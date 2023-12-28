Windows’ta QR Kod Tarama Nasıl Yapılır?

Windows’ta QR kod taraması yapmak için genellikle birçok kullanıcı akıllı telefonların kamerasını kullanıyor. Akıllı telefon kamerasından kodu tarayıp daha sonra URL bilgisayarda paylaşılıyor.

Fakat bu işlem biraz zaman alabiliyor. Biz de bu yazımızda hızlı şekilde Windows’ta QR kod tarama yapma tekniklerinden bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Windows’ta 4 QR Kod Tarama Tekniği

Windows’ta QR kod tarama yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Windows Kamera Kullanma

Bilgisayarlardaki yerleşik kamerayla selfie çekme ve video kaydetme işlemi için Windows Kamera uygulaması kullanılabilir. Yalnız laptopların kameralarının çok iyi olmamasından dolayı bu uygulama çok kullanılmıyor. Bundan dolayı Windows cihazlarının kamerası üzerinden QR kod tarama işlemi yapılabilir.

Windows’ta kamera kullanmak için şu adımlar izlenmelidir;

Windows’tan “Windows Kamera” uygulaması açılır.

Sol üst köşede konumlanan “Ayarlar” sekmesine tıklanır.

“İlgili Ayarlar” şeklindeki açılır menü üzerinden “Yeni deneysel özellikleri deneyin” alanına geçilir.

Uygulama yeniden başlatılır.

Video ve fotoğraf modlarının yanında kamera modu şeklinde QR kod tarama seçeneği yer alıyor.

“QR kodu tarama modu” seçilerek diğer adıma geçilir.

Windows’a yakın şekilde QR kodu tutulur.

Yukarıdaki adımların ardından tarama işlemi gerçekleşmiş oluyor.

2. Online QR Taramayı Kullanma

Windows’ta QR kod tarama işlemi için alternatif online hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Online QR tarama için kullanılabilecek en iyi uygulamalar arasında 4QRCode’de yer alıyor. 4QRCode uygulamasını kullanabilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Tarayıcı üzerinden 4QRCode açılmalıdır.

Ekranın sol tarafında yer alan “Yükle” sekmesine tıklanır.

Önceden bilgisayara kaydedilen QR kodunun olduğu görsel seçilir.

Yüklenen dosyaların yan tarafındaki kutu üzerinde kopyalama seçeneğiyle beraber QR kod tarama sonucu görüntülenecek.

3. Chrome Üzerinden Google Lens Kullanma

Google Lens, Android ve iOS’larda kullanılıyor. Google Lens ile Chrome tarayıcısı üzerinden herhangi görseller üzerinden arama yapılıp içeriklerle ilgili sonuçlara ulaşılır.

Windows’ta QR kod tarama işlemi için Chrome üzerinden Google Lens kullanımı için öncelikle Chrome’un son sürümünün güncellenmesi gerekiyor. Google Chrome şu şekilde güncellenir;

Tarayıcı üzerinden QR kodu olan görsel bulunur.

Görselin sağına tıklanarak “Google Lens ile görsel ara” seçilir.

Tarayıcı üzerinde QR koduyla tüm bilgilerin görüntülendiği Google Lens’ın kenar çubuğu ekrana yansıyacak.

4. Özel Uygulama Kullanma

Windows QR kod tarama işlemi için Windows’a özel bir uygulama yüklenebilir. Bu uygulama, CodeTwo olabilir. CodeTwo ile Windows’ta QR kod tarama yapma işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;