Windows 11’de Google Play Store Nasıl Kurulur?

Windows 11 tarafından sunulan Android uygulamalar yetersiz kalabilir. Windows 11 işletim sistemli cihaza Google Play Store kurularak Android uygulamaları yüklenebilir.

Biz de bu yazımızda sizlere Windows 11 işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlara nasıl Google Play Store’nin kurulacağından bahsedeceğiz. İşte adım adım Windows 11’de Google Play Store kurulumu!

Windows 11’de Google Play Store Kurulumu

Windows 11’de Google Play Store kurulumu için şu teknikler kullanılabilir:

1. Geliştirici Modunu Etkinleştirme

Geliştirici Modu ile Android uygulamalar dışarıdan yüklenebilir. SSH hizmetleriyle uzaktan kurulumda dahil diğer geliştirici özelliklere ulaşılabilir. Geliştirici Modu şöyle etkinleştirilir;

İlk olarak “Ayarlar” uygulamasının açılması için “Win +I” tuşlarına tıklanır.

Sol bölmede konumlanan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesi açılır.

Sağ bölmeden de “Geliştiriciler İçin’e” tıklanır.

Geliştirici Modu açılır ve “Açık” şeklinde değiştirilir.

Eylem “Evet” butonu ile onaylanır.

2. Windows Subsystem for Android Bileşenini Edinme

Windows 11’de Google Play Store kurulumu için Windows Subsystem for Android bileşeni şöyle edinilir;

Öncelikle Github sitesine üye olunur.

LSPosed/ MagiskOnWSA proje sayfası açılır. Daha sonra sağ üst tarafta konumlanan “Fork” butonuna tıklanır.

Birkaç saniye işlemin tamamlanması için beklenir.

Fork işleminin ardından hesap üzerinden proje kopyası açılır. Proje kopyası, “Your repositories” kısmında yer alır.

MagiskOnWSA projesine girilir.

Yukarıda konumlanan “Actions” butonuna tıklanır.

Ekrana bir uyarı yansıyacak. Bu uyarı, “I understand my workflows, go ahead and enable them” şeklinde cevaplanır.

Sol taraftaki liste üzerinden “Build WSA” sonrasında da “Run workflow” butonuna tıklanır.

Root Solution versiyonu için “Magisk”, Magisk versiyonunda “Stable” ve Variants of Gapps içinde “Stock” seçilir.

Run workflow işlemi birkaç dakika sürer.

Run workflow işleminin tamamlanmasının ardından “All workflows” ekranı üzerinde yeşil tik olarak görülür.

Yukarıdaki işlemin ardından “All Workflows” sayfasında yer alan “Build WSA” kısmına tıklanır.

Ekrana “Artifacts” gelecek. Bu kısımdan x64 uyumlu kurulum paketi indirilerek işlem tamamlanır.

3. WSA Kurma

WSA kurulumu öncesinde “Visial C++ kütüphaneleri sisteme yüklenir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

BIOS’tan işlemci sanallaştırma etkinleştirilir.

Windows’tan “Denetim Masası -> Programlar ve Özellikler -> Windows özelliklerini aç veya kapat” kısmında “Sanal Makine Platformu” özelliği aktifleştirilir.

Bir sonraki adımda ZIP arşiviyle gelen dosyalar, C: \ dizinine çıkartılır.

Başlat menüsü üzerinden “PowerShell” aratılır. Ekrana yansıyacak olan “Windows PowerShell” butonuna sağ tıklanarak yönetici olarak çalıştırılır.

Gelen ekrana “cd C:\WSA-GApps-pico_2204.40000.20.0_x64_Release-Nightly” yazılarak “Enter” tuşuna basılır.

Hemen akabinde “Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass” yazılarak “Enter” tuşuna tıklanır.

“A” yazılıp “Enter” tuşuna basıldıktan sonra “.\Install.ps1” komutu yazılarak “Enter’a” tuşuna tıklanır.

Yukarıdaki işlemlerin ardından kurulum işlemi başlatılır.

Tüm bu işlemlerin ardından otomatik olarak sistem üzerine Windows Subsystem for Android kurulur. Kurulumun tamamlanmasının ardından Windows Subsystem for Android arka planda çalışmaya başlar. PowerShell ekranı üzerinden herhangi bir tuşa tıklanarak pencere kapatılır.

Kurulum işleminin tamamlanmasının ardından “Başlat” menüsü üzerine tıklandığında ekrana Google uygulamalar yansıyacak. Böylelikle Windows 11’de Google Play Store kullanılarak Android uygulamalara kolayca ulaşılabilecek.