Bilgisayarı Kablosuz Modem Olarak Kullanma Nasıl Yapılır?

Günlük hayatta hemen hemen herkesin en çok ihtiyaç duyduğu internet neredeyse her evde bulunuyor. Milyonlarca kişinin bağlandığı internet ağını hiçbir ek masraf yapmadan artık evinizde dağıtabilirsiniz. Peki, bilgisayarı kablosuz modem olarak kullanma yöntemleri neler?

Evinde kablolu modem kullananlar için bu blog yazımız çok işe yarayacak çünkü yazımızda yer alan program sayesinde eviniz bilgisayarınız sayesinde kablosuz internete kavuşacak. Yeni nesil bilgisayarların çoğunda kablosuz bağlantı teknolojisi kullanılıyor.

Göstereceğimiz programda bu işlevin tam tersi yönünde çalışıyor. Yani normalde Wi-fi için kullandığınız kablosuz teknoloji size tersi yönünde internet dağıtacak. Lafı fazla uzatmayalım ve hemen ayrıntıları anlatalım.

Bilgisayarı Kablosuz Modem Olarak Kullanma Yöntemleri

PC'yi programsız modem olarak kullanma

Üçüncü taraf yazılım ile PC'yi modem olarak kullanma

PC'yi Programsız Modem Olarak Kullanma

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Ağ ve İnternet" kategorisine girin.

"Mobil etkin nokta" sekmesini görüntüleyin.

"Düzenle" butonuna tıklayın.

Ağ ismini ve parolasını belirleyin.

"İnternet bağlantımı diğer cihazlarla paylaş" seçeneğini etkinleştirin.

Bilgisayarınızı modem olarak kullanmak için herhangi bir program yüklemek istemiyorsanız ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları açın. Daha sonra "Ağ ve İnternet" kategorisine girin. Bir sonraki adımda "Mobil etkin nokta" sekmesini görüntüleyin.

"Mobil etkin nokta" sekmesind eyer alan "Düzenle" butonuna tıklayın. Ağ ismini ve parolasını belirleyin ve hemen ardından "İnternet bağlantımı diğer cihazlarla paylaş" seçeneğini aktif hâle getirin. Bu adımı uyguladıktan sonra diğer cihazlarınız üzerinden Wi-Fi ağını bulun ve bağlanın.

Üçüncü Taraf Yazılım ile PC'yi Modem Olarak Kullanma

Connectify'i indirip yükleyin.

Programı yükleyin.

Açılan pencereden "Yükle" butonuna basın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Gerekli ayarları yapın.

"Start Hotspot" butonuna tıklayın.

Bilgisayarınızı modem olarak kullanmak için tercih edebileceğiniz çeşitli üçüncü taraf hizmetler bulunuyor. Biz bu yazıda Connectify hizmetini tercih ettik. Siz farklı bir program kullanabilirsiniz.

Programımızın ismi Connectify ve bu program Windows 7/8/8.1/10/11 işletim sistemlerini destekliyor. Ayrıca dizüstü veya masaüstü fark etmeksizin her türlü cihazda çalışıyor.

İndirdiğiniz Connectify programının kurulum dosyasını açın.

Programın kurulum dosyasını "next" diyerek ilerletmelisiniz. Daha sonra yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi bir pencere karşınıza gelecek. Burada lisans şartlarını kabul ediyor musunuz diye soruluyor. "I Agree" diyerek devam edin.

Kurulumun tamamlanmasını bekleyin.

Lisans sözleşmesini kabul ettikten sonra programın yüklenmesini ve bilgisayara yerleşmesini bekliyoruz. Bu aşama bilgisayarınızın sistem özelliklerine bağlı olarak uzun sürebilir.

Connectify'yi bilgisayarınızda ağ bağlantısı olarak ayarlayın.

Yukarıdaki resimdeki pencerede program bilgisayara ağ yazılımı yüklemek için izin istiyor. Yazılım kablosuz internet dağıtımı için gerekli bir özellik olduğundan "yükle" diyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarımızı yeniden başlatın.

Programımız sağlıklı bir şekilde kuruldu. Bilgisayarın tam olarak programı çalıştırabilmesi için sistemi yeniden başlatmamız gerekiyor. Yukarıdaki resimde de bize "hemen mi yeniden başlatayım" yoksa "siz sonra mı başlatırsınız" diye soruluyor.

Bilgisayarımız tekrar açıldığında Connectify kullanıma hazır olacak.

Artık kablosuz modeminizin ayarlarını yapma vakti. Kablolu olarak kullandığınız interneti veya eski modeminizi buradaki ayarları kullanarak kontrol altına alabilirsiniz. Connectify yardımıyla mobil cihazlarınıza bilgisayarınızdan kablosuz internet dağıtabilir ve bu interneti akıllı televizyonunuzdan dahi kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki resimde yer alan ayarlar yardımıyla bilgisayarınıza modeminizi kurabilirsiniz.

Internet to Share: Burada size interneti ulaştıran modemin ismi yazıyor. Farklı bir modem kullanmak isterseniz buradan değişiklik yapabiliyorsunuz.

Hotspot Name: Burada ise dağıtacağınız kablosuz internete isim veriyorsunuz. Yalnız ücretsiz kullanmak isterseniz verdiğiniz ismin başında "connectify-me" ibaresi yer alıyor.

Password: Bu bölümden ise kablosuz olarak dağıtacağınız internete kimse girmesin diye şifre koyabilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekleri ayarladıktan sonra "Start Hotspot" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra artık bilgisayarınız kablosuz bir modeme dönüşmüş durumda.

Bu yazıda bilgisayarı kablosuz modem olarak kullanma yöntemlerini açıkladık. İster bir yazılım kullanarak isterseniz herhangi bir program yüklemeden işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Ayrıca mobil cihazınızı bir modem olarak kullanmak isterseniz akıllı telefonu modem olarak kullanma isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.