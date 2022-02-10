Windows 10 Boot (Önyükleme) Seçenekleri Menüsüne Erişmenin 5 Yolu

Windows 10 boot menü seçenekleri, karşı karşıya kalınan bazı sorunları gidermek için kullanılır. Bu menü üzerinden sistemi geri yükleyebilir, önceki sürüme geri dönebilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 10, bir dizi ilginç özellikleri ve gelişmiş önyükleme seçeneklerini kullanıcılarına sunmaktadır. Bilgisayar kullanıcıları bu seçenekler sayesinde çeşitli işlemleri uygulayabilmektedir.

Önyükleme seçeneklerine eskiden kolay bir şekilde ulaşılabiliyordu fakat Windows 10 ile birlikte erişim zor hale geldi. Bilgisayarınızda sorun meydana gelmesi durumunda boot menüsüne erişebilmenizi sağlayacak beş farklı yöntemi anlatacağız.

Windows 10 Boot Menü Nasıl Açılır?

Shift tuşuna basılı tutarak yeniden başlatma

Windows 10 ayarlarını kullanma

Komut İstemi’ni kullanma

Önyükleme seçeneklerini açmaya zorlama

Kurulum DVD / USB kullanma

1. Shift Tuşuna Basılı Tutarak Yeniden Başlatma

Microsoft’un popüler işletim sisteminin önyükleme seçeneklerine erişmek için bilgisayarınızı yeniden başlatırken Shift tuşuna basmanız gerekir. Özelliği kullanabilmeniz için ilk olarak Shift tuşuna basılı tutmanız ve hemen ardından "Başlat>Aç/Kapa>Yeniden Başlat" yolunu izlemelisiniz.

Bu işlemleri yaparken elinizi Shift tuşundan kaldırmamalısınız. Öte yandan bu özelliği kullanabilmek için fiziksel bir klavyenizin olması da gerekiyor.

2. Windows 10 Ayarlarını Kullanma

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarları görüntüleyin.

Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisini açın.

"Kurtarma" menüsüne tıklayın.

"Şimdi yeniden başlat" seçeneğini seçin.

Bilgisayarınız sorunsuz açılıyor fakat Shift + yeniden başlat seçeneğini kullanmak istemiyorsanız "Ayarlar" sekmesinden de önyükleme seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Ayarlar sayfası üzerinden Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisine tıklayın.

Sol sekmede yer alan "Kurtarma" menüsünü açın ve ardından "Gelişmiş Başlangıç" bölümünden "Şimdi yeniden başlat" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde önyükleme seçenekleri saniyeler içerisinde karşınıza çıkacaktır.

3. Komut İstemi’ni kullanma

Görev Çubuğu’nda yer alan arama kutusuna "Komut İstemi" yazın.

Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırın.

Açılan pencereye "shutdown.exe /r /o" yazın ve "Enter" tuşuna basın.

Önyükleme seçeneklerine Komut İstemi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bunun için Komut İstemi penceresine "shutdown.exe /r /o" yazmanız ve ardından "Enter" tuşuna basmanız gerekiyor. Küçük bir gecikmenin ardından bilgisayarınız boot seçenekleri ile beraber yeniden açılacaktır.

4. Önyükleme Seçeneklerini Açmaya Zorlama

Masaüstünü erişemeyen kullanıcılar da önyükleme menüsünü görüntüleyebilmesi mümkündür. Eğer sisteminizde bir çökme durumu varsa Windows 10, başlangıçta önyükleme seçeneklerini aktif etmektedir.

Sistem açılırken Windows logosunu gördüğünüz an bilgisayarın tüm elektriğini kesin ve bilgisayar otomatik olarak kapansın. Daha sonra bilgisayarı tekrar açın ve aynı işlemi tekrar edin. 2-4 kez bu işlemi tekrarladığınızda bilgisayarınız otomatik onarım moduna geçecek ve önyükleme seçeneklerini sizin için aktif edecektir.

5. Kurulum DVD / USB Kullanma

Genellikle format atmak için kullandığımız DVD ve USB'ler bilgisayarımızda sorun olması halinde de yardımımıza koşuyor. Yükleme ekranında yer alan "Bilgisayarınızı Onarın" seçeneğine tıklayarak Windows 10 boot menü seçeneklerine ulaşabilirsiniz.