Windows 11’de Pil Performansı Nasıl Kontrol Edilir?

Windows 11 işletim sistemli bilgisayarların pil ömrü, çalışmaların aksamaması açısından çok önemlidir. Windows 11 cihazlarının pil ömrü, çeşitli gelişmiş ayarlar ve araçlarla sağlanır. Biz de bu rehberde Windows 11’de pil performansı kontrolü nasıl yapıldığından bahsedeceğiz.

Windows 11’de Pil Performansı Kontrolü Yöntemleri

Windows 11 pil ömrü uzatma ve kontrolü için şu yöntemleri dikkate alınız:

1. Windows Ayarlarına Giriş Yapılmalı

Windows ayarlarına giriş yapılarak pil kullanımı kontrol edilir. Aynı zamanda pil sağlığıyla ilgili de detaylı bilgi alınarak kontrol sağlanır.

2. PowerShell Komutu Kullanımı

Windows 11’de pil performansı kontrolü için PowerShell üzerinden belirli komuttan yararlanılır. Bu komut sayesinde Windows 11 kullanıcıları pil sağlığıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olur.

3. Üçüncü Taraf Uygulamalar

BatteryCat vb. üçüncü taraf uygulamalardan yararlanarak pil sağlığı kontrol edilebilir. BatteryCat uygulaması, kullanıcı dostu arayüze sahip olduğu için kullanımı çok kolaydır.

Aynı zamanda Windows 11’de pil kullanımı kontrolü, “Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil > Pil Kullanımı kısmından yapılır. Buradan uzun çalışma saatlerinin verimli geçmesi için “pil tasarrufu modu” aktifleştirilir. Bahsedilen kısımdan hem pilin mevcut durumuna hem de pilin tasarım kapasitesine ulaşabilirsiniz.

Windows 11’de Pil Performansı Nasıl Artırılır?

Windows 11 pil sağlığı öğrenme işleminin ardından performans artırılmaya çalışılır. Windows 11’de pil performansı artırma için şu yöntemler uygulanmalı;

Pil tamamen boşalmamalı,

İstenmeyen arka plan uygulamaları kapatılmalı,

Bilgisayarın aşırı ısınmasının önüne geçilmeli,

Kullanılmayan bileşenlerin fişi çekilmeli,

Windows 11’de yüklü olan uygulamaların ne kadar pil kullandığına bakılıp enerji yönetimi yapılabilir. Cihazdan “Pil Kullanımı” ayarlarına girilip ön ve arka planda çalışan uygulamaların tükettiği enerji miktarları hakkında bilgi edinilebilir. Böylelikle kullanılmayan ancak arka planda çalışarak pili tüketen uygulamalar kapatılabilir.

“Pil Kullanımı” kısmından son 24 saatte ya da son bir hafta içerisinde tüketmiş olduğu pille ilgili de bilgi edinilir.

Windows 11’de pil performansı kontrolü için ekran parlaklığı da optimize edilmelidir. Sistem çubuğu üzerinde konumlanan pil simgesine tıklandığında ekrana gelen menü içerisinde mevcut pille ilgili seviyeyi gösteren bir alan vardır. Bu göstergenin olduğu ekran üzerinden ekranın parlaklığı azaltılabilir. Ekran parlaklığı azaltıldığı zaman pil tüketimi de direkt azalır.