Windows 10 Wifi Sorunu ve Çözümü

Windows 10 bilgisayarlarda Wi-Fi sorunu için uygulanabilecek çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor. Bu yazıda PC'nizde interneti kullanabilmenize engel olan can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Bazı kullanıcılar, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarında kablosuz internet sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. İnternetin düzgün şekilde çalışmamasıne yol açan sorunu düzeltebilmek için pek çok yöntem yer alıyor. Bu yöntemleri uygulayarak problemin düzelmesini sağlayabilirsiniz.

Windows 10'da Wi-Fi Sorunu İçin Çözüm Yolları

Komut İstemi'nde komutlar girin.

Modemi kapatıp açın.

VPN hizmetini devre dışı bırakın.

Ağ Bağdaştırıcısı sürücüsünü güncelleyin.

Antivirüs ile tarama yapın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak devre dışı bırakın.

İnternet ağını unutup tekrar bağlanın.

Sorun giderme aracını kullanın.

İnternet servis sağlayıcısı ile iletişime geçin.

Yukarıda Windows 10 bilgisayarlarda meydana gelen kablosuz internet sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemleri bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil veri paketinin hızlı şekilde tükenmemesi için mobil internet paketini tasarruflu kullanmanın yolları isimli yazıyı inceleyebilirsiniz.

Komut İstemi'nde Komutlar Girin

Görev çubuğundaki arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa "Komut İstemi" yazın.

Arama sonuçlarından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Satıra reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /va /f komutunu yazın.

Enter tuşuna basın.

netcfg -v -u dni_dne komutunu yazın.

Enter'a basın.

"reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /va /f" komutunu yazın ve Enter'a basın. Komutu kopyalayıp yapıştırırsanız sorun yaşamazsınız. Ardından "netcfg -v -u dni_dne" komutunu girin ve tekrar Enter tuşuna basın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra WiFi ayarlarınızı kontrol ettiğinizde sorunun giderilmiş olduğunu göreceksiniz. Çevrenizdeki tüm kablosuz ağlar görünür hale gelecek ve bağlanırken hiçbir sorun yaşamayacaksınız.

Modemi Kapatıp Açın

Eğer ilk yöntem işe yaramadıysa modemi kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için ilk olarak modemin güç butonuna basarak kapatın. Modemin kablolarını ve fişini çıkarın. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra kabloları ve fişi tekrar takın. Son olarak modemin güç butonuna basın. Bir süre sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

VPN Hizmetini Devre Dışı Bırakın

Can sıkıcı problem, mevcut VPN hizmetinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenden dolayı VPN yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın ve problemin çözülüp çözülmediğine göz atın. Sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Ağ Bağdaştırıcısı Sürücüsünü Güncelleyin

Güncel olmayan ağ bağdaştırıcı sürücüsü, çeşitli problemlere neden olabilir. Sürücüyü güncellemek için ister Aygıt Yöneticisi'ni tercih edebilir isterseniz driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. 3. taraf yazılımlar, güncel olmayan driver'lar için yeni güncellemeleri bulup indirir.

Antivirüs ile Tarama Yapın

Sisteme bulaşan bir kötü amaçlı yazılım, kablosuz internette sorun yaşanmasına yol açabilir. Bilgisayara zararlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını tespit etmek için antivirüs ile tarama yapın. Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı yüklü değilse en iyi antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yer alan Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Görev çubuğunda konumlanan arama butonuna basın. Arama kutucuğuna "Denetim Masası" yazın ve arama sonuçlarından söz konusu Windows aracını açın.

Sistem ve Güvenlik kategorisine girin ve hemen ardından "Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümün görüntüleyin. "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" yazısına tıklayın. "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin.

İnternet Ağını Unutup Tekrar Bağlanın

Görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan Wi-Fi simgesine sağ tıklayın. "Ağ sıfırlama" seçeneğini seçin ve talimatları takip edin. İnternet ağını unuttuktan sonra tekrar ağa bağlanmayı deneyin. Bunun için Wi-Fi şifresini bilmeniz gerekiyor.

Sorun Giderme Aracını Kullanın

Windows 10 işletim sisteminde yer alan sorun giderme aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı kullanmak için ilk olarak sağ alt köşede konumlanan Wi-Fi simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Sorunarlı gider" seçeneğini seçin. Son olarak talimatları takip ederek işlemi başlatın.

İnternet Servis Sağlayıcısı ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemleri denediyseniz ve can sıkıcı sorun hâlâ devam ediyorsa internet servis sağlayıcısı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda Windows 10 işletim sistemine sahip PC'lerde Wi-Fi sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini bir arada topladık. Eğer problemi farklı yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.