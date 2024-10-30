WhatsApp’ta Mavi Tik Nasıl Kapatılır? WhatsApp Mavi Tik Devre Dışı Bırakma (Android ve iOS)

Dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan WhatsApp’ta kullanıcılar için birçok özellik var. Bu özelliklerden biri de Mavi Tik. Bu özellik kullanıcılara, göderdikleri mesajın okunup okunmadığı konusunda bilgi verir. Elbette ki aynı şeyi başkalarının mesajları için size yapar. Bu nedenle pek çok kişi Mavi Tik özelliğini devre dışı bırakmak isteyebilir. Peki Android ve iOS’ta WhatsApp Mavi Tik kapatma nasıl yapılır?

WhatsApp Mavi Tik Kapatma - Mavi Tik Devre Dışı Bırakma (Android ve iOS)

Android ve iOS cihazlarda WhatsApp Mavi Tik kapatma için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak cihazdan WhatsApp uygulamasına giriş yapılır.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan menü butonu olan “üç nokta” simgesine basılır.

“Ayarlar’a” hemen akabinde “Gizlilik” butonuna tıklanır.

“Gizlilik” sekmesinin altından “Okundu Bilgisi” bulunarak yanındaki imgeç kapalı duruma getirilir.

WhatsApp Mavi Tik açma işlemi için de yukarıdaki adımları aynı şekilde takip edip “Okundu Bilgisi” seçeneğini aktifleştirmeniz yeterli olur.

WhatsApp Mavi Tik Devre Dışı Bırakıldığında Ne Olur?

WhatsApp Mavi Tik devre dışı bırakma işleminin ardından siz de başkasına gönderdiğiniz mesajların okunup okunmadığını göremezsiniz. Çünkü okunan ve okunmayan tüm mesajlar “Gri Tik” görülür.

Aynı zamanda Mavi Tik devre dışı bırakıldığı zaman durum güncellemelerini kimlerin gördüğü de görüntülenemez. Başka kullanıcıların durum güncellemelerinin siz tarafından görüntülenip görüntülenmediği noktasında da karşı taraf bilgi sahibi olmaz.

Ancak dikkat etmekte yarar var ki grup sohbetlerinde WhatsApp Mavi Tik devre dışı bırakılmaz. Grup sohbetlerinde herkes mesajı aldığında iki Gri Tik işareti görülür. Herkes mesajı okuduğu zamanda iki tik işareti mavi olarak mesajın yanında görüntülenir.

Peki, sizce WhatsApp’ta Mavi Tik devre dışı bırakılarak mı yoksa bırakılmadan mı kullanılmalı? Yorum kısmından düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.