Windows için Kurulum Gerektirmeyen En İyi 5 Antivirüs Programı (2020)

Malware, keylogger ve truva atı gibi çeşitli kötü amaçlı yazılımlardan dolayı Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için antivirüs programları oldukça önemlidir. Çoğu kullanıcı bilgisayarına bir antivirüs programı kurmak istemeyebilir. Antivirüs programı kurmak istemeyen bilgisayar kullanıcıları için kurulum gerektirmeyen antivirüsler de piyasada yer alıyor. Ek olarak, kurulum gerektirmeyen antivirüsleri flash bellekleriniz ile taşıyabilirsiniz. Bu yazıda, 2020 yılında Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceğiniz kurulum gerektirmeyen en iyi 5 antivirüs programını derledik.

1. Norton Power Eraser

Norton, güvenlik dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Norton Power Eraser, bilgisayarlarda yer alan kötü amaçlı yazılımları ve güvenlik tehditlerini algılayıp kaldırabilen kurulum gerektirmeyen bir antivirüs programıdır. Norton Power Eraser, şu anda kullanabileceğiniz en güçlü kurulum gerektirmeyen antivirüs yazılımıdır.

2. Comodo Cleaning Essentials

Comodo Cleaning Essentials, kötü amaçlı yazılımlardan kurtulmak için güçlü bir çözüm arayanlar için mükemmel bir seçim olabilir. Kurulum gerektirmeyen antivirüs programı Comodo Cleaning Essentials, Windows işletim sistemine sahip bilgisayardaki kötü amaçlı yazılımları ve diğer güvenlik tehditlerini bulabilecek ve kaldırabilecek kadar yeteneklidir.

3. Avira PC Cleaner

Avira güvenlik dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Avira PC Cleaner, Windows işletim sistemi için mevcut olan en iyi ve kullanımı kolay kurulum gerektirmeyen antivirüs programlarından birtanesidir. Avira PC Cleaner, oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Avira PC Cleaner, kurulum gerektirmediği için USB belleğinize kopyalayarak herhangi bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Avira PC Cleaner, neredeyse tüm güvenlik tehditlerini tarayabilir ve kaldırabilir.

4. Zemana AntiMalware Portable

Windows işletim sistemi için güvenilir ve güçlü bir kurulum gerektirmeyen antivirüs arıyorsanız Zemana AntiMalware Portable sizin için en iyi seçim olabilir. Oldukça şık bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Zemana AntiMalware Portable, neredeyse tüm Windows sürümlerinde çalışır. Zemana AntiMalware Portable, şu anda kullanabileceğiniz en iyi kurulum gerektirmeyen antivirüs programlarından bir tanesidir.

5. Dr.Web CureIt

Dr.Web, antivirüs dünyasının bir başka önde gelen ismidir ve kurulum gerektirmeyen bir antivirüs programına sahiptir. Dr.Web CureIt'i kurulum gerektirmediğinden dolayı USB belleğinize kopyalayabilir ve herhangi bir bilgisayarda pratik şekilde kullanabilirsiniz. Dr.Web Curelt, spyware, spybot, adware, malware ve keylogger gibi kötü amaçlı yazılımları algılar ve temizler. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Dr.Web CureIt, şu anda kullanabileceğiniz en iyi kurulum gerektirmeyen antivirüs programlarından biridir.