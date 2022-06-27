Wi-Fi Şifresi Öğrenme, Wi-Fi Şifresi Nasıl Bulunur?

Sürekli unuttuğumuz Wi-Fi şifreleri bizlere bazen gerçekten zulüm olmaktadır. Birçoğumuzun sürekli hatırlamaya çalıştığı ama her seferinde unutulup modem arkasına baktığı durumla sürekli olarak yaşamaktayız.

Keşke direkt olarak kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görebiliyor olabilceğimiz bir yöntem olsa dediğimizi içinizden mutlaka geçirmiştirsiniz. Yıllardır bir baş belası olan kayıtlı Wi-Fi şifrelerini bir başkasına söyleceğimiz zaman veya başka bir cihazdan bağlanmak istediğimizde unutuyoruz. Wi-Fİ şifre öğrenme nasıl yapılır? Bu soruya gelin birlikte cevap verelim.

Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Birçok kullanıcının sürekli cevap aradığı soru kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görmenin bir yolu olup olmadığını merak etmektedir. Aslında birçok işletim sisteminin kendine göre bir yol izlediğini söyleyebiliriz. Gelin hangi işletim sistemi kayıtlı Wi-Fi şifrelerini öğrenmekte nasıl yol izliyor birlikte bakalım.

Windows Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarınızda bulunan arama kısmına Denetim masası yazın.

Sağ yukarıda bulunan; "Görünüm ölçütü'ünü" kategori kısmına getirin.

kategori kısmına getirin. Eğer kategori kısmında ise bu işlemi yapmanıza gerek yok.

Ağ ve İnternet yazan seçeneğe tıklayın.

Açılan sayfadan Ağ ve Paylaşım Merkezine tıklayın.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi karşınıza çıkacaktır üzerine tıklayın.

Yeni bir pencere açılacaktır.

"Kablosuz Özellikleri" kısmına tıklayın

kısmına tıklayın Açılan pencereden Güvenlik sekmesine tıklayın.

Aşağıda bulunan Karakterleri göster seçeneğine tıklayın

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Mac Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Menü çubuğuna gelerek sağ üst köşedeki Spotlight aramayı açın.

Arama kısmına; "Anahtar Zinciri Erişimi" yazın.

yazın. Kenar çubuğuna gelip Sistem seçeneğine tıklayın.

Parolalar'ı seçin.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi karşınıza çıkacaktır.

Bağlı oldunuz Wi-Fi'ya çift tıklayın.

Şifreyi göster butonuna tıklayın.

Yönetici adınızı ve şifrenizi girin.

Şifreyi göster kısmında kayıtlı olan Wi-Fi şifresi gösterilecektir.

gösterilecektir. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Android Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Telefonunuzun ayarlar kısmını açın.

Bağlantılar butonuna basın.

Wi-Fİ seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Bağlı olduğunuz Wi-Fi'ın yanında ayarlar simgesi olacaktır.

Ayarlar simgesine tıklayın.

Sol altta bulunan QR kodu okut seçeneği ile kodu okutun.

okut seçeneği ile kodu okutun. Şifre girmeden bağlantı işlemi tamamlanmış olacaktır.

iOS Wi-Fİ Şifresi Nasıl Öğrenilir?

iOS 11 ve üstü bir işletim sistemine sahip olduğunuza bakın.

bir işletim sistemine sahip olduğunuza bakın. Wi-Fi şifresini paylaşmak istediğiniz kişiyi telefon numarasını kayıt edin.

Şifreyi paylaşmak istediğiniz kişinin iCloud hesanını cihazınıza ekleyin.

hesanını cihazınıza ekleyin. Şifreyi almak isteyen kişi iCloud hesabınızı kendi cihazınıza eklesin.

hesabınızı kendi cihazınıza eklesin. Bluetooth'unuzu açın.

Karşı tarafta Bluetooth'unu açmalı.

Wi-Fİ kısımına gelin.

Paylaşmak istediğiniz ağın üstüne basın.

Karşınıza bir pencere açılacak.

Şifreyi paylaş'a basın.

basın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu yazımızda Wi-Fi şifremi unuttum sorununa çözüm getirmiş olduk. Sizler Wi-Fi şifrelerinizi unuttuğunuzda neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.