Windows 10 PC'yi Modem Olarak Kullanma

Windows 10 bilgisayarı modem olarak kullanma ya da başka bir deyişle Windows 10 PC'yi Wi-Fi Hotspot'a dönüştürme işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Bilgisayarınızın internet erişimini Ethernet bağlantısı üzerinden sağlayan bir kullanıcı olarak interneti kablosuz olarak dağıtarak akıllı telefon ve tabletinize, televizyonunuza veya oyun konsolunuza nasıl iletebileceğinizi düşünüyorsanız bunu programsız olarak hiçbir masrafa girmeden yapmanın çok basit bir yolu var.

Bu rehberde Windows 10 PC’yi modem olarak kullanmanın, Wi-Fi Hotspot’a dönüştürmenin yolunu detaylı bir şekilde gösteriyoruz.

Windows 10 PC’nizin internetini kablosuz olarak diğer cihazlarınızla paylaştırabilmeniz için bir WiFi Router’a sahip olmanız veya Connectify, Virtual Router Plus, WiFi HotSpot gibi sanal kablosuz ağ oluşturma yazılımlarını yüklemeniz gerekmiyor. Elbette bu yazılımlar sorunsuz çalışıyor ancak Windows 10 PC’ye sahipseniz bunlara hiç ihtiyacınız yok. Birkaç komutla Windows 10 PC'yi modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarı Modem Olarak Kullanma Nasıl Yapılır?

Win + X tuşlarına basın.

Komut İstemi (Yönetici) seçeneğine tıklayın.

Komut satırına tırnakları dahil etmeden şunu yazın: " netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ağ adı key=ağ şifresi "

" "Ağ adı" kısmına ağ adını, "ağ şifresi" kısmına ise ağ şifresini yazın ve enter tuşuna basın.

Bu komutu girdikten sonra sanal ağınız oluşturulacaktır.

Sanal ağı başlatmak için şu komutu tırnakları almadan komut satırına yapıştırın: " netsh wlan start hostednetwork "

" Sanal ağı görmek için sağ alt köşedeki internet simgesine sağ tıklayın.

"Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç" seçeneğine basın.

Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin seçeneğine tıklayın.

"Ağ Bağlantıları" kısmında Ethernet yazanı bulun ve sağ tıklayıp özellikleri seçin.

"Ethernet Özellikleri" penceresinde "Paylaşım" sekmesine geçin.

"Diğer ağ kullanıcıları, bu bilgisayarın internet bağlantısı yoluyla bağlansın" seçeneğini işaretleyin.

Ev ağı bağlantısını "Yerel Ağ Bağlantısı" olarak seçin.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Windows 10'da bilgisayarı modem olarak kullanma ya da Windows 10 PC'yi Wi-Fi Hotspot'a dönüştürme adımları bu şekildedir. Daha iyi anlaşılması için yukarıdaki adımları görselli olarak ele alalım.

Öncelikle klavyeden Win + X tuşuna basıyor ve listeden Komut İstemini (Yönetici) seçiyoruz.

İlk komutumuz: "netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ERKANCNTINT key=erkan123456". Burada "ssid" ağ adını, "key" de ağ şifresini ifade ediyor. Doğal olarak buraları kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bu komutu girdikten sonra sanal ağımız oluşturulmuş oluyor.

Şimdi sanal ağımızı başlatmak için bir komut giriyoruz. Komutumuz: "netsh wlan start hostednetwork"

Sanal ağımızı görmek için sistem tepsisinde yer alan internet simgesine sağ tıklayıp Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç diyoruz.

Bu noktada yapacağımız kritik bir ayar var. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin'e tıklıyoruz.

Ağ Bağlantıları ekranında internete bizi kablolu olarak bağlayan modemi yani başında Ethernet yazanı buluyoruz ve sağ tıklayıp özellikleri seçiyoruz. Ethernet Özellikleri penceresinde Paylaşım sekmesinde bulunan "Diğer ağ kullanıcıları, bu bilgisayarın internet bağlantısı yoluyla bağlansın" seçeneğini işaretliyoruz.

Ev ağı bağlantısını oluşturduğumuz yeni sanal ağ yani “Yerel Ağ Bağlantısı” olarak seçiyoruz. Tamam’a tıklayıp onaylıyoruz.

Artık PC’nizin interneti kablosuz olarak mobil cihazlarınız, televizyonunuz, oyun konsolunuz arasında paylaştırılıyor.