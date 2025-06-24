Windows 11'de Bluetooth ile dosya paylaşımı nasıl yapılır? Eğer siz de bir başka cihaza kablosuz bir şekilde fotoğraf, belge veya diğer dosya türlerini göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki Windows 11'de Bluetooth ile dosya gönderme nasıl yapılır? İşte konuyla alakalı rehberimiz ve detayları...

Windows 11'de Bluetooth Nasıl Açılır?

Ayarlar bölününü açın

Bluetooth ve cihazlar bölümüne girin.

Bluetooth anahtarını açık konuma getirin.

Dosya göndermeye başlamadan önce, hem gönderen hem de alıcı cihazda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Windows 11'de Bluetooth'u açmak için Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar menüsüne gidin ve Bluetooth anahtarını açık konuma getirin. Alternatif olarak, görev çubuğundaki bildirim alanına tıklayıp Bluetooth simgesine basabilirsiniz.

Windows 11'de Bluetooth Cihaz Eşleme Nasıl Yapılır?

Dosyayı göndermek istediğin cihazın Bluetooth’unu aç.

Windows 11’de "Cihaz ekle" seçeneğiyle bu cihazı eşleştir.

Cihazlar eşleştirildikten sonra dosya göndermeye hazırsınız. Göndermek istediğiniz dosyaya sağ tıklayın ve "Diğer seçenekleri göster" (Windows 11'de) veya doğrudan "Gönder" seçeneğini bulun.

Açılan menüden "Bluetooth cihazı" seçeneğini seçin. Windows, eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının listesini gösterecektir. Hedef cihazınızı seçin ve "İleri" düğmesine tıklayın.

Windows 11'de Bluetooth ile Dosya Gönderme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızın ve Alıcı Cihazın Bluetooth Özelliğinin Açık Olduğundan Emin Olun. Her İki Cihazında Bluetooth'larını Açtıktan Sonra Cihazları Eşleştirin. Aktarmak İstediğiniz Dosyaya "Sağ Tık > Daha Fazla Seçenek Göster > Gönder > Bluetooth Aygıtı" Adımlarını Uygulayın. Alıcı Cihazda Aktarıma Onay Verin. Dosyaların Aktarılmasını Bekleyin.

Windows 11'de Bluetooth ile dosya gönderme işlemini 5 adımda kolayca yapmak mümkün. İlk olarak bilgisayarınızın Bluetooth ayarlarının açık olduğundan emin olun. Daha sonrasında alıcı cihazın da Bluetooth ayarlarını kontrol edin. Her iki cihazında "bulunabilir" olmasına dikkat edin.

Devamında Windows 11 cihazı üzerinden alıcı ve gönderici cihazları eşleyin. Bundan sonrasında ise aktarmak istediğiniz dosyalara "Sağ Tık > Daha Fazla Seçenek Göster > Gönder > Bluetooth Aygıtı" işlemlerini uygulayın. Dosya aktarımının başlaması için alıcı cihaza gelen aktarım bildirimine onay verin ve aktarım işleminin tamamlanmasını bekleyin. Artık hazırsınız!

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