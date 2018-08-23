Windows 10’daki bölge ve dil ayarları, kullanılacak varsayılan klavye düzenini ve işletim sisteminin dilini belirliyor. Kurulum esnasında elle ayarlanan bu ayarları bazen bir özellik güncellemesi sırasında değiştirmeniz gerekebilir. Biz de bu rehberde Windows 10’da bölge ve dil ayarları nasıl değiştirilir? Adım adım anlattık.

Windows 10 Bölge ve Dil Ayarları

Windows 10’da bulunduğunuz bölgeyi değiştirmek için Ayarlar > Zaman ve Dil > Bölge ve Dil adımlarını izledikten sonra yukarıdaki ekranı açıyoruz. Burada Ülke veya bölge seçeneğini görebilirsiniz. Açılır listeden bulunduğunuz ülkeyi ya da değiştirmek istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz.

Ülkeyi değiştirdikten sonra dili de değiştirmek istiyorsanız alt kısımda yer alan Dil ekle butonuna tıklamanız gerekiyor.

Açılan pencerede eklemek istediğimiz dili seçiyoruz ve İleri butonuna tıklıyoruz.

Son olarak isteğe bağlı olarak, dil paketinin içeriğinde bulunan konuşma ve el yazısı paketlerini de seçerek Yükle butonuna tıklayabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi yeni dil paketini yükledik. Dillerin yanında bulunan ok işaretlerini kullanarak yeni eklediğiniz dili yukarı taşıdığınızda varsayılan dil haline gelecektir. Burada belirtmemiz gereken bir nokta bulunuyor. Windows kurulumunda seçtiğiniz dil, varsayılan görüntüleme dili olduğundan değiştirmeniz mümkün olmuyor. Bu nedenle yeni eklediğiniz dilin aktif hale gelmemesi durumuyla karşılaşabilirsiniz.

Bölge ayarlarınızı değiştirdikten sonra Microsoft Mağazası’ndan alışveriş yaparken dikkatli olmanızı ve ödeme bilgilerinizi kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.