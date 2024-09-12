Windows PC Otomatik Kapatma Nasıl Yapılır? Bilgisayarı Zaman Ayarlı Kapatma!

Windows PC’de yüksek boyutta dosya ya da oyun indirme işlemleri uzun sürdüğü için kullanıcılar PC’nin başından kalkar. Böyle bir durumda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla PC’de otomatik kapatma özelliği aktifleştirilir. Biz de bu rehberde Windows PC otomatik kapatma özelliğinin nasıl aktifleştirileceğinden bahsedeceğiz.

Windows PC Otomatik Kapatma Yöntemleri

Windows bilgisayarı zaman ayarlı kapatma yöntemleri şöyle sıralanabilir:

1. PC Otomatik Kapatma Programı Kullanma

Windows PC’i otomatik kapatmak için ücretsiz olan Wise Auto Shutdown programı kullanılabilir.

Wise Auto Shutdown şu şekilde kullanılır;

İlk olarak PC’de Wise Auto Shutdown programı açılır.

Select a task kısmından “Shut down” seçeneği sonrasında PC’nin otomatik kapanacağı gün ve saat seçilir.

Start task ile görev başlatılarak adımlar tamamlanır.

2. Komut Kullanma

Bilgisayarı zamanlı kapatma işlemi için CMD komutundan da yararlanılır. CMD komutu ile bilgisayarı zaman ayarlı kapatma işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

Windows arama kutucuğu içerisine öncelikle “CMD” yazılır.

“shutdown -s -t” ile saniye olarak süre girilir. Windows PC’de otomatik kapatma komutu, “shutdown -s -t” olarak geçiyor. Örneğin shutdown komutu ile PC kapatma işlemi için komut ve süre şöyle girilebilir; PC 10 dakika içerisinde kapanacaksa “shutdown -s -t 600 şeklinde girilmelidir. Bu işlemin ardından Windows tarafından ekrana ayarlama yapıldığına dair uyarı yansıtılır.

işlemi için komut ve süre şöyle girilebilir; PC 10 dakika içerisinde kapanacaksa “shutdown -s -t 600 şeklinde girilmelidir. Bu işlemin ardından Windows tarafından ekrana ayarlama yapıldığına dair uyarı yansıtılır. En son adımda PC belirtilen saatte otomatik kapanır.

3. Görev Zamanlayıcı Kullanma

Windows PC otomatik kapatma için görev zamanlayıcı da kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde yer alan iş planlama aracı, Görev Zamanlayıcı (Task Scheduler) şu şekilde ayarlanır;

PC’den Görev Zamanlayıcı açılır.

“Eylemler” kısmından “Temel Görev Oluştur” butonuna basılır.

Görev adı (Otomatik Kapatma) şeklinde girilip “İleri” butonuna dokunulur.

PC her gün otomatik kapanacaksa “Günlük” seçilir.

Otomatik kapanacak saatte seçilip “Eylem” listesi içerisinden “Program’ı Başlat’a” tıklanır.

Önce “Gözat” butonuna tıklanır sonrasında C/Windows/System32 altında konumlanan “shutdown.exe” butonu seçilir.

“-s” komutu bağım değişkenler ekle alanına yazılıp “Son” tuşuna dokunulur.

Yukarıdaki adımların ardından Windows PC her gün belirtilen saatte otomatik kapanır.