Windows 10 ve 11 işletim sistemli bilgisayarlara temel sürücülerin çoğunluğu önceden yüklenir. Ancak zaman içinde güncellemeleri gerekir. Sürücüler, bilgisayar donanımı ve günlük kullanılan yazılım uygulamaları arasında bağlantı kurar. Sürücüler güncellenmediğinde cihazın performansı düşer. Güncel olmayan sürücüler yüzünden güvenlik açıkları ortaya çıkar. Aynı zamanda veri kaybı ve yeni donanım aygıtlarının sistem tarafından tanınmasını da engeller. Peki, Windows 10 ve 11 sürücü güncelleme nasıl yapılır?

Ücretsiz Windows 11 Yüklemesi Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Bilgisayarlarınızı ücretsiz olarak Windows'un diğer sürümlerinden 11 sürümüne kolayca yükseltebilirsiniz. İşte ücretsiz Windows 11 yükleme yöntemleri!

Windows 10 ve 11 Sürücü Güncelleme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarların verimli ve sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayan Windows 10 ve 11 sürücü güncelleme işlemleri şu şekildedir:

Windows Update

Windows 10 ve 11 işletim sistemli cihazlara Windows Update sayesinde en son sürücüler indirilebilir. Windows 10 ve 11’de tüm donanım sürücüleri şu şekilde güncellenir;

İlk olarak “Ayarlar’a” girilir.

En altta konumlanan “Windows Update” seçilir.

“Güncellemeleri Kontrol Et” butonuna basılır. (Varsa)

“İsteğe bağlı güncellemeleri görüntüle” ve “Sürücü Güncellemeleri” sekmesine basılır.

Windows 10/11’de güncelleştirilecek aygıt sürücüleri seçilir.

“İndir Kur” ya da “İndir Yükle” seçeneklerinden hangisi varsa ona tıklanır.

Yukarıdaki adımlar eksiksiz tamamlandığında yeni sürücüler cihaza direkt yüklenir. Yalnız “Güncelleştirmeleri Kontrol Et” seçeneği yoksa Windows Update’nin yeni sürücü ve güncelleştirme sunmadığı anlamına gelir.

Aygıt Yöneticisi

Windows 10 ve 11’de aygıt yöneticisiyle sürücü güncelleme işlemi şöyle gerçekleşir;

“Başlat” menüsünden “Aygıt Yöneticisi” alanına girilir.

Ekrana tüm donanım bileşenleri gelecek.

Denetlenmek istenen sürücü güncellemelerine sağ tıklanıp “Sürücüyü Güncelle” seçilir.

“Sürücüler için bilgisayarımı tara” seçeneğine basılır.

“Gözat” butona tıklanıp çıkarılan sürücü dosyalarının olduğu klasör seçilir.

“Tamam” butonuna tıklanır.

Sürücü güncelleme talimatlarının olduğu doğru “.inf” dosyasını yazılımın bulması için “Alt klasörleri dahil et” ve akabinde “İleri” butonuna basılır.

Adımların tamamlanmasının ardından yazılım, genel deneyimi iyileştirmek amacıyla bilgisayardaki yeni sürücüyü tarayacak, algılayacak ve yükleyecek.

Üretici Web Sitesi

Microsoft, tüm önemli bilgisayar üreticileri ile anlaşmalar yaparak düzenli Windows güncellemelerine yönelik sürücüler ekliyor. Yalnız nadirde olsa bazı üreticiler, problemleri gidermek adına özel güncellemeler yayınlayabiliyor. Üretici firmanın web sitesine giriş yaparak şu adımları takip ediniz;

Öncelikle şirketin belgeleri ya da donanım bileşeni üzerinde yer alan model numarası tanımlanır.

Üretici resmi destek sayfasına gidilerek “Sürücüler”, “İndirme” vb. başlıklardan oluşan alanlar aranır.

İşletim sistemi sürümü ve donanım model numarasına göre ilgili sürücü/sürücüler bulunup indirilir.

Yükleyici çalıştırılarak sürücü güncellemelerinin iyileştirdiklerine sürüm notlarından bakılır.

Grafik Sürücüleri

Windows 10 ve 11’de grafik sürücülerini güncellemek için Intel sistemlerinden “Intel Sürücü ve Destek Yardımcısı” sayfasına giriş yapılarak oradaki adımların takip edilmesi gerekiyor. AMD sistemi içinse AMD Grafikler için Sürücü Güncelleme sayfasına giriş yapılır. NVIDIA grafiklerinin güncellenmesi için NVIDIA GeForce Experience yazılımı kullanılmalıdır.

Sürücü Güncelleme Programları

Windows 10 ve 11 işletim sistemli bilgisayarlarda sürücü güncelleme işlemi için çeşitli programlardan yararlanılabilir. Bu programlar ücretsiz, kullanımı kolay ve basit arayüze sahip.

OEM Web Sitesi

Cihaz kullanıcısı Windows Update’den ihtiyaç duyduğu sürücüye ulaşamayabilir. Böyle bir durumda cihaz markasının yazılım ve sürücüleri web sitesine giriş yapılmalıdır. Örneğin, HP marka cihaz kullanıcısı öncelikle linke tıklamalıdır. Diğer markalarda OEM destek sayfasını internetten araştırıp bulabilir.

Ürün türü seçilip akabinde seri numara girilir. Seri numara girildikten sonra ekrana gelen ürün onaylanır. Kullanıcı isterse cihazda çalışan Windows sürümünü seçer. İhtiyaç olan sürücü bulunup “İndir” butonuna tıklanır. Dosyanın indirilmesinin ardından başlatmak ve yüklemek için çift tıklanıp işlem tamamlanır.

Yukarıdaki Windows 10 ve 11 sürücü güncelleme yöntemlerine ek BIOS güncellemede eklenebilir. BIOS güncelleme; en yeni işlemcilerin desteklenmesi, bilgisayardaki problemlerin giderilmesi ve performansının artırılması için gerekebilir.