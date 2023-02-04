Windows 10 Bilgisayar Adını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Windows 10 bilgisayar adını değiştirme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarınızın ismini çok pratik şekilde değiştirebilmeniz mümkün. Bu yazıda Windows 10 işletim sistemiyle beraber gelen PC'lerin ismini değiştirmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Microsoft, her ne kadar Windows 10 işletim sistemini kurarken bilgisayarımızın adını belirleme seçeneği sunsa da bazen sabırsız davranıp es geçebiliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda varsayılan olarak bilgisayarımıza harf ve rakamlardan oluşan akılda kalması zor bir ad veriliyor.

Böyle olunca da başka bir cihazı bilgisayarımızla eşleştirmemiz gerektiğinde veyahut PC ismi girmemiz gereken programlarda sorun oluyor. Windows 10 PC’nize ad vermenin gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz ancak çok nadir de olsa PC ismine ihtiyaç duyduğunuz vakit işletim sisteminin kendi belirlediği saçma ismi yazmak zor olacaktır.

Windows 10 Bilgisayar Adını Değiştirme Adımları

Windows + I kısayolunu kullanın.

Windows ayarları penceresi açılacak.

Sistem kategorisini açın.

Hakkında sekmesine girin.

"Bu bilgisayarı yeniden adlandır" butonuna tıklayın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows 10, PC adını değiştirme işlemin yapılabilmesini sağlıyor. Üstelik bu işlem için uzun süre boyunca uğraşmanıza gerek yok. Yalnızca birkaç adım uygulayarak bilgisayarı yeniden adlandırabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları görüntülemeniz gerekiyor.

Windows + I kısayolunu kullanmanız durumunda ayarlar penceresi açılacak. Açılan pencerede çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bunların arasından Sistem kategorisini açın. Sistem kategorisinde yer alan Hakkında sekmesine girin.

Hakkında sekmesinde konumlanan "Bu bilgisayarı yeniden adlandır" butonuna basın. Bu adımı uyguladıktan sonra bilgisayarınız için yeni bir isim belirleyin ve işlemi onaylayın. Bu adımları uyguladığınızda Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarın ismi değişmiş olacak.

Windows 10 Bilgisayar Adını Öğrenme Nasıl Yapılır?

Windows + I tuşlarına basın.

Windows ayarlarından Sistem kategorisine girin.

Hakkında sekmesine tıklayın.

"Cihaz adı" bölümünden PC'nin ismini görebilirsiniz.

Microsoft tarafından sunulan Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarın adını öğrenme işlemini çok kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. PC'nin ismini öğrenmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu kapsamda öncelikle Windows + I klavye kısayolunu kullanın.

Söz konusu klavye kısayolunu kullandığınızda Windows ayarları penceresi açılacak. Açılan pencere üzerinden Sistem kategorisini görüntüleyin. Pencerenin sol kısmında yer alan Hakkında sekmesine girin. "Cihaz adı" bölümünden bilgisayarınızın adını öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarların ismini öğrenebilmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Bunun yanı sıra bilgisayarın adının nasıl öğrenileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca Windows bilgisayarlarda birden fazla yazılımın aynı anda nasıl çalıştırılacağını merak ediyorsanız birden fazla program aynı anda nasıl başlatılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.