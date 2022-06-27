Wi-Fi Şifresi Öğrenme, Wi-Fi Şifresi Nasıl Bulunur?
Bir türlü hatırlanmayan unutulan Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir, kayıtlı Wi-Fi şifresi öğrenme nasıl bulunur?
Sürekli unuttuğumuz Wi-Fi şifreleri bizlere bazen gerçekten zulüm olmaktadır. Birçoğumuzun sürekli hatırlamaya çalıştığı ama her seferinde unutulup modem arkasına baktığı durumla sürekli olarak yaşamaktayız.
Keşke direkt olarak kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görebiliyor olabilceğimiz bir yöntem olsa dediğimizi içinizden mutlaka geçirmiştirsiniz. Yıllardır bir baş belası olan kayıtlı Wi-Fi şifrelerini bir başkasına söyleceğimiz zaman veya başka bir cihazdan bağlanmak istediğimizde unutuyoruz. Wi-Fİ şifre öğrenme nasıl yapılır? Bu soruya gelin birlikte cevap verelim.
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 10 final sürümünde birçok hatayla birlikte geldi.
Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?
Birçok kullanıcının sürekli cevap aradığı soru kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görmenin bir yolu olup olmadığını merak etmektedir. Aslında birçok işletim sisteminin kendine göre bir yol izlediğini söyleyebiliriz. Gelin hangi işletim sistemi kayıtlı Wi-Fi şifrelerini öğrenmekte nasıl yol izliyor birlikte bakalım.
Windows Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?
- Bilgisayarınızda bulunan arama kısmına Denetim masası yazın.
- Sağ yukarıda bulunan; "Görünüm ölçütü'ünü" kategori kısmına getirin.
- Eğer kategori kısmında ise bu işlemi yapmanıza gerek yok.
- Ağ ve İnternet yazan seçeneğe tıklayın.
- Açılan sayfadan Ağ ve Paylaşım Merkezine tıklayın.
- Bağlı olduğunuz Wi-Fi karşınıza çıkacaktır üzerine tıklayın.
- Yeni bir pencere açılacaktır.
- "Kablosuz Özellikleri" kısmına tıklayın
- Açılan pencereden Güvenlik sekmesine tıklayın.
- Aşağıda bulunan Karakterleri göster seçeneğine tıklayın
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Mac Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?
- Menü çubuğuna gelerek sağ üst köşedeki Spotlight aramayı açın.
- Arama kısmına; "Anahtar Zinciri Erişimi" yazın.
- Kenar çubuğuna gelip Sistem seçeneğine tıklayın.
- Parolalar'ı seçin.
- Bağlı olduğunuz Wi-Fi karşınıza çıkacaktır.
- Bağlı oldunuz Wi-Fi'ya çift tıklayın.
- Şifreyi göster butonuna tıklayın.
- Yönetici adınızı ve şifrenizi girin.
- Şifreyi göster kısmında kayıtlı olan Wi-Fi şifresi gösterilecektir.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Android Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?
- Telefonunuzun ayarlar kısmını açın.
- Bağlantılar butonuna basın.
- Wi-Fİ seçeneğine dokunun.
- Bağlı olduğunuz Wi-Fi'ın yanında ayarlar simgesi olacaktır.
- Ayarlar simgesine tıklayın.
- Sol altta bulunan QR kodu okut seçeneği ile kodu okutun.
- Şifre girmeden bağlantı işlemi tamamlanmış olacaktır.
iOS 9 WiFi Sorunu Çözümü
Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 9, birçok yenilikle beraber sorunları da beraberinde getirdi.
iOS Wi-Fİ Şifresi Nasıl Öğrenilir?
- iOS 11 ve üstü bir işletim sistemine sahip olduğunuza bakın.
- Wi-Fi şifresini paylaşmak istediğiniz kişiyi telefon numarasını kayıt edin.
- Şifreyi paylaşmak istediğiniz kişinin iCloud hesanını cihazınıza ekleyin.
- Şifreyi almak isteyen kişi iCloud hesabınızı kendi cihazınıza eklesin.
- Bluetooth'unuzu açın.
- Karşı tarafta Bluetooth'unu açmalı.
- Wi-Fİ kısımına gelin.
- Paylaşmak istediğiniz ağın üstüne basın.
- Karşınıza bir pencere açılacak.
- Şifreyi paylaş'a basın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Bu yazımızda Wi-Fi şifremi unuttum sorununa çözüm getirmiş olduk. Sizler Wi-Fi şifrelerinizi unuttuğunuzda neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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