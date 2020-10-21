Windows 10 ISO Dosyası Nasıl İndirilir? - Eğer hala Windows 7 ya da Windows 8 kullanıyorsanız ve işletim sisteminizi yükseltmek istiyorsanız ya da Windows 10 yüklü bilgisayarınızda temiz bir başlangıç yapabilmek adına format atmak istiyorsanız Windows 10'un temel kurulum dosyalarına sahip olmanız gerekiyor. Peki ama bunu nasıl indirebilirsiniz?

Öncelikle ufak bir hatırlatma yapmamız gerekiyor ki Microsoft, Windows 10'u indirmek istediğinizde size iki farklı yöntem sunuyor. Bunlardan ilki bir yükleme medya aracı ile harici belleğinize yazdırmayı kapsıyor. Bir diğer yöntemde ise direkt olarak ISO dosyasını cihazınıza indirebiliyor ve kullanabiliyorsunuz.

Windows 10 ISO Dosyası Nasıl İndirilir?

Eğer ilk yöntemi takip etmek ve resmi internet sitesinden yükleme medyası aracını indirmek istiyorsanız, sizi direkt olarak buradaki bağlantıya almamız gerekiyor. Bunun dışında direkt olarak bir ISO dosyasına ihtiyacınız varsa bu yazımızı okumaya devam edin çünkü bunu nasıl edinebileceğinizi sizlere aktaracağız.

Yapmanız gereken ilk şey, buradaki bağlantıya tıklamak olacak. Bu bağlantıya gittiğinizde en altta Windows 10 ISO Downloads isimli bir sekmeyi göreceksiniz. Buradan 'Select Edition' kutucuğuna tıklayın ve indirip kullanmak istediğiniz sürümü seçerek devam edin. Ardından 'Confirm' butonuna basın.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra dil seçiminizi yapın ve hangi mimaride (32 bit ya da 64 bit) kullanacağınızı da seçerek devam edin. Birkaç dakika süren tüm bu adımların ardından Windows 10'un ISO dosyası cihazınıza inmeye başlayacaktır. Tabii bu dosyayı direkt olarak kullanamayacağınız için harici bir yazdırma aracına da ihtiyaç duyacaksınız.

Windows 10'u kurma sırasında tüm özelliklere erişebilmek ve 'etkinleştirin' yazısını görmemeniz için bir ürün anahtarına ihtiyaç duyacaksınız. Bu noktada mevcut ürün anahtarınızı kullanabilir ya da yeni bir tanesini satın alarak bu kutucuğa girebilirsiniz. Ürün anahtarınızı nasıl öğreneceğinizi bilmiyorsanız, bir üstteki bağlantıda yer alan yazımıza göz atın

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve Windows 10'un ISO dosyalarını kolay bir şekilde cihazınıza indirebildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.