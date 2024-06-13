A101'de Satılan Ucuz Telefon: Wiko T60 Özellikleri ve Fiyatı

Wiko T60'ın özellikleri ve fiyatı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, bütçe dostu bir telefon olan T60 modelinde hangi donanım bileşenleri tercih edildi? Bu rehberde söz konusu telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Wiko T60 isimli akıllı telefon 2023 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. A101'de satılan ucuz telefon, 24 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 8 GB RAM ve 5.200 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Wiko T60 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,58 inç

: 6,58 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 401 PPI

: Yaklaşık 401 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass İşlemci : MediaTek MT8788

: MediaTek MT8788 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve derinlik kamerası

: 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 24 MP

: 24 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.200 mAh

: 5.200 mAh Ağırlık : 217 gram

: 217 gram Kalınlık: 9,8 mm

6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olan T60, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve yaklaşık 401 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass isimli ekran koruma teknolojisini destekleyen uygun fiyatlı Android telefon 165,8 x 75,8 x 9,8 mm boyutlarında.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek MT8788 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya makro ve derinlik kameraları eşlik ediyor.

Ucuz Android telefon T60'ın ön yüzeyinde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon modeli Android 13 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Peki, Wiko T60 ne kadar fiyata satılıyor?

Wiko T60 Fiyatı

Şık bir görünüme sahip olan Wiko T60 isimli akıllı telefon modeli A101'de 5 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Wiko T60 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.