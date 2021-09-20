Başkasının WhatsApp Hesabına Nasıl Girilir? En Kolay Çalma ve Ele Geçirme Yöntemi

Çeşitli nedenlerden ötürü başka birine ait WhatsApp hesabına giriş yapmak istiyorsanız, başkasının WhatsApp hesabı nasıl ele geçirilir sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberimizde başkasının WhatsApp mesajlarını okumak ve konuşmalarını görmek için kullanabileceğiniz en kolay çalma ve ele geçirme yöntemleri ile karşınızdayız.

Başkasının WhatsApp Hesabına Girme Nasıl Yapılır?

Her gün milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çeşitli açıklar sayesinde başka kullanıcıların hesabına girmenize, mesajlarını okumanıza, konuşmalarını görmenize ve daha fazlasına olanak sunuyor.

Tabii ki buradaki yöntemi kullanmak çeşitli yasal sorunlarla karşı karşıya kalmanıza ve bazı yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle karşı tarafın izni olmadan bu tip uygulamaları kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Başkasının WhatsApp mesajlarını okumak için kullanabileceğiniz en basit ve en işlevsel uygulamalardan birisi WhatsWeb For Whatscan olarak öne çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu uygulama, WhatsApp hesabının PC sürümü ile senkronize olmasına olanak sunan basit bir işlev üzerine kurulu.

Öncelikli olarak WhatsWeb For Whatscan uygulamasını kendi cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında WhatsApp hesabına erişeceğiniz kişinin cihazını alın ve WhatsApp uygulamasına giriş yapın.

Buradan Menü - Bağlı Cihazlar - Cihaz Bağla seçeneklerini takip edin. Ardından karşınıza QR Kod okutmak için kamera ekranı gelecek. Şimdi kendi cihazınızdaki WhatsWeb For Whatscan uygulamasını açıp ekrandaki karekodu okutun.

Bu adımdan sonra senkronizasyon otomatik olarak başlayacak. Artık gönderilen tüm mesajları, görselleri, sesleri ve dosyaları kendi cihazınız üzerinden de görebileceksiniz. Tabii ki kullanıcı bağlı cihazları değiştirmediği sürece.

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