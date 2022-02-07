Windows 8 Lisans Anahtarınızı Bulmanın 3 Yolu

Windows 8 lisans anahtarı öğrenme işlemi için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda bir dönem popüler olan işletim sisteminin ürün anahtarını nasıl öğrenebileceğinizi açıkladık.

Windows 8 ve Windows 8.1 ile kurulu gelen bilgisayarlar, bir çıkartma ve lisans anahtarı barındıran yetki belgesi (CoA) olmadan geliyor. Yeniden kurmak isteyeceğiniz işletim sisteminiz için lisans anahtarınızın olması şarttır. Özellikle lisanslı işletim sistemine format atmak isteyip lisans anahtarlarını bulamayan kullanıcılar için bir çözüm bulunuyor.

Bir dönem popüler olan Windows 8, Windows 8.1 veya Windows RT işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlar şifrelenmiş bir anahtara sahiptir. Bu anahtar ise UEFI Firmware (Unified Extensible Firmware Interface) içerisine gömülüdür.

Eski BIOS menüsünün yerini alan UEFI Firmware, daha fonksiyonel olmasıyla dikkat çekse de şifrenize ulaşmak biraz karışık bir meseleye dönüşüyor. Versiyonu tıpatıp aynı olan işletim sistemini yeniden kurmak isteyenlerin karşısında lisans anahtarı çıkmıyor çünkü yapılan işlem bir otomasyona bağlanmıştır.

Windows 8 Lisans Anahtarı Görüntüleme Yöntemleri Neler?

3. parti yazılım kullanma

E-posta yoluyla lisans anahtarını öğrenme

Windows 8 / 8.1 kutu içeriğini kontrol etme

3. Parti Yazılım Kullanma

Windows 8 isimli işletim sisteminin arayüzü normal şartlarda ürün anahtarını göstermiyor fakat üçüncü parti yazılımlar ile anahtara ulaşılabiliyor. Bu sayede kurulu olan işletim sisteminin lisans anahtarını saniyeler içerisinde bulmak mümkün hale geliyor.

Kurulu olan Windows 8 veya Windows 8.1 işletim sistemlerinden lisans anahtarını bulmanın en makul çözümü budur. Bu noktada ProduKey adlı üçüncü parti programı kullanabilirsiniz. Az yer kaplayan bu yazılımı açar açmaz şifrelere ulaşabilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan ProduKey, Office paketi kullanıp lisans anahtarını bulamayanlar için de kullanışlı bir araçtır.

E-Posta Yoluyla Lisans Anahtarını Öğrenme

Kampanyalardan faydalanıp Windows 8 ve Windows 8.1'i çevrim içi ortamda mı satın aldınız? Satın aldığınız paketin anahtarı size e-posta yoluyla ulaştırılır. Size aktarılan bu lisans anahtarı, yeniden yükleme işleminde de kullanılabilir.

Size gönderilen e-postayı herhangi bir hata sonucunda kaybettiyseniz ya da yanlışlıkla sildiyseniz, ikinci yöntemde yer alan program aracılığı ile lisans anahtarına ulaşabilmeniz mümkündür.

Windows 8 / 8.1 Kutu İçeriğini Kontrol Etme

İşletim sistemini kutulu olarak satın aldıysanız, içerisinde yer alan bir kartın lisans anahtarını barındırdığını göreceksinizdir. Kaybolmasın diye anahtarı bir yere sakladıysanız ve o yeri unuttuysanız ikinci yöntemde yer alan programı kullanarak bulabilirsiniz.

Satın aldığınız kutunun içinden lisans anahtarının çıkmadığını düşünüyorsanız faturasıyla birlikte satın aldığınız kurum ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Yukarıda yer alan yöntemleri uygulayarak Windows 8 lisans anahtarı bulma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Konuya ilişkin görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.