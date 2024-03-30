WHEA Düzeltilemez Hatası Nedir ve Nasıl Düzeltilir? (Windows 10/11)

Bilgisayar kullanıcılarının sık karşılaştığı sorunlardan birisi WHEA hatası olarak biliniyor. Bu hatanın diğer adı ise halk arasında daha fazla kullanılıyor. ‘Mavi ekran’ tabirini mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. İşte, WHEA hatası dediğimiz şey aslında tam olarak bu.

Peki bu hata tam olarak ne anlama geliyor? Neden oluşuyor? Windows 10’da ve 11’de WHEA hatasını düzeltmenin yolları neler? Gelin, birlikte bakalım.

WHEA Düzeltilemez Hatası Nedir?

Bilgisayarınızı başlatırken karşınıza çıkabilecek olan bu hata oturumunuzu açmanızı engeller. Donanımla ilgili problemleri ortadan kaldırmadan bilgisayarınız düzgün bir şekilde çalışmaz.

Bu hatanın nedenlerine bakacak olursak WHEA düzeltilemez hatasının oluşmasına neden olan bazı sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Hatalı disk

Sürücü çakışması

CPU’nun hatalı yerleştirilmesi

BCD hatası

Sistem dosyalarındaki bazı hatalar

Peki, bu sorundan nasıl kurtuluruz? Sıraladığımız adımları izleyerek mavi ekran oluşmasına sebep olan WHEA hatasını gidermeyi deneyebilirsiniz.

WHEA Hatası Nasıl Düzeltilir? (Windows 10/11)

İlk olarak donanımlarla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunun için bilgisayara takılı kalan hafıza kartı vb. ögeleri, işlemcinin konumunu ve bunlar gibi donanımsal detayları inceleyebilirsiniz.

İkinci adımda Windows güncellemelerinin yüklü olup olmadığına bakmanız gerekir. Windows sürümünüz güncelse bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Sorun hala çözülmediyse RAM’i çıkarıp takmak işinize yarayabilir. Bu konuda tecrübeli değilseniz bir bilgisayar uzmanından yardım almanız gerekebilir. Kasayı açıp RAM’i çıkarıp taktığınızda sorun çözülebilir.

Sorun devam ediyorsa CHKDSK’yı çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza içinde Windows kurulum dosyalarının olduğu harici bir disk takıp BIOS’u başlatabilirsiniz

Windows’u yeniden yüklemek için önyükleme kısmında bilgisayara taktığınız harici diski ilk sıraya getirin.

Yönlendirmeleri izleyerek ilerleyin.

Karşınıza çıkan ekranda ‘onar’ seçeneğini bulun.

Açılan menüden ‘sorun giderme’ seçeneğine tıklayın.

‘Gelişmiş seçenekler’i seçip ‘komut istemi’ne dokunun.

Bu kısma chkdsk c: /f /x /r komutunu girdiğinizde mevcut hatalar taranacak. Bu hataların taranıp düzeltilmesi mavi ekran hatasını ortadan kaldırabilir.

Bir diğer yol ise BIOS’u sıfırlamaktır. BIOS’a giriş yapıp sonra varsayılan ayarlara döndürün.

Dilerseniz bilgisayarınızı geçmiş bir tarihe çekmek de mavi ekran hatasını ortadan kaldırmak için deneyebileceğiniz bir yoldur.

Bunun için kontrol paneline gidip ‘sistem ve güvenlik’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Burada ‘sistem’ menüsünden ‘sistem koruması’ ve sonra da ‘sistem özellikleri’ sayfasına geçmelisiniz.

‘Sistem geri yükleme’ butonuna bastıktan sonra ‘sistem dosyalarını ve ayarlarını geri yükle’ diyerek ilerleyebilirsiniz.

Hala çözülmediyse sürücü güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Başlat menüsüne tıklayın.

Arama çubuğuna ‘Cihaz Yöneticisi’ yazıp ilgili uygulamayı bulun.

Cihaz yöneticisini açtıktan sonra Görüntü Bağdaştırıcısı’nın yanındaki ok simgesine tıklayın.

Açılan ögeye sağ tıklayıp ‘sürücü yazılımını güncelle’ seçeneğine dokunun.

Otomatik ayarlarla ilerlemeyi seçin.

İşlem tamamlandığında güncelleme yüklenmiş olacak.

Sürücülerin güncel olması bu hatanın oluşmasını engellemek için önemlidir.

MBR’yi düzeltmek deneyebileceğiniz bir başka yoldur.

Bunun için komut istemi’ne gidip ‘bootrec.exe/fixmbr , bootrec.exe/fixboot, bootrec.exe/rebuildbcd’ komutlarını girip ilerleyebilirsiniz.

Benzer şekilde BCD hatasını gidermeyi de deneyebilirsiniz. Yine komut istemine gidip ‘BCD BCD.old yazıp enter’a bastıktan sonra ‘bcdboot C:\Windows/1 en-us /s G: /f ALL yazıp tekrar enter’a basın.

Son olarak Windows’u sıfırlayarak bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Bu işlemler ve mavi ekran hatası (WHEA hatası) verilerinizin kaybolmasına neden olabileceği için öncesinde veri yedekleme işlemini mutlaka yapmış olmalısınız.

Bazen bilgisayarın aşırı ısınması gibi basit sebepler de bu hatanın oluşmasına neden olabilir. Böyle anlarda paniğe kapılmadan gerekli kontrolleri sağlayarak ilerleyebilirsiniz.

Eğer bilgisayar konusunda yeterince donanımlı değilseniz işi uzmanına bırakmanızda ve teknik destek talep etmenizde fayda var. Aksi halde WHEA hatası ile çıktığınız bu yolculuğun sonunda bilgisayarınızda kalıcı bir hasara neden olabilirsiniz.