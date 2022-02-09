Bilgisayarınızla Başka Bir Bilgisayara Nasıl Bağlanırsınız?

Başka bilgisayara bağlanma nasıl yapılır, bunun için hangi programlar ve yöntemler kullanılabilir? Pek çok bilgisayar kullanıcısı zaman zaman bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bağlanma ihtiyacı duyarak bu tür soruları sorabiliyor.

Örneğin ofiste çalışırken akşam evde hazırladığınız dokümana ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bu dokümana acilen ulaşmanız gerekiyor. Bunun tek yolunun eve gitmek olduğunu düşünebilirsiniz. Oysaki belgenize ulaşmanın yolları bununla sınırlı değildir. Bu yazıda yer alan yöntemler sayesinde evdeki bilgisayarınıza ofisten ayrılmadan ulaşılabilir.

Aslına bakacak olursanız bulut depolama hizmetleri sayesinde dosya aktarımı için uzaktan erişim programlarına ve yöntemlerine gerek yoktur. Dosyaları Google Drive, Dropbox, Yandex Disk vb. bulut depolama servisleri ile yedekleyebilir ve dilediğiniz zaman dilediğiniz cihaz üzerinden ilgili dosyalara erişebilirsiniz.

Yine de diğer konularda uzak masaüstü erişimi sağlamanın bir ihtiyaç olduğunu belirtmek gerekiyor. Ne de olsa bu yöntemlerle sadece dosya ve belge işlerini tamamlamakla sınırlı kalmayabilir aynı zamanda başkalarına yardım edebilir, müşterilerin sorunlarını da çözebilirsiniz.

Başka Bilgisayara Bağlanma Yöntemleri

Windows Uzak Masaüstü Bağlantısı

TeamViewer

Chrome Uzaktan Masaüstü

Uzaktan başka bir bilgisayara bağlanmanın yöntemleri bunlarla sınırlıdır. Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bağlanmak istiyorsanız bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu yöntemler, aynı ağ üzerinden başka bilgisayara bağlanmak için de geçerlidir.

1. Windows Uzak Masaüstü Bağlantısı Nasıl Kullanılır?

"Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Sistem" yolunu takip edin.

"Uzak bağlantı ayarları" seçeneğine tıklayın.

"Uzak Masaüstü" bölümünde "Bu bilgisayara uzak bağlantıya izin ver" seçeneğini işaretleyin.

"Uygula" butonuna basın ve "Kullanıcıları Seç" butonuna basın.

Bu bölümde bilgisayara bağlanmasına izin verdiğiniz bilgisayarları seçmeniz gerekiyor.

Uzaktan başka bilgisayara bağlanma için hedef bilgisayarın adını Win + Pause tuşlarına basarak öğrenin.

Uyku modunu devre dışı bırakın.

Hedef masaüstüne IP adresi ya da sistem adı girerek bağlanın.

Windows Uzak Masaüstü Bağlantısı ile başka bilgisayara bağlanma adımları bu şekildedir. Yukarıdaki adımları şimdi daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

1.1. Uzaktan Bağlantıyı Etkinleştirme

Windows Uzak Masaüstü Bağlantısı yöntemini kullanarak başka bir bilgisayara bağlanmak istiyorsanız ilk olarak bağlanmak istediğiniz bilgisayar üzerinde uzak bağlantı için gerekli ayarı aktif etmeniz gerekiyor. Standart ayarlarda bu seçenek aktif olmadığından dolayı ilk olarak bu işlemi yapmazsanız, istediğiniz bilgisayara uzak masaüstü bağlantısı sağlayamıyorsunuz.

Uzak bağlantı izni için ilk olarak masaüstünde Bilgisayarım ikonuna sağ tıklayarak özelliklere girmeniz gerekiyor. Özellikler sayfası açıldığında ise yukarıdaki ekranda da gördüğünüz üzere sol üstte yeşil ok ile gösterilen uzak bağlantı ayarları menüsüne girmeniz gerekiyor.

Buraya tıkladığınızda karşılaşacağınız pencere ise üstteki resmin ortasında duran kısım. Bu pencere otomatik olarak uzak sekmesinde gelecek ve burada yapmanız gereken değişiklik kırmızı ok ile gösterilen "Bu bilgisayara uzak bağlantıya izin ver" olmalı. Bu seçeneği seçtikten hemen sonra aşağıdaki uygulama tuşuna basarak yaptığınız değişikliğin aktif olmasını sağlamalısınız.

1.2. Kullanıcı Ekleme

Gerekli uzak masaüstü bağlantı ayarını açtıktan sonra bu bilgisayara bağlanabilecek kullanıcıları seçmeniz ve eklemeniz gerekiyor. Yönetici hesabına sahip olan tüm hesaplar bu bilgisayara bağlanabilir. Fakat bunun dışındaki hesapların yukarıdaki resimde gördüğünüz şekilde kullanıcıları seç diyerek seçilmesi ya da eklenmesi gerekiyor.

1.3. Sistem Adını Bulma

Bağlanacağınız bilgiayarın uzak masaüstü bağlantısı kurabilmek için sistem adını bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak bağlanmak istediğiniz bilgisayarın sistem adını öğrenmeliyiz. Bunu yine masaüstünden bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklere girerek ya da Windows + Pause tuşlarına birlikte basarak görebiliyorsunuz.

İki farklı yoldan da gideceğiniz sayfa üzerinde "Bilgisayar Adı" kısmının karşısındaki isim sizin için önemli. Bu isim ya da IP numarası ile uzak masaüstü bağlantısı kurabiliyorsunuz.

1.4. Uyku Modu İptali ve Güç Ayarları

Eğer herhangi bir anda uzaktaki bir bilgisayara bağlanma ihtimaliniz varsa uyku modu ve güç seçeneklerini ayarlamanın da size yararı olacaktır. Standart ayarlarda belirli süre sonunda bilgisayarın önce ekranı kapanır ve sonrasında bilgisayar kendini uyku moduna alır. Böylece başka bilgisayara bağlanma işlemi için çok fazla kaynak tüketmemiş olur.

Elbette siz bu ayarları daha önce değiştirdiyseniz farklı şekilde işleyebilir. Fakat bu bölüme hiç girmediyseniz, Windows tuşuna basarak "Güç Seçenekleri" yazarak girdiğinizde ya da denetim ayarlarından güç seçeneklerine girdiğinizde karşılaşacağınız ekran yukarıdaki gibi.

Burada hem ekran kapanması hem de bilgisayarın uyku moduna geçmesini "Hiçbir Zaman" olarak belirliyoruz ki herhangi bir sürede uzak masaüstü bağlantısı ile bağlanmaya çalıştığımız bilgisayar kapalı olmasın ve bağlantı sağlayabilelim. Eğer bir bilgisayar uyku modundaysa ona bağlanamazsınız.

1.5. Uzaktan Masaüstüne Bağlanma

Windows Uzak Masaüstü bağlantısı ile sorunsuz bir bağlantı kurabilmek için gerekli tüm ayarları düzenledikten sonra artık bağlantı kurma vakti geldi. Bağlantı ekranına girebilmek için Windows tuşuna basarak kontrol paneli üzerinde "Uzak Masaüstü" yazarak sağ taraftaki uzak masaüstüne giriş yaparak yukarıdaki gördüğünüz pencereye erişebiliyorsunuz.

Uzak masaüstü penceresine geldikten sonra ilk olarak sistem adını, daha sonra bağlanacağınız bilgisayarın kullanıcı adını girerek yeşil kutu içerisinde gördüğünüz "Bağlan" tuşuna basarak bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada sistem adı olarak IP adresi girişi de yapabilmeniz mümkün. Hatta IP ile giriş çok daha yaygın olarak kullanılıyor.

Bağlan tuşuna bastıktan sonra bağlandığınız bilgisayarın masaüstü görüntüsünü ekranınızda açılan pencere üzerinde göreceksiniz ve aynı zamanda kendi bilgisayarınızı kullanıyor gibi bağlandığınız bilgisayarı da bu pencere üzerinde yönetebiliyor olacaksınız.

2. Teamviewer ile Başka Bilgisayara Bağlanma

Teamviewer'ı iki bilgisayara da indirin.

Teamviewer ayarlarına girin ve "Gelişmiş" bölümüne gelin.

Erişim kontrolünü "Tam erişim" olarak değiştirin (isteğe bağlı).

Hedef bilgisayarın ID'sini ve şifresini not alın.

Hedef bilgisayara bağlanacağınız bilgisayarda gerekli bilgileri girip bilgisayara bağlanın.

Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bağlanmanın bir diğer yolu da Teamviewer kullanmaktır. TeamViewer uzak masaüstü bağlantısı kurmak isteyen fakat bu konuda yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan tüm kullanıcıların tercih edebileceği en kolay ve pratik yöntemdir.

Hesap oluşturmadan sadece programı her iki bilgisayara da indirerek uzak masaüstü bağlantısı kurmanızı sağlayan yazılım, size verdiği ID ve Şifre ile dilediğiniz zaman uzaktan kontrol imkânı sunuyor.

Küçük boyutlu, arka planda çalışan ve sistem kaynaklarını minimal seviyede tüketen bu program sayesinde saniyeler içerisinde istediğiniz bilgisayara uzaktan bağlanarak kontrol edebiliyorsunuz. Üstelik mobil uygulamaları sayesinde akıllı telefonlarınızla bile bilgisayarlara bağlanmak mümkündür.

Programı kullanarak diğer bir bilgisayara uzaktan bağlanabilmek için, bağlanacağınız bilgisayarın TeamViewer ID ve şifresine ihtiyacınız vardır. Eğer bu bilgiler elinizdeyse rahatlıkla istediğiniz bilgisayara bağlanabilirsiniz.

Programın nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak öğrenmek için okumaya devam edin.

2.1. Teamviewer'ı İndirme

TeamViewer ile başka bilgisayara bağlanma işleminin ilk aşamasında Windows, MacOS, Linux ve mobil işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışan TeamViewer'ı indirmeniz gerekiyor. Bu noktada hem başka bilgisayara bağlanacağınız bilgisayara hem de bağlanacağınız bilgisayara yukarıdaki bağlantıyı kullanarak programı indirin.

2.2. Teamviewer'ı Kurma

İndirme işlemleri tamamlandıktan sonra TeamViewer programının kurulması gerekiyor. Son derece sade ve basit bir kuruluma sahip olan TeamViewer, daha önce pek çok kez yüklediğiniz programlar gibi ileri şeklinde kurulabiliyor. Yine de yükleme esnasında değiştirmek istediğiniz ayarlar varsa bunları kurulum aşamasında değiştirebilirsiniz.

2.3. TeamViewer Ayarlarını Düzenleme

TeamViewer programı kurulumundan itibaren standart ayarları ile size en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlar fakat yine de ayarları gözden geçirerek, kullanım ihtiyaçlarınıza göre gerekli değişiklikleri yapabiliyorsunuz.

TeamViewer ana ekranı üzerinde sırasıyla önce "Ekstralar" ve sonrasında ilk sıradaki "Seçenekler" menülerine girdiğinizde karşınıza ayarlar bölümü geliyor. Program Türkçe dil desteği sunduğu için ayarlar kısmında neler isteyip istemeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

Ayarlar bölümünün en altında yer alan gelişmiş sekmesini kontrol ederek eğer farklı ise değiştirmenizi önereceğim bir ayar bulunuyor. TeamViewer ile başka bir bilgisayara bağlandığınızda istediğiniz her şeyi yapmanızı sağlayan ve kendi bilgisayarınızmış gibi kullanma olanağı sunan "Tam Erişim" seçeneğini aktif olarak bırakmalısınız.

Ayarlara girip en alttaki gelişmiş sekmesine tıkladığınızda yukarıdaki görselde olduğu şekilde ekranı göreceksiniz. Bu sayfa üzerinde altlarda yer alan erişim kontrolü seçeneğini eğer değil ise tam erişim yapmanız önerilir. Böylece hangi bilgisayardan bağlanırsanız bağlanın, bağlandığınız bilgisayar üzerinde tam erişime sahip olursunuz.

2.4. Teamviewer'ı Çalışır Halde Bırakma

TeamViewer ile uzak masaüstü bağlantıları kurabilmeniz için bağlanacağınız bilgisayarın hem açık olması hem de TeamViewer'ı çalıştırıyor olması gerekir. Bu nedenle TeamViewer'ı bağlanacağınız bilgisayar üzerinde açık bırakarak ekranın sağ altındaki tepsi menüye küçültmek yararınıza olacaktır.

Örneğin iş yerine giderken evinizdeki bilgisayarı açık bırakıp TeamViewer'ı simge durumuna küçültmeniz, evdeki bilgisayarınızın da yorulmamasını sağlar.

TeamViewer zaten bilgisayarınızın sistem kaynaklarını oldukça verimli kullanan bir programdır. Böylece başka bilgisayara bağlanma işlemini gerçekleştirmek için çok fazla kaynak da kullanmamış olursunuz.

Gerekli ayarı yapabilmek için bir önceki adımda olduğu gibi ana ekran üzerinde ekstralar ve sonrasında seçeneklere girerek oradan gelişmiş sekmesine girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında yukarıda gördüğünüz görseldeki gibi tepsi menüsü durumunda küçült seçeneğini işaretleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

2.5. Teamviewer ile Uzak Masaüstü Bağlantısı Kurma

TeamViewer üzerinde belki de yapılacak en kolay işlem istediğiniz bir bilgisayara bağlantı kurmaktır. Eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa ki hesap sahibi olmak zorunlu değil, direkt olarak TeamViewer ana sayfası üzerindeki ID ve Şifre bilgilerini kullanarak gerekli bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz.

TeamViewer kurulumunu tamamlayıp programa giriş yaptığınızda, uzak masaüstü bağlantıları kurabilmeniz için size otomatik olarak bir ID ve Şifre tanımlanıyor. Bu bilgileri yukarıdaki görselin sol tarafından görebilirsiniz. Ekranın sağ tarafından ise istediğiniz bilgisayarın verilerini girerek bağlantı kurabiliyorsunuz.

Sağ tarafta yer alan karşıdaki kişi ID boşluğuna bağlanmak istediğiniz bilgisayarda çalışan TeamViewer ID'sini yazarak hemen altındaki karşıdaki kişi ile bağlantı kur tuşuna basmanız yeterli. Bu durumda bağlantı kurulmadan önce size şifre sorulacak.

Şifreyi de girerek bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, burada kendi bilgisayarınızdaki ID ve şifreyi değil, bağlanmak istediğiniz bilgisayardali ID ve şifreyi firmeniz gerekiyor.

Şifre otomatik olarak verilmesine rağmen, ayarlar menüsünden kendinize farklı ve daha karmaşık bir şifre oluşturmanız mümkün. Dilerseniz bu şifreyi sabit olarak kullanabilir ya da her girişte değişmesini de sağlayabilirsiniz. TeamViewer'la uzak masaüstü bağlantısı işte bu kadar kolay.

TeamViewer Hesabı Ne İşe Yarar?

TeamViewer'ı bilgisayarınıza kurduğunuzda bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlanabilmesi için size otomatik olarak bir ID ve şifre veriliyor. Bu bilgileri uzaktan bağlanmak isteyen kişilere vererek bilgisayarınıza dışarıdan erişim sağlanabilir. Yani herhangi bir kayıt ya da hesap oluşturma işlemi yapmadan da TeamViewer kullanabiliyorsunuz.

TeamViewer hesabı oluşturarak, uzak masaüstü bağlantısı kurduğunuz bilgisayarların hangileri online yani çalışır durumda ve hangileri bağlanmanız için müsait durumda direkt olarak görmeniz sağlanıyor. Hesap oluşturup hesabınız ile TeamViewer'a giriş yaptığınızda sağdaki liste üzerinde bilgisayarlarınızı görebilir ve buradan gerekli uzak masaüstü bağlantılarını sağlayabilirsiniz.

3. Chrome Remote Desktop Kullanma

Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisini indirin.

Eklenti kurulunca "Uzaktan bağlantıları etkinleştir" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Güvenlik için şifre oluşturun.

Uyku modunu kapatıp güç ayarlarını düzenleyin.

Uzak masaüstü bağlantısını kurun.

Chrome Remote Desktop ile başka bilgisayara bağlanma da seçenekler arasında yer alıyor. Herhangi bir programa ihtiyaç duymadan direkt olarak Chrome tarayıcınıza ekleyeceğiniz bu eklenti sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde başka bir bilgisayara bağlanabilirsiniz.

Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

3.1. Chrome Remote Desktop'u İndirme

Bu eklenti ile başka bilgisayara bağlanma işlemi gerçekleştirmek için gereken ilk şey eklentiden de önce bilgisayarınızda tarayıcı olarak Google Chrome yüklü olması. Eğer Google Chrome kullanmıyorsanız yukarıdaki indirme bağlantılarını kullanarak önce Google Chrome'u sonra da Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisini indirebilirsiniz.

Eklentiyi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıkladıktan sonra yeşil indirme tuşuna basmanız gerekiyor. Bu tuşa bastıktan sonra yukarıdaki ekranla karşı karşıya geliyorsunuz. Bu sayfada yapmanız gereken ise sağ üstte mor okla gözüken "Chrome'a Ekle" tuşuna basmanız. Tuşa bastıktan sonra Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisi otomatik olarak kuruluyor.

3.2. Uzaktan Bağlantıları Etkinleştirme

Eklentiyi Chrome'a ekledikten sonra yukarıdaki ekran ile karşılaşıyorsunuz. En ekran üzerinde alt bölümde yapmanız gereken bir işlem bulunuyor. Böylece bilgisayarınız üzerinde Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisi kullanarak başka bilgisayarlara bağlanabilir ya da başka bilgisayarlardan kendi bilgisayarınıza bağlanılmasını sağlayabilirsiniz.

Uyarı: Uzak bağlantıları etkinleştirdikten sonra Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisi "Chrome Remote Desktop Host Installer" dosyasını indirmeye başlıyor. Bağlantı kurabilmeniz için bu programı inidirp kurulumunu yapmanız gerekiyor.

3.3. Güvenlik İçin Şifre Oluşturma

Bir önceki adımdaki host installer'ın indirilip kurulumundan sonra eklenti sizden otomatik olarak bir şifre belirlemenizi istiyor. Yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere 6 haneli bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Bu şifre kuracağınız uzak masaüstü bağlantıları ile Google hesabınızın korunmasını sağlıyor. Bu nedenle çok basit olmamasına özen göstermeniz gerekli.

3.4. Uyku Modunu Kapatma ve Güç Ayarlarını Düzenleme

Başka bilgisayara kullanma amacı ile kullanabileceğimiz ilk yöntem olan Windows Uzak Masaüstü Bağlantısı yönteminin 4. adımında uyku modunun nasıl kapatılacağını göstermiştik.

Denetim masasına girin, güç ayarlarına girin ve yukarıdaki ekranda gördüğünüz üzere hem ekran kapama hem de uyku moduna geçir seçeneklerini "Hiçbir Zaman" olarak değiştirmemiz gerekiyor.

Bunu yapmamızın nedeni, kuracağınız uzun süreli uzak masaüstü bağlantıları sırasında bağlandığınız bilgisayarınızın kapanmasını önlemektir.

3.5. Başka Bilgisayara Bağlanma

Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisi ile uzak masaüstü bağlantısı kurmak son derece kolay bir işlemdir. Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra eklentinin ana sayfası üzerinde üst kısımda yer alan eriş butonuna basarak yukarıdaki ekranla karşı karşıya geliyorsunuz.

Bu ekrana girmeniz gereken erişim kodunu ise bağlanmak istediğiniz kişinin bilgisayarı üzerinde yine eklentinin ana sayfası üzerinde yer alan paylaş butonuna basarak alabiliyorsunuz. Bağlanacağınız bilgisayardan alınan erişim kodunu yukarıdaki ekran görüntüsündeki alana girildikten sonra kullanıcının eklenti kurma aşamasında oluşturduğu şifre de soruluyor.

Erişim kodu ve şifreyi doğru olarak girmeniz sonucunda uzak masaüstü bağlantınız Chrome tarayıcınız üzerinden başlıyor. Dikkat etmeniz gereken nokta ise erişim kodu ve şifre ekranlarına kendi bilgisayarınızdan alacağınız bilgiler değil, bağlanmak istediğiniz bilgisayar üzerindeki bilgilerin girilmesi gerektiğidir.

Sonuç

Bu makalede Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisi, Teamviewer ve Windows'un kendi uzak masaüstü programı ile başka bilgisayara bağlanma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini kapsamlı bir şekilde anlattık.

Kafanızda bir soru işareti kaldıysa cevabını merak ettiğiniz tüm soruları aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.