WhatsApp Sticker nasıl silinir? - WhatsApp'ın en eğlenceli özelliklerinden birisi muhtemelen Sticker'lar olabilir. Kendi istekleriniz doğrultusunda özelleştirebileceğiniz bu çıkartmalar, konuşmalarınızı daha eğlenceli ve daha komik bir hale getirebilir. Peki denemek için indirdiğiniz ya da artık kullanmadığınız çıkartmaları nasıl silebilirsiniz? Bu rehberimizde WhatsApp Sticker silme hakkında merak ettiğiniz detaylara daha yakından göz atacağız.

Eğer siz de artık kullanmadığınız pek çok çıkartma ile baş başa kaldıysanız ve bunları nasıl kaldıracağınız konusunda herhangi bir fikriniz yoksa, doğru yerdesiniz. Artık kullanmayacağınız çıkartmaları depolamak, kullanmak istediklerinizi bulmayı zorlaştıracağı için onları kaldırmak en doğru çözüm olacaktır. Öyleyse bunun nasıl yapılacağına göz atalım.

WhatsApp Sticker Nasıl Silinir?

İşte WhatsApp Sticker Silme Yöntemi!

Adım 1- Sticker Menüsüne Girin

Öncelikli olarak WhatsApp uygulamasına giriş yapın ve hemen ardından herhangi bir sohbete girin. Bu adımda hangi sohbete girdiğinizin bir önemi olmadığını vurgulayalım. Bunun ardından mesaj yazma kutucuğunun sağında yer alan çıkartmalar menüsüne girin.

Adım 2- '+' Simgesine Tıklayın

Bu menüye girdikten sonra karşınıza mevcutta elinizde bulunan çıkartmaların bir listesi gelecek. Şimdi, silme işlemine devam edebilmek için hemen yukarıdaki görselde işaretlediğimiz '+' simgesine tıklayın ve devam edin. Bunun ardından başka bir menüye ulaşacaksınız.

Adım 3- Çıkartmalarım Sekmesine Basın

Bu menüye giriş yaptığınızda ilk başta 'Bütün Çıkartmalar' isimli bir ekran göreceksiniz. Burada indirdiğiniz ya da henüz indirmediğiniz bütün çıkartmalar yer alıyor. Ancak şu an bizim işimiz, 'Çıkartmaları' isimli menüde olduğu için burayı bir kenara bırakıyoruz ve diğer sekmeye geçiyoruz.

Adım 4- Düzenle Butonuna Tıklayın

'Çıkartmalarım' menüsüne geçtikten sonra karşınıza mevcutta kullandığınız tüm çıkartmalar çıkacak. Silme işleminizi gerçekleştireceğimiz temel yer burası olduğu için bu aşamada dikkatli davranmanız gerekiyor. Hemen sağ üstte yer alan 'Düzenle' butonuna basın ve devam edin.

Adım 5- Silme İşlemini Gerçekleştirin

'Düzenle' butonuna bastıktan sonra tüm çıkartmalarınızın yanında kırmızı bir silme simgesi çıkacak. Bu noktada silme işleminin kalıcı olduğunu hatırlatalım. Dikkatli bir seçimin ardından artık kullanmak istemediğiniz çıkartmaları silebilir ve kaldırabilirsiniz.

Adım 6- Bitti Butonuna Basın

Eğer tüm silme işlemlerini gerçekleştirdiyseniz yapmanız gereken tek şey 'Bitti' butonuna basmak olacaktır. Bu sayede yalnızca birkaç saniye süren bu işlemlerle birlikte çıkartma kütüphanenizi başarılı bir şekilde temizlemiş oldunuz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer verdiğimiz işlemler işinize yaradı mı ve çıkartma kütüphanenizi başarılı bir şekilde temizleyebildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.