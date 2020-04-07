WhatsApp Messenger, insanların iletişimde kalması için geliştirilen anlık mesajlaşma uygulamasıdır ve şu anda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının arasında önemli bir yere sahiptir.

Şu anda yaklaşık olarak 2 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp Messenger, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği çeşitli özellikleri içeren güncellemeleri yayımlamaya devam ediyor. WhatsApp Messenger’ın en iyi özelliklerinden bir tanesi de ekran görüntüsü almaya gerek olmadan bütün WhatsApp mesajlarını kolaylıkla kaydetme özelliğidir.

WhatsApp kullanıcılarının çoğu bu özelliğin WhatsApp’ta olduğunu dahi bilmiyor. Bu özellikten mahrum kalan kullanıcılar, mesajları kaydetmenin çözümünü ekran görüntüsü almakta buluyor.

WhatsApp Mesajları En Hızlı Şekilde Nasıl Kaydedilir?

İnternet kullanıcılarının dikkatini WhatsApp Messenger’ın üzerine vermesi sonucunda bu anlık mesajlaşma uygulaması büyük bir popülerlik kazandı. WhatsApp Messenger’da sadece metin tabanlı mesajlar atmak zorunda değilsiniz. Metin tabanlı mesajlaşmaların yanı sıra fotoğraf, videolar ve önemli belgeleri de alıcılara iletebilirsiniz.

Facebook, geçtiğimiz yıllarda WhatsApp’ta günlük olarak 65 milyar mesaj gönderildiğini ve bu rakamın giderek arttığını belirtti. Bu mesajları gönderen kullanıcıların bazen mesaj kaydetmeye ihtiyacı olabiliyor. WhatsApp’ta mesajları kaydetmek için genellikle ekran görüntüsü alma yöntemi kullanılır ancak mesajları ekran görüntüsü almadan da kaydedebilirsiniz. Peki, WhatsApp mesajları ekran görüntüsü almanın dışında nasıl kaydedilir? İşte WhatsApp mesajlarını ekran görüntüsü almanın dışında kaydetmek için takip edilmesi gereken adımlar!

1. Android Kullanıcıları WhatsApp Mesajlarını Nasıl Kaydedebilir?

İlk olarak WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasını açın.

isimli anlık mesajlaşma uygulamasını açın. Kaydetmek istediğiniz WhatsApp mesajlarının bulunduğu sohbeti açın.

Kaydetmek istediğiniz mesajı bulun ve üzerine basılı tutun. Uygulamanın başında seçenekler yer alacaktır. Yıldız butonuna basarak mesajı yer imlerine ekleyin.

Sohbetten ayrılıp WhatsApp Messenger’ın ana sayfasına dönün. Sağ üst bölümde yer alan üç noktanın üzerine dokunun. Seçeneklerin içinden “Yıldızlı Mesajlar” yazısını bulun ve üzerine dokunun. Bu bölüm, kaydedilen mesajları size listeleyecektir.

2. iOS Kullanıcıları WhatsApp Mesajlarını Nasıl Kaydedebilir?