üzerindeyken altta yer alan çubuk yukarıya doğru kaydırılarak kontrol merkezi açılır.

Parlaklığın ayarlandığı sütun üzerine basılı tutulur.

Parlaklık ayarları ekranının sol alt köşesinde konumlanan koyu mod aktifleştirilir.

WP Koyu Mod Nasıl Kapatılır?

Öncelikle uygulamaya giriş sağlanır.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan arama seçeneğinin yanındaki üç noktaya tıklanır.

Açılır menü içerisinden “Ayarlar” sekmesine tıklanır.

“Sohbetler” seçeneğine tıklanarak “Görüntü” menüsüne giriş yapılır.

Karanlık modun devre dışı bırakılması için “Açık” seçeneğine tıklanır.

Kullanıcı dilerse karanlık modu otomatik olarak ayarlayabilir. Bunun için cihazın karanlık modu etkin hale getirildiğinde “Sistem Varsayılanı” seçilmelidir.

WhatsApp Web’de Karanlık Modu Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Tarayıcı üzerinden web.whatsapp.com adresine girilir. Hesabın senkronize edilmesi için iOS / Android tabanlı WhatsApp hesabından QR kodu taranır. Hesap senkronize edildikten sonrada “Kişiler” penceresinin sağ üst köşesinde konumlanan üç noktaya dokunulur.

Açılır menüden ayarlara tıklanarak akabinde “Temalar’a” gidilir. “Temalar” seçildikten sonra;

WhatsApp’taki karanlık temanın devre dışı bırakılması için “Açık”,

Karanlık modun etkinleştirilmesi içinde “Koyu” seçeneğine basılır.

WhatsApp karanlık mod özelliği Instagram, Gmail gibi uygulamalardan çok farklıdır. Bu uygulamalarda karanlık mod özelliği, işletim sistemine gömülü olan ayarlar üzerinden aktif ediliyor. WhatsApp uygulamasındaysa durum daha farklıdır. WhatsApp’ta uygulamanın işletim sisteminden bağımsız şekilde koyu tema seçeneği sunuluyor.