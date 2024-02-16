WhatsApp'ta Otomatik İndirmeler Nasıl Kapatılır? iOS ve Android

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp uygulamasında paylaşılan fotoğraflar ve videolar cep telefonlarında oldukça fazla yer kaplıyor. Bu da telefonlarda yavaşlama ve fazla veri kullanımı gibi bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyor.

Peki, bu otomatik indirme özelliğini kapatmanın bir yolu var mı? İşte, bunun için aşağıdaki yazımızdaki yöntemleri adım adım uygulayabilirsiniz.

iOS’ta WhatsApp Otomatik İndirme Kapatma

İlk olarak, iOS'da otomatik indirime kapatmayı göstereceğiz. WhatsApp ayarlar menüsünden değişiklik yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

iOS cihazınızda WhatsApp'ı açın ve ayarlar sekmesine gidin.

Sonrasında saklama alanı ve veriler seçeneğine dokunun.

Şimdi ise otomatik indirme seçeneğini bulun.

Son olarak fotoğraflar, videolar ve belgeler seçenekleri için otomatik indirmeyi kapalı hale getirin.

iOS Film Rulosuna Kaydetmeyi Kapatma

iPhone için WhatsApp'ta medyanın otomatik olarak indirilmesini zaten devre dışı bıraktınız. Ancak yine de WhatsApp'ta bir fotoğraf veya video indirmeye çalıştığınızda, uygulama bunları otomatik olarak iPhone'daki film rulosuna kaydedecektir.

İPhone'unuzda iCloud yüklemeyi etkinleştirdiyseniz, WhatsApp'taki gereksiz fotoğraf ve videoların da iCloud sunucularına yüklendiğini göreceksiniz. Bunu kapatmak için aşağıdaki adımların izleyin:

Öncelikle iOS cihazınızda WhatsApp'ı başlatın.

Sonrasında ayarlar sekmesine gidin.

Sohbetler kısmını seçin.

Film rulosuna kaydet seçeneğini kapatın.

Android’de WhatsApp Otomatik İndirme Kapatma

Android’de WhatsApp otomatik indirme kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı açın ve ayarlar sekmesine gidin.

Sohbetler sekmesinde medyanın görünürlüğüne tıklayın.

Yeni indirilen medyayı telefonunuzun galerisinde göster seçeneğini kapatın.

Bu işlemi uygulayınca WhatsApp medyası yalnızca sohbette görüntülenecek.

Android Galeriye İndirmeyi Kapatma

iPhone'da yaptığımıza benzer şekilde, indirilen medyanın telefonunuzun galerisine kaydedilmesini kapatma seçeneğiniz vardır.

Android'de WhatsApp'ı başlatın ve Ayarlar'a gidin.

Sohbetler'i seçin.

Sohbet ayarları menüsünden medya görünürlüğü kapatın.

Artık fotoğraf veya videoyu telefonun galerisine sadece manuel olarak kaydedebileceksiniz.

Yukarıdaki yazımızda, iOS ve Android için WhatsApp uygulamasında otomatik indirme kapatmanın yöntemlerini sizler için paylaştık. Sırasıyla uygulayarak kolayca otomatik indirmeyi kapatabilirsiniz.