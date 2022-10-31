Hayat Kolaylaştıran Windows 10 Klavye Kısayolları

Windows 10 lansmanında Microsoft’un en çok üstünde durduğu konulardan biri, bilgisayar kullanıcılarının günlük kullanımlarını kolaylaştırmak adına Windows 10’da özel geliştirmeler yapmış olmasıydı.

Windows kullanıcılarının Windows 8'den itibaren büyük bir çoğunluğunun özlediği Başlat menüsünün geri gelmesinin yanında Microsoft, klavye kısayolları konusunda da geliştirmeler yapmıştı. Biz de sizler için hayatınızı kolaylaştıracak Windows 10 kısayollarını derledik. Gelin, birlikte bakalım.

Masaüstü Kısayolları

Windows Tuşu + Sol Ok : Açık pencereyi ekranın sol tarafına taşır.

: Açık pencereyi ekranın sol tarafına taşır. Windows Tuşu + Sağ Ok : Açık pencereyi ekranın sağ tarafına taşır.

: Açık pencereyi ekranın sağ tarafına taşır. Windows Tuşu + Yukarı Ok : Açık pencereyi tam ekran kaplayacak şekilde ayarlar.

: Açık pencereyi tam ekran kaplayacak şekilde ayarlar. Windows Tuşu + Aşağı Ok : Açık pencereyi simge durumuna küçültür.

: Açık pencereyi simge durumuna küçültür. Windows Tuşu + TAB : Task View ekranını açar.

: Task View ekranını açar. Alt + TAB: Bu kısayol uzun zamandır kullanılıyor ancak Windows 10’da görsel olarak iyileştirmeler yapılmış.

Sanal Masaüstü Kısayolları

Windows Tuşu + Ctrl + D : Yeni bir sanal masaüstü oluşturup, aynı zamanda geçiş yapar.

: Yeni bir sanal masaüstü oluşturup, aynı zamanda geçiş yapar. Windows Tuşu + Ctrl + F4 : Açık olan sanal masaüstünü kapatır.

: Açık olan sanal masaüstünü kapatır. Windows Tuşu + Ctrl + Sol/Sağ Ok: Açık sanal masaüstü ekranları arasında geçiş için kullanılır.

Komut Satır Kısayolları

Ctrl + C ya da Ctrl + Insert : Seçilen metni kopyalar.

ya da : Seçilen metni kopyalar. Ctrl +V ya da Shift + Insert : Kopyalanmış olan metni yapıştırır.

ya da : Kopyalanmış olan metni yapıştırır. Ctrl + S: Kaydeder.

Kaydeder. Ctrl + X: Kesme işlemi yapar.

Kesme işlemi yapar. Ctrl + A: Tümünü seçmek için kullanılır.

Tümünü seçmek için kullanılır. Ctrl + Alt + Delete: Görev Yönetisini açmak için kullanılır.

Görev Yönetisini açmak için kullanılır. Ctrl + Z: Yapılan işlemi geri almaya yarar.

Yapılan işlemi geri almaya yarar. Alt + F4: Açık programı kapatır. Eğer açık bir uygulama yoksa cihazı kapatır.

Açık programı kapatır. Eğer açık bir uygulama yoksa cihazı kapatır. F5: Sayfa yeniler.

Sayfa yeniler. Shift + Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı Ok : İmleci seçilen yöne doğru ilerletir ve ilerleyen yol üstündeki harfleri seçer.

: İmleci seçilen yöne doğru ilerletir ve ilerleyen yol üstündeki harfleri seçer. Ctrl + Shift + Sol/Sağ Ok : İmleci seçilen yöne doğru ilerletir ve yol üzerindeki kelimeleri seçer.

: İmleci seçilen yöne doğru ilerletir ve yol üzerindeki kelimeleri seçer. Shift + Home/End : İmleci satırın başından sonuna taşır ve ekrandaki her şeyi seçer.

: İmleci satırın başından sonuna taşır ve ekrandaki her şeyi seçer. Shift + Page Up/Page Down : İmlecin üstündeki veya altındaki her şeyi seçmek için kullanılır.

: İmlecin üstündeki veya altındaki her şeyi seçmek için kullanılır. Ctrl + Sol/Sağ Ok : İmleci seçtiğiniz yönde bulunan kelimelerin baş harfine getirmektedir.

: İmleci seçtiğiniz yönde bulunan kelimelerin baş harfine getirmektedir. Ctrl + Yukarı/Aşağı Ok : Kaydırma çubuğu işlevi için kullanılır.

: Kaydırma çubuğu işlevi için kullanılır. Ctrl + F : Komut Satırı’nda kelime aramanızı sağlar.

: Komut Satırı’nda kelime aramanızı sağlar. Ctrl + Backspace : Son yazdığınız kelimeyi siler.

: Son yazdığınız kelimeyi siler. F3: Sayfada arama yapmak için kullanılır.

Sayfada arama yapmak için kullanılır. Windows Başlat + L: Ekranı kilitler

Ekranı kilitler Windows Başlat + PrtScn: Tüm ekranın görüntüsünü alır.

Microsoft, Windows 10’da birçok yeni klavye kısayolu ekleyerek, kullanım konusunda kolaylıklar sağlamış durumda. Özellikle Komut Satırı’na eklenen kısayollar, yıllardır beklediğimiz kısayollar diyebiliriz. Bütün bu kısayolları sizler için bir araya getirerek, faydalı olmaya çalıştık.

Bu içeriğimizde hayatınızı kolaylaştıracak Windows 10 kısayollarından bahsettik. Sizlerin bildiği Windows kısayolları neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.